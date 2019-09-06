 Таємниче вбивство в Берліні: сліди ведуть у Москву? (відео) | Новини й аналітика про Німеччину, Україну, Європу та світ | DW | 06.09.2019

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Таємниче вбивство в Берліні: сліди ведуть у Москву? (відео)

У скандальному вбивстві чеченця з громадянством Грузії в центрі Берліна проводять паралелі зі справою Скрипаля. ЗМІ пишуть про чергове вбивство російськими спецслужбами ворога Кремля та дипломатичний скандал.

Поки слідство не повідомляє, які докази вже вдалося зібрати

Поки слідство не повідомляє, які докази вже вдалося зібрати

Вбивство сталося в самісінькому центрі німецької столиці - в парку Малий Тірґартен, на очах свідків, неподалік офісу федеральної канцелярії Анґели Меркель та у пішій досяжності до Рейхстагу. Кілька пострілів у спину, контрольний постріл у голову, велосипед і зброю - в річку, після чого - невдала спроба втекти на електросамокаті: ось подробиці вбивства, яке чеченська діаспора називає замовним. Організатором чеченська діаспора вважає російську владу, а метою цього злочину - показати силу та здатність Кремля будь-де дістати своїх критиків. 

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Вбивство чеченця в Берліні: журналісти йдуть по сліду російських спецслужб

Журналісти заявили, що знайшли докази причетності спецслужб РФ до вбивства чеченського польового командира в Берліні. Підозрюваний у скоєнні злочину в'їхав з Росії до ЄС за підробленими документами. (30.08.2019)  

ЗМІ: Лондон знає все про замах на Скрипаля

Владі Великобританії повністю зрозуміла картина організації отруєння колишнього агента Сергія Скрипаля та його доньки, пише The Telegraph. За даними джерел видання, ланцюг тягнеться до президента РФ Путіна. (07.01.2019)  

Bellingcat і The Insider: організатор перевороту в Чорногорії є розвідником РФ

Росіянин Володимир Попов, оголошений в міжнародний розшук після провалу спроби держперевороту в Чорногорії, виявився співробітником ГРУ Володимиром Мойсеєвим, повідомили Bellingcat і The Insider. (23.11.2018)  

ЗМІ: Чепіга-Боширов вивозив з України Януковича

Підозрюваний в отруєнні Скрипалів Руслан Боширов, якого розслідувачі називають російським розвідником Анатолієм Чепігою, брав участь у вивезенні Януковича з України. Про це заявив hromadske.ua журналіст Сергій Канєв. (01.10.2018)  

Коментар: Як справа Скрипалів відгукнеться російським спецслужбам

Результати розслідування справи Скрипалів у Великобританії матимуть серйозні наслідки для агентури російських спецслужб в цілому світі, вважає Костянтин Еггерт. (06.09.2018)  

The Guardian: Британські дослідники зібрали докази втручання армії РФ на Донбасі

Дослідницька група з Великобританії задокументувала докази російського військового втручання у боях за Іловайськ, повідомляє The Guardian. Їх мають намір використати в ЄСПЛ. (18.08.2019)  

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Чи причетні російські спецслужби до вбивства в Берліні (06.09.2019) 06.09.2019

У скандальному вбивстві чеченця з громадянством Грузії в центрі Берліна проводять паралелі зі справою Скрипаля. ЗМІ пишуть про чергове вбивство російськими спецслужбами ворога Кремля. Чи можливий тепер дипломатичний скандал між Німеччиною і Росією?