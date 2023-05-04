У яких професіях українки заміняють мобілізованих чоловіків?

Вікторія Покатілова

08.03.2024 8 березня 2024 р.

Офіційно понад 500 тисяч чоловіків в Україні покинули робочі місця через мобілізацію. На багатьох підприємствах на їхнє місце активно шукають жінок. Про які саме "чоловічі" професії йдеться? І чому роботодавці віддають перевагу саме жінкам?