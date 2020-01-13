 Тайфун ″Гоні″ обрушився на Філіпіни: семеро загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.11.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Тайфун "Гоні" обрушився на Філіпіни: семеро загиблих

На Філіппіни обрушився супертайфун "Гоні", який уже забрав життя сімох осіб. Майже мільйон людей евакуйовано.

Евакуація на Філіппінах

Евакуація на Філіппінах

Щонайменше семеро осіб загинули на Філіппінах через тайфун "Гоні", який у неділю, 1 листопада, обрушився на південну частину острова Лусон, повідомляє агентство AP. Швидкість вітру при цьому сягала 225 кілометрів на годину, що дозволяє назвати "Гоні" супертайфуном.

Вітер зривав дахи, викорчовував дерева та спричинив повені. Метеорологи попереджають про "катастрофічно сильні вітри" та зливи на шляху тайфуну, який може просуватися далі до провінцій навколо філіппінської столиці Маніли. Загалом шторм може заторкнути від 19 до 31 мільйона осіб, яким загрожуватимуть повені та зсуви ґрунту. Влада країни уже провела евакуацію майже мільйона людей.

Тайфун Гоні

Тайфун "Гоні" наближається до Філіппін

"Гоні" - найсильніший шторм, який цього року обрушився на Філіппіни. Тиждень тому країна вже пережила тайфун "Молаве", який забрав життя 22 осіб. У 2013 році внаслідок тайфуну "Хайян" на Філіппінах загинули понад 6300 людей.

Дивитись відео 01:51

Філіппіни: хаос після буревію

DW.COM

Спустошливі тайфуни в майбутньому стануть нормою?

Тайфун "Хайян" пронісся Філіппінами зі швидкістю 350 кілометрів на годину. Буревіям сприяє загальне підвищення температури морської води. Невже в разі глобального потепління на людство чекають ще гірші удари стихії?  

Також за темою

Philippinen | Ausbruch Vulkan Taal

Виверження вулкана Тааль: небезпечне і захоплююче видовище (фотогалерея) 13.01.2020

Вулкан Тааль є одним з найактивнішим на Філіппінах. Виверження цього вулкана - захоплююче, але водночас небезпечне видовище.

Philippinen Ausbruch Vulkan Taal

Виверження вулкана Тааль: влада готується евакуювати сотні тисяч громадян 13.01.2020

У разі потужного виверження вулкана Тааль на Філіппінах евакуація може зачепити сотні тисяч мешканців, кажуть представники влади. Сейсмологи застерігають, що інтенсивність виверження може посилитися.

Phillippinen Aschefall nach dem Ausbruch des Taal-Vulkans

Виверження вулкана на Філіппінах: загинула людина, десятки тисяч евакуйовано 13.01.2020

Виверження вулкана Тааль на Філіппінах призвело до загибелі однієї людини, десятки тисяч осіб евакуйовані. Вулкан почав викидати потоки лави.

Реклама

Докладно

Вибори президента США: головні теми виборчої кампанії

Вибори президента США: головні теми виборчої кампанії

DW зібрала п'ять тем, котрі стануть найважливішими для американців під час ухвалення рішення, за кого голосувати.  

Північний потік-2: чому містечко Засніц отримало погрози від США (picture-alliance/Fotostand/freitag)

"Північний потік-2": чому США погрожують німцям (відео)

США розширили санкції проти "Північного потоку-2". Містечко Засніц у Німеччині отримало… листи з погрозами з-за океану.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  