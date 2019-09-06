Таємниче вбивство в Берліні: сліди ведуть у Москву? (відео)

Вбивство сталося в самісінькому центрі німецької столиці - в парку Малий Тірґартен, на очах свідків, неподалік офісу федеральної канцелярії Анґели Меркель та у пішій досяжності до Рейхстагу. Кілька пострілів у спину, контрольний постріл у голову, велосипед і зброю - в річку, після чого - невдала спроба втекти на електросамокаті: ось подробиці вбивства, яке чеченська діаспора називає замовним. Організатором чеченська діаспора вважає російську владу, а метою цього злочину - показати силу та здатність Кремля будь-де дістати своїх критиків.

