 ″Талібан″ пригрозив США ще більшими військовими втратами в Афганістані | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.09.2019

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Новини

"Талібан" пригрозив США ще більшими військовими втратами в Афганістані

Вихід США з переговорів означатиме лише збільшення кількості загиблих американських військових, наголошують у радикальному русі "Талібан". Раніше про припинення переговорного процесу з талібами оголосив Дональд Трамп.

Військові США в Афганістані

Американські військові в Афганістані

Представник радикального афганського руху "Талібан" заявив, що оголошене президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом одностороннє припинення переговорів з талібами призведе лише до збільшення військових втрат американців.

"Американці більше за всіх постраждають від припинення перемовин", - наголосив у неділю, 8 вересня, речник радикального руху Забіхулла Муджахід, якого цитує агенція новин Reuters. Так само представник талібів зазначив, що двосторонні переговори між афганським рухом та Сполученими Штатами тривали без перешкод аж до 7 вересня.

Крім того, у русі "Талібан" переконані, що такий раптовий крок американського президента "завдасть шкоди репутації" США. Утім, таліби впевнені, що згодом американці повернуться до перемовин з ними.

DW.COM

Американський та румунський військові місії НАТО загинули від вибуху в афганській столиці. Тим часом ісламістський рух "Талібан", який взяв на себе відповідальність за напад, заявив, що готовий до угоди з Вашингтоном. (05.09.2019)

Ціллю атаки став житловий комплекс для іноземців у Кабулі. Відповідальність за напад взяв на себе радикальний ісламістський рух "Талібан" попри переговори зі США щодо мирного врегулювання. (03.09.2019)

Поблизу поліцейського відділку в одному з кварталів Кабула вибухнув начинений вибухівкою автомобіль. Унаслідок вибуху загинуло 10 цивільних, ще 42 особи дістали поранень, повідомили у МВС Афганістану. (05.09.2019)

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп скасував переговори США з ісламістським рухом "Талібан" після загибелі американського солдата в Кабулі внаслідок вибуху. Таліби взяли на себе відповідальність за цей напад. (08.09.2019)

Члени радикального руху будуть і надалі вести "джихад" проти американських військ та інших іноземних військових, котрих афганські ісламісти вважають окупантами. У "Талібані" також "твердо вірить" у свою перемогу в цій боротьбі, наголосив його речник.

За даними агенції новин AP, з моменту початку військової операції США в Афганістані у жовтні 2001 року в цій країні загинули вже понад 2,4 тисячі американських військовослужбовців.

"Перейшли межу"

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп у серії дописів у соціальній мережі Twitter, оголосив про вихід Сполучених Штатів з переговорів з талібами щодо мирного врегулювання в Афганістані та поетапного виведення американських військ. Своє рішення Трамп обґрунтував скоєним днями талібами терактом в урядовому кварталі Кабула, внаслідок чого загинули 12 осіб, у тому числі й один американський військовий.

Цю терористичну атаку з боку талібів під час переговорного процесу засудив також і державний секретар США Майк Помпео. На думку керівника американського зовнішньополітичного відомства, "Талібан" цим нападом "перейшов межу". Помпео наголосив, що таліби мають змінити свою поведінку. Він також сподівається, що таліби погодяться на переговори з афганським урядом. 

В афганському уряді вважають, що перемовини між США та талібами "на цій стадії" більше не триватимуть.

Нагадаємо, "Талібан" відмовляється вести переговори з урядом Афганістану, вважаючи його маріонеткою США.

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    Модерний Афганістан - у минулому

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    Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк


 

DW.COM

Модерний Афганістан - у минулому

Враження з іншого часу - та іншого світу. По-західному вдягнені та не прикриті хустками - такими були жінки в Кабулі в 1967 році. Інформаційне агентство dpa оприлюднило історичні знімки. (24.08.2015)  

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