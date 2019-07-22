 ″Талібан″ запевнив, що поки не вестиме прямих переговорів з урядом Афганістану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.07.2019

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Новини

"Талібан" запевнив, що поки не вестиме прямих переговорів з урядом Афганістану

Переговори з афганським урядом відбудуться лише після оголошення про виведення з країни іноземних військових, заявив ісламістський рух "Талібан". Вашингтон хоче спершу укласти власні угоди з талібами.

Лідери руху Талібан у Москві, 28 травня 2019 року

Лідери руху "Талібан" у Москві, 28 травня 2019 року

Ісламістський рух "Талібан" відкинув ідею прямих переговорів з афганським урядом. Як заявив у неділю, 28 липня, речник базованого в столиці Катару Досі офісу руху Сухейл Шахін, такі переговори можуть відбутися лише після оголошення про виведення іноземних військових з території Афганістану, передає агенція новин dpa.

Напередодні афганський міністр з питань миру Абдул Салам Рахімі у відеоповідомленні заявив, що прямі переговори між "Талібаном" та урядом країни розпочнуться упродовж наступних двох тижнів. За його словами, урядова делегація складатиметься з 15 людей, а перший раунд переговорів відбудеться в одному з європейських міст.

Своєю чергою спецпредставник США з мирного врегулювання в Афганістані Залмай Халілзад повідомив, що внутрішньоафганські переговори почнуться лише "після укладення наших власних угод", маючи на увазі домовленості США з "Талібаном". За його словами, до складу делегації на переговорах з талібами з боку Кабула мають увійти високопоставлені чиновники, представники ключових політичних партій, громадянського суспільства та жінок.

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США можуть закінчити війну в Афганістані за тиждень, але не хочуть вбивати "мільйони людей", заявив президент Дональд Трамп. Він розраховує на те, що Пакистан допоможе американським військовим вийти з Афганістану. (22.07.2019)

На організованій Німеччиною та Катаром конференції у Досі присутні представники "Талібану", політики та громадські діячі Афганістану. Внутрішньоафганський діалог має стати підготовкою до важливих переговорів. (07.07.2019)

На даний момент таліби контролюють майже половину території Афганістану і є потужнішими, ніж будь-коли з часу початку військової операції США в країні у жовтні 2001 року. До сих пір вони відмовлялися вести прямі перемовини з чинним афганським урядом, вважаючи його маріонеткою США. Утім, вони неодноразово заявляли, що сядуть за стіл переговорів з будь-яким афганцем, навіть державним чиновником, але як пересічним громадянином, а не представником влади. Сполучені Штати вже провели кілька раундів переговорів з талібами.

На даний час в Афганістані перебувають близько 14 тисяч американських військовослужбовців. Більшість з них займаються підготовкою і консультуванням афганських військових. Починаючи з 2001 року, в Афганістані загинули близько 2300 американських військових, а понад 20 тисяч були поранені.

  • Жінки вивчають медицину в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студентки медицини

    Дві студентки медицини з університету Кабула разом зі своєю професоркою (на фото праворуч) розглядають гіпсовий зліпок частини людського тіла. Фотографію було зроблено в 1962 році. Тоді було само собою зрозумілим, що жінки брали участь в громадському житті Афганістану, а також мали доступ до освіти.

  • Жінки на вулицях Кабула

    Модерний Афганістан - у минулому

    Шик на вулицях столиці

    Дві по-західному вдягнені жінки у жовтні 1962 року виходять зі студійної будівлі радіостанції "Радіо Кабул" в афганській столиці. Після того, як у середині 1990-тих років владу у країні захопили фундаменталісти з "Талібану", жінки змушені були закрити волосся хусткою та вдягти бурку.

  • Студентки в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Рівні права для всіх

    У середині 1970-тих років студентки Політехнічного університету в Кабулі були абсолютно звичайною картиною. Років 20 потому жінки більше не мали права там навчатись. Усе змінилось після падіння "Талібану" в 2001 році. І з січня 2003-го у конституції країни записано, що жінки мають рівне з чоловіками право на освіту.

  • Зародження інформатики

    Модерний Афганістан - у минулому

    Зародження інформатики

    Радянська викладачка проводить заняття у Політехнічному інституті в Кабулі - і розповідає афганським студенткам та студентам про тогочасне становище комп’ютерних технологій. Протягом десяти років постійної війни в афганських вишах працювало багато радянських викладачів.

  • Студенти в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студенти поміж собою

    Невимушене спільне дозвілля знайомих дівчат і хлопців: студенти у Кабулі в 1981 році. Два роки до того радянські війська увійшли на територію країни. Радянська інтервенція вилилася в десятирічну війну - після відходу радянських військ до влади в країні прийшов "Талібан".

  • Школярки в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Школа для всіх

    Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.

  • Мати з дітьми в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Двокласове суспільство - до сьогодні

    Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.

    Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк


DW.COM

Модерний Афганістан - у минулому

Враження з іншого часу - та іншого світу. По-західному вдягнені та не прикриті хустками - такими були жінки в Кабулі в 1967 році. Інформаційне агентство dpa оприлюднило історичні знімки. (24.08.2015)  

Аудіо й відео до теми

Вибух в Кабулі: війна ісламістів проти західної дипломатії (31.05.2017)  

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