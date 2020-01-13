Тайфун "Гоні" обрушився на Філіпіни: семеро загиблих

Щонайменше семеро осіб загинули на Філіппінах через тайфун "Гоні", який у неділю, 1 листопада, обрушився на південну частину острова Лусон, повідомляє агентство AP. Швидкість вітру при цьому сягала 225 кілометрів на годину, що дозволяє назвати "Гоні" супертайфуном.

Вітер зривав дахи, викорчовував дерева та спричинив повені. Метеорологи попереджають про "катастрофічно сильні вітри" та зливи на шляху тайфуну, який може просуватися далі до провінцій навколо філіппінської столиці Маніли. Загалом шторм може заторкнути від 19 до 31 мільйона осіб, яким загрожуватимуть повені та зсуви ґрунту. Влада країни уже провела евакуацію майже мільйона людей.

Тайфун "Гоні" наближається до Філіппін

"Гоні" - найсильніший шторм, який цього року обрушився на Філіппіни. Тиждень тому країна вже пережила тайфун "Молаве", який забрав життя 22 осіб. У 2013 році внаслідок тайфуну "Хайян" на Філіппінах загинули понад 6300 людей.