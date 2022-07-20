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У фокусі
Війна Росії проти України
Щоденник війни

Тамара Кіптенко

Пропустити розділ Тамара Кіптенко: вибрані публікації

Тамара Кіптенко: вибрані публікації

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Легалізацію шлюбів ЛГБТ в Україні пришвидшить війна?

Чи сприятиме присутність геїв і лесбійок в ЗСУ легалізації їхніх стосунків в Україні?
Суспільство
19 серпня 2022 р.
06:18 хв.
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Українки з різних країн про досвід, який забрали б в Україну

Що з досвіду життя за кордоном українські біженці запозичили б, а що навпаки - ще більше почнуть цінувати в Україні. 
Суспільство
8 серпня 2022 р.
06:55 хв.
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Замість чоловічого одягу: коли нарешті буде жіноча форма ЗСУ

Нині у ЗСУ служать понад 38 тисяч жінок. Але військова форма для них чоловіча. Що з нею не так і які прототипи тестують?
Конфлікти
4 серпня 2022 р.
07:49 хв.
Пропустити розділ Тамара Кіптенко: інші публікації

Тамара Кіптенко: інші публікації

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Символи незламності українського народу

Символи незламності українського народу

Від початку повномасштабного вторгнення Росії українці не припиняють дивувати світ своєю винахідливістю і відвагою.
Суспільство
21 год. тому
03:28 хв.
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"Тушонка" для веганів на передовій 

"Тушонка" для веганів на передовій 

Стандартний сухий пайок бійця ЗСУ не передбачає страв без мʼяса. Тому цей виклик взяли на себе волонтери. 
Суспільство
19 серпня 2022 р.
02:33 хв.
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Масі Найєм про втрати на передовій та росіян на війні

Масі Найєм про втрати на передовій та росіян на війні

Правозахисник Масі Найєм розповів DW про чоловіків на війні та різницю між українцями і росіянами на фронті.
Конфлікти
5 серпня 2022 р.
29:21 хв.
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Зуби для оборони: як стоматолог безкоштовно військових лікує

Зуби для оборони: як стоматолог безкоштовно військових лікує

Щоб перемагали без зубного болю. Київський стоматолог та його колеги лікують військовослужбовців без оплати.
Здоров'я
29 липня 2022 р.
03:18 хв.
Родичі зниклих безвісти українських військових

Як зниклих українців розшукують волонтери й правозахисники

Як зниклих українців розшукують волонтери й правозахисники

Через вторгнення РФ уже тисячі українців вважаються зниклими безвісти. На допомогу приходять волонтери і правозахисники.
Суспільство
21 липня 2022 р.
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Зниклі безвісти на війні: як розшукати родичів

Зниклі безвісти на війні: як розшукати родичів

Тисячі українців наразі вважаються зниклими безвісти. Як родичам отримати бодай якусь інформацію про їхню долю?
Суспільство
20 липня 2022 р.
06:18 хв.
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