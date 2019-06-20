 Сі Цзіньпін пообіцяв КНДР тісну економічну співпрацю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.06.2019

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Новини

Сі Цзіньпін пообіцяв КНДР тісну економічну співпрацю

Пекін та Пхеньян ініціюють "нову стратегічну лінію економічного розвитку", заявив китайський лідер Сі Цзіньпін під час візиту до КНДР.

Кім Чен Ин та Сі Цзіньпін

Кім Чен Ин (праворуч) та Сі Цзіньпін з дружинами під час зустрічі в Пхеньяні

Голова Китайської Народної Республіки (КНР) Сі Цзіньпін оголосив ініціативу зі створення "нової стратегічної лінії економічного розвитку" між Китаєм та Північної Кореєю. Про це китайський державний керівник заявив у ніч на п'ятницю, 21 червня, під час промови в Пхеньяні, котру Сі Цзіньпін виголосив у рамках свого першого візиту до КНДР.

У промові китайський лідер наголосив, що мета майбутньої співпраці між Пекіном та Пхеньяном полягатиме й у тому, щоб домогтися "покращення рівня життя людей", цитує Сі Цзіньпіна агенція новин AP, що посилається на китайські державні ЗМІ.

Так само глава КНР підтримав зосередження північнокорейського керівництва на майбутньому економічному розвитку країни. У своїй промові Сі Цзіньпін зачепив і тему ядерного роззброєння КНДР. Він наголосив, що всі сторони згодні з тим, що треба й надалі проводити "мирні переговори та робити дедалі більший внесок до миру, стабільності та процвітання в регіоні".

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Лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув до Пхеньяна з дводенним візитом. Очікують, що він обговорить з Кім Чен Ином питання денуклеаризації Корейського півострова. (20.06.2019)

Президент США Дональд Трамп заявив, що отримав "чудового листа" від північнокорейського лідера Кім Чен Ина. Зміст листа американський лідер не розголосив. (12.06.2019)

США та Росія списують насамперед вже непотрібні заряди, наголошують у SIPRI. Тим часом ядерні держави модернізують свої арсенали. (17.06.2019)

У рамках візиту Сі Цзіньпіна до КНДР відбулися його переговори з північнокорейським лідером Кім Чен Ином. За даними північнокорейських державних ЗМІ, предметом перемовин стали такі теми, як "політична ситуація на Корейському півострові та інші важливі міжнародні й регіональні питання".

Нагадаємо, що Сі Цзіньпін за шість років перебування на чолі китайської влади вперше відвідує з візитом КНДР, тоді як Кім Чен Ин за останні два роки чотири рази відвідав Китай, востаннє - у січні 2019 року. Китай разом з Росією вважається найближчим торговельним партнером КНДР.

Візит китайського лідера до КНДР відбувся за тиждень до саміту країн Великої двадцятки в Японії. Планується, що там Сі Цзіньпін зустрінеться з американським президентом Дональдом Трампом для обговорення торговельного конфлікту між двома країнами.

  • Військовий парад у КНДР

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    Одна з найбільших армій у світі

    Корейська народна армія налічує приблизно один мільйон військових. Ще близько 4,5 мільйона резервістів можуть поповнити її ряди у разі потреби. Таким чином, зі броєю в руках може виявитися майже п'ята частина всього населення країни. Всі чоловіки країни в обов'язковому порядку проходять військову службу. Для порівняння: чисельність збройних сил Південної Кореї становить близько 600 тисяч осіб.

  • Кім Чен Ин на нараді з військовими

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    Сучасні озброєння

    За даними Світового рейтингу військової могутності від 2017 року, на озброєнні армії КНДР перебуває 76 субмарин, 5025 танків, 2250 САУ, 4300 одиниць артилерії та 458 бойових літаків. На фото - лідер Північної Кореї Кім Чен Ин під час відвідування контрольно-командного центру. Звідси він особисто може наказати запустити ракети, які в змозі вразити цілі в Японії, Південній Кореї і, можливо, у США.

  • Військовий парад у столиці КНДР Пхеньяні

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    Військовий парад

    Щороку в столиці КНДР Пхеньяні відбувається військовий парад, який повинен продемонструвати жителям країни і всьому світу зростаючу міць Корейської народної армії. Дата проведення параду зазвичай приурочена до національних свят або до ювілеїв династії Кім, яка править у Північній Кореї з моменту виникнення держави.

  • Ракета Хвасон-14

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    МБР "Хвасон-14"

    На початку липня 2017 року США підтвердили, що в Північній Кореї відбулись успішні випробування міжконтинентальної балістичної ракети. Глава Держдепартаменту Рекс Тіллерсон заявив, що ці випробування означають "нову ескалацію загрози" для США та їхніх союзників у всьому світі. Центральне телеграфне агентство Кореї повідомило, що ракета "Хвасон-14" може "досягти будь-якої точки земної кулі".

  • Кім Чен Ин в оточенні корейський ядерників

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    Випробування ядерної зброї будуть продовжені

    Незважаючи на жорсткі санкції з боку світової спільноти, КНДР продовжує розвивати свою ядерну програму. Було проведено вже п'ять випробувань ядерної зброї, два з них - в 2016 році. Міністр оборони Південної Кореї Хан Мін Гу заявив про високу ймовірність того, що незабаром Пхеньян здійснить шосте випробування.

  • Карта з даними польоту північнокорейської ракети

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    Загроза світу

    З великих країн лише Китай і Росія підтримують з Північною Кореєю більш-менш нормальні відносини. Своїм головним ворогом режим у Пхеньяні бачить "імперіалістичну владу США". За ними у списку ворогів - Японія і Південна Корея. Особливо болісно в КНДР реагують на щорічні військові маневри, що проводяться США і Південною Кореєю.

  • Корабель ВМС США Carl Vinson

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    "Вогонь і лють" на зміну стратегічному терпінню?

    Після випробування міжконтинентальної балістичної ракети терпіння Сполучених Штатів опинилося на межі. Президент США Дональд Трамп на початку серпня 2017 року пригрозив Північній Кореї жорсткою відповіддю у разі нових погроз на адресу США. "Пхеньяну краще більше не погрожувати Сполученим Штатам. Інакше вони отримають у відповідь вогонь і лють, яких світ ніколи раніше не бачив", - заявив Трамп.

    Автор: Вадим Шаталін, Максим Сидоржевський


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Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

КНДР має одну з найчисельніших армій в світі. При цьому Пхеньян продовжує нарощувати її міць, розвиваючи ракетно-ядерну програму. (22.08.2017)  

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