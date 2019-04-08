Тегеран відповів Вашингтону і назвав США країною-спонсором тероризму

Вища рада національної безпеки Ірану у понеділок, 8 квітня, ухвалила рішення визнати центральне командування збройних сил США і пов'язані з ним сили іноземною терористичною організацією. Це рішення стало відповіддю на те, що США раніше у той же день визнали іранське військове формування "Корпус вартових Ісламської революції" (КВІР) "іноземною терористичною організацією".

Також рада нацбезпеки Ірану оголосила США країною, яка спонсорує тероризм і назвала ухвалу Вашингтона щодо КВІР - "незаконною і безрозсудною дією". КВІР є елітним іранським військово-політичним формуванням, створеним у 1979 році після ісламської революції в Ірані, і частиною збройних сил Ірану.

Раніше в понеділок глава МЗС Ірану Джавад Заріф відправив президенту Ірану Хасану Роухані лист, де він звинуватив командування ВС США в "прихованій і відкритій підтримці терористичних угруповань в регіоні та прямому втручанні в терористичну діяльність".