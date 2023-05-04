У яких професіях українки заміняють мобілізованих чоловіків?

СуспільствоУкраїнаУ яких професіях українки заміняють мобілізованих чоловіків?To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoСуспільствоУкраїнаВікторія Покатілова08.03.20248 березня 2024 р.Офіційно понад 500 тисяч чоловіків в Україні покинули робочі місця через мобілізацію. На багатьох підприємствах на їхнє місце активно шукають жінок. Про які саме "чоловічі" професії йдеться? І чому роботодавці віддають перевагу саме жінкам? https://p.dw.com/p/4cyvIРеклама