 Тегеран відповів Вашингтону і назвав США країною-спонсором тероризму | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.04.2019

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Новини

Тегеран відповів Вашингтону і назвав США країною-спонсором тероризму

Рада нацбезпеки Ірану оголосила командування ВС США терористичною організацією, а самі Сполучені Штати - спонсором тероризму.

Військові КВІР на параді у Тегерані (фото з архіву)

Військові КВІР на параді у Тегерані (фото з архіву)

Вища рада національної безпеки Ірану у понеділок, 8 квітня, ухвалила рішення визнати центральне командування збройних сил США і пов'язані з ним сили іноземною терористичною організацією. Це рішення стало відповіддю на те, що США раніше у той же день визнали іранське військове формування "Корпус вартових Ісламської революції" (КВІР) "іноземною терористичною організацією".

Також рада нацбезпеки Ірану оголосила США країною, яка спонсорує тероризм і назвала ухвалу Вашингтона щодо КВІР - "незаконною і безрозсудною дією". КВІР є елітним іранським військово-політичним формуванням, створеним у 1979 році після ісламської революції в Ірані, і частиною збройних сил Ірану.

Раніше в понеділок глава МЗС Ірану Джавад Заріф відправив президенту Ірану Хасану Роухані лист, де він звинуватив командування ВС США в "прихованій і відкритій підтримці терористичних угруповань в регіоні та прямому втручанні в терористичну діяльність".

  • Торгівля золотом та дорогоцінними металами

    На кого націлені санкції США?

    Іран

    Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.

  • Гвинтівка M-16. Експорт зброї до Північної Кореї заборонений

    На кого націлені санкції США?

    Північна Корея

    Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.

  • Людські руки, занурені в нафту

    На кого націлені санкції США?

    Сирія

    Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.

  • Кримське вино

    На кого націлені санкції США?

    Росія

    У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.

  • Пара туристів позує навпроти графіті, Гавана, Куба

    На кого націлені санкції США?

    Куба

    Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.

    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


DW.COM

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