Таємниче вбивство в Берліні: сліди ведуть у Москву? (відео)

У скандальному вбивстві чеченця з громадянством Грузії в центрі Берліна проводять паралелі зі справою Скрипаля. ЗМІ пишуть про чергове вбивство російськими спецслужбами ворога Кремля та дипломатичний скандал.
Вбивство сталося в самісінькому центрі німецької столиці - в парку Малий Тірґартен, на очах свідків, неподалік офісу федеральної канцелярії Анґели Меркель та у пішій досяжності до Рейхстагу. Кілька пострілів у спину, контрольний постріл у голову, велосипед і зброю - в річку, після чого - невдала спроба втекти на електросамокаті: ось подробиці вбивства, яке чеченська діаспора називає замовним. Організатором чеченська діаспора вважає російську владу, а метою цього злочину - показати силу та здатність Кремля будь-де дістати своїх критиків.
Журналісти заявили, що знайшли докази причетності спецслужб РФ до вбивства чеченського польового командира в Берліні. Підозрюваний у скоєнні злочину в'їхав з Росії до ЄС за підробленими документами. (30.08.2019)
Владі Великобританії повністю зрозуміла картина організації отруєння колишнього агента Сергія Скрипаля та його доньки, пише The Telegraph. За даними джерел видання, ланцюг тягнеться до президента РФ Путіна. (07.01.2019)
Росіянин Володимир Попов, оголошений в міжнародний розшук після провалу спроби держперевороту в Чорногорії, виявився співробітником ГРУ Володимиром Мойсеєвим, повідомили Bellingcat і The Insider. (23.11.2018)
Підозрюваний в отруєнні Скрипалів Руслан Боширов, якого розслідувачі називають російським розвідником Анатолієм Чепігою, брав участь у вивезенні Януковича з України. Про це заявив hromadske.ua журналіст Сергій Канєв. (01.10.2018)
Результати розслідування справи Скрипалів у Великобританії матимуть серйозні наслідки для агентури російських спецслужб в цілому світі, вважає Костянтин Еггерт. (06.09.2018)