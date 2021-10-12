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Таксі

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "таксі".

Таксі - вид комерційного громадського транспорту. Як правило, йдеться про легкові автомобілі. Оплата послуг здійснюється за допомогою таксометру. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Смерть нардепа Антона Полякова: у МВС повідомили нові обставини справи

Смерть нардепа Антона Полякова: у МВС повідомили нові обставини справи 12.10.2021

Водій таксі, який віз нардепа Антона Полякова в момент його смерті, змінив свідчення. Депутат не був його випадковим пасажиром, повідомили в МВС.

Повітряне таксі для корів у Швейцарії (31.08.2021)

Повітряне таксі для корів у Швейцарії (31.08.2021) 31.08.2021

Швейцарські корови, якщо це дуже необхідно, добираються з пасовищ приватним вертольотом. Не вірите? Тоді переконайтеся самі!
Ідеальна маршрутка: нові правила КМДА і реальність на дорогах Києва (відео)

Ідеальна маршрутка: нові правила КМДА і реальність на дорогах Києва (відео) 19.08.2021

Маршрутка з кондиціонером, за кермом якої українськомовний водій в уніформі і де не лунає шансон. Такий транспорт, за приписами КМДА, має перевозити пасажирів у Києві. DW шукала взірцеву маршрутку - дивіться, чи знайшла!

Ідеальна маршрутка: нові правила КМДА і реальність на дорогах Києва (18.08.2021) 18.08.2021

Маршрутка з кондиціонером на 50 місць, за кермом якої чемний українськомовний водій в уніформі і де не лунає остогидлий шансон. Такий транспорт, згідно з новими правилами КМДА, повинен перевозити пасажирів у Києві. DW шукала взірцеву маршрутку.

Старі маршрутки: позбутися не можна залишити (10.02.2021) 10.02.2021

Війну старим маршруткам оголосило Мінінфраструктури України. Міста хочуть спонукати купувати послуги приватних перевізників у системі ProZorro. Чи можливо відмовитися від маршруток, DW з'ясовувала у Вінниці.

У США зробили обов'язковим носіння масок у транспорті

У США зробили обов'язковим носіння масок у транспорті 30.01.2021

Нова вимога обов'язкового носіння захисних масок стосується усього громадського транспорту у США - літаків, потягів, кораблів, метро, автобусів і таксі. До цього була лише рекомендація щодо носіння масок.

Закон про мову: чи готова сфера послуг говорити українською? (17.12.2020) 17.12.2020

Сфера послуг в Україні уже через місяць має заговорити державною мовою. Чи готові заклади харчування, магазини, заправки, банки, таксі повністю перейти на українську? Куди звертатися у випадку порушення закону? Та яка відповідальність чекає бізнес за відмову говорити державною мовою?
В Україні змінилися правила дорожнього руху

В Україні змінилися правила дорожнього руху 25.11.2020

В Україні набули чинності нові правила дорожнього руху. У таксі тепер треба пристібатися, а пішоходи повинні носити в темну пору доби світловідбивальні елементи.

Спостерігачі зафіксували порушення на місцевих виборах в Україні

Спостерігачі зафіксували порушення на місцевих виборах в Україні 22.11.2020

Громадські активісти повідомляють про зафіксовані випадки фотографування виборцями своїх бюлетенів. Крім того, в Миколаєві поліція перевіряє повідомлення про безкоштовні послуги таксі для "правильних" виборців.
Майбутнє українського таксі: існування в тіні чи вихід на світло

Майбутнє українського таксі: існування в тіні чи вихід на світло 18.11.2020

В Україні "в тіні" працює більше 90 відсотків всіх таксистів. Вони не лише не платять податків, але й не несуть відповідальності у випадку ДТП з пасажирами. Що може змінити цю ситуацію? Та коли це може статися?
Був мером - став таксистом: ексголова Дебальцевого про війну і роботу в таксі (відео)

Був мером - став таксистом: ексголова Дебальцевого про війну і роботу в таксі (відео) 02.10.2020

Був мером Дебальцевого, має три вищі освіти, а тепер - таксист. Андрій Бондарчук після початку війни на Донбасі вирішив переїхати з родиною до Києва. DW розпитала його про нову роботу та політичні амбіції.

Був мером - став таксистом: ексголова Дебальцевого про війну і роботу в таксі (30.09.2020) 01.10.2020

Був мером Дебальцевого, має три вищі освіти, а тепер - таксист. Андрій Бондарчук після початку війни на Донбасі вирішив переїхати з родиною до Києва. Чи комплексує за кермом таксі і чи плекає ще політичні амбіції - поділився з DW.

Легалізація ринку таксі в Україні: що таксисти думають про патентування їхнього бізнесу (11.09.2020) 11.09.2020

Держава хоче запропонувати таксистам-нелегалам легалізуватися за прийнятні кошти. Таксист може придбати патент і працювати офіційно. Та чи хочуть таксисти мати офіційні стосунки з державою? І хто з них найбільше зацікавлений у легальному бізнесі?
Легалізація ринку таксі в Україні: що думають таксисти (відео)

Легалізація ринку таксі в Україні: що думають таксисти (відео) 11.09.2020

Держава хоче запропонувати таксистам-нелегалам легалізуватися за прийнятні кошти. Таксист може придбати патент і працювати офіційно. Та чи хочуть таксисти мати офіційні стосунки з державою?

Повітряні таксі вже не за горами? (03.09.2020) 03.09.2020

Те, що ще недавно здавалося фантастикою, уже незабаром може з'явитися на вулицях чи то радше в повітрі європейських міст - аеротаксі, яким не страшні жодні затори. Одразу кілька підприємств з різних країн останнім часом представили свої розробки.
Коронавірус в Бразилії: Болсонару заветував закон про обов'язкове носіння масок

Коронавірус в Бразилії: Болсонару заветував закон про обов'язкове носіння масок 04.07.2020

Президент Бразилії знову показав своє ставлення до коронавірусу - він вважає, що не обов'язково носити маски в магазинах, школах, університетах, церквах тощо. Утім, залишає масочний режим в автобусах і таксі.
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