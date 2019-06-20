Сі Цзіньпін пообіцяв КНДР тісну економічну співпрацю

Голова Китайської Народної Республіки (КНР) Сі Цзіньпін оголосив ініціативу зі створення "нової стратегічної лінії економічного розвитку" між Китаєм та Північної Кореєю. Про це китайський державний керівник заявив у ніч на п'ятницю, 21 червня, під час промови в Пхеньяні, котру Сі Цзіньпін виголосив у рамках свого першого візиту до КНДР.

У промові китайський лідер наголосив, що мета майбутньої співпраці між Пекіном та Пхеньяном полягатиме й у тому, щоб домогтися "покращення рівня життя людей", цитує Сі Цзіньпіна агенція новин AP, що посилається на китайські державні ЗМІ.

Так само глава КНР підтримав зосередження північнокорейського керівництва на майбутньому економічному розвитку країни. У своїй промові Сі Цзіньпін зачепив і тему ядерного роззброєння КНДР. Він наголосив, що всі сторони згодні з тим, що треба й надалі проводити "мирні переговори та робити дедалі більший внесок до миру, стабільності та процвітання в регіоні".

У рамках візиту Сі Цзіньпіна до КНДР відбулися його переговори з північнокорейським лідером Кім Чен Ином. За даними північнокорейських державних ЗМІ, предметом перемовин стали такі теми, як "політична ситуація на Корейському півострові та інші важливі міжнародні й регіональні питання".

Нагадаємо, що Сі Цзіньпін за шість років перебування на чолі китайської влади вперше відвідує з візитом КНДР, тоді як Кім Чен Ин за останні два роки чотири рази відвідав Китай, востаннє - у січні 2019 року. Китай разом з Росією вважається найближчим торговельним партнером КНДР.

Візит китайського лідера до КНДР відбувся за тиждень до саміту країн Великої двадцятки в Японії. Планується, що там Сі Цзіньпін зустрінеться з американським президентом Дональдом Трампом для обговорення торговельного конфлікту між двома країнами.