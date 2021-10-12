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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "таксі".
Таксі - вид комерційного громадського транспорту. Як правило, йдеться про легкові автомобілі. Оплата послуг здійснюється за допомогою таксометру. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Маршрутка з кондиціонером, за кермом якої українськомовний водій в уніформі і де не лунає шансон. Такий транспорт, за приписами КМДА, має перевозити пасажирів у Києві. DW шукала взірцеву маршрутку - дивіться, чи знайшла!
Маршрутка з кондиціонером на 50 місць, за кермом якої чемний українськомовний водій в уніформі і де не лунає остогидлий шансон. Такий транспорт, згідно з новими правилами КМДА, повинен перевозити пасажирів у Києві. DW шукала взірцеву маршрутку.
Сфера послуг в Україні уже через місяць має заговорити державною мовою. Чи готові заклади харчування, магазини, заправки, банки, таксі повністю перейти на українську? Куди звертатися у випадку порушення закону? Та яка відповідальність чекає бізнес за відмову говорити державною мовою?
Був мером Дебальцевого, має три вищі освіти, а тепер - таксист. Андрій Бондарчук після початку війни на Донбасі вирішив переїхати з родиною до Києва. DW розпитала його про нову роботу та політичні амбіції.
Був мером Дебальцевого, має три вищі освіти, а тепер - таксист. Андрій Бондарчук після початку війни на Донбасі вирішив переїхати з родиною до Києва. Чи комплексує за кермом таксі і чи плекає ще політичні амбіції - поділився з DW.
Держава хоче запропонувати таксистам-нелегалам легалізуватися за прийнятні кошти. Таксист може придбати патент і працювати офіційно. Та чи хочуть таксисти мати офіційні стосунки з державою? І хто з них найбільше зацікавлений у легальному бізнесі?
Те, що ще недавно здавалося фантастикою, уже незабаром може з'явитися на вулицях чи то радше в повітрі європейських міст - аеротаксі, яким не страшні жодні затори. Одразу кілька підприємств з різних країн останнім часом представили свої розробки.