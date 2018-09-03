Сірий кардинал Януковича таємно купував нерухомість у Швейцарії

Юрій Іванющенко - тіньовий олігарх епохи Віктора Януковича. За сім років депутатства у фракції "Партії регіонів" з 2007 року він лічені рази з'явився у Верховній Раді. Зате у рейтингах ділових видань його незмінно називали однією з найвпливовіших осіб країни. Депутат запевняв, що живе на відсотки із зароблених колись "7-8 мільйонів доларів". Однак про його неформальні бізнес-інтереси і блискавичний успіх за президентства Януковича - земляка з Єнакієвого - ходили легенди. Коли наприкінці лютого 2014 року, після втечі Віктора Януковича, країни Заходу запровадили санкції проти соратників президента-втікача, Іванющенко потрапив до санкційних списків США, ЄС та Швейцарії як "людина з найближчого оточення Януковича".

Після зміни влади в Україні на рахунках "Юри Єнакієвського", як називають Іванющенка українські ЗМІ, у Швейцарії знайшлася найбільша серед наближених до екс-президента осіб сума грошей невідомого походження, таємно виведених з України - 72 мільйони швейцарських франків. Швейцарія обіцяє повернути ці гроші Україні, якщо українські правоохоронні органи зможуть довести їх незаконне походження.

Однак 72 мільйони - ще не всі активи українського екс-депутата у Швейцарії. Виявляється, у Юрія Іванющенка у цій країні є нерухомість, яку його адвокати вже чотири роки намагаються врятувати від арешту, накладеного швейцарськими правоохоронцями. DW реконструювала подробиці, проаналізувавши документи, оприлюднені у реєстрі судових рішень Швейцарії.

Як дізналася DW від Федерального відомства юстиції, документи на нерухомість Іванющенка перебувають у розпорядженні швейцарського банку Julius Bär. Банк не зарвешив переоформлення прав власності, чекаючи рішення судів

Таємна нерухомість у кантоні Цюріх

30 травня 2012 року, будучи на той час народним депутатом України, Іванющенко разом з іншою особою 50 на 50 майже за 22 мільйони швейцарських франків (19,5 мільйона євро) придбав бізнес-центр у кантоні Цюріх. Встановити ім'я компаньйона Іванющенка редакції не вдалося.

Нерухомість придбавалась кіпрською компанією, 50 відсотків якої належали Іванющенку через компанію з Панами, а решта - кіпрській компанії партнера народного депутата. Навесні 2014 року, невдовзі після втечі Віктора Януковича з України, рахунки його соратника і земляка з Єнакієвого, були заморожені на виконання запроваджених Швейцарією санкцій. Бізнес-центр у Цюріху хоч і приносив прибутки від оренди, однак ні Іванющенко, ні його партнер, через санкції дивіденди отримувати не могли.

Креативний вихід із ситуації

Наприкінці 2015 року компаньйони, зрештою, ніби знайшли вихід із ситуації. Екс-депутат продав партнеру свою половину у фірмі, яка контролює бізнес-центр, за номінальною вартістю 50-відсоткової частки - 50 тисяч євро. За цю скромну суму неназваний партнер, який не перебуває у жодних санкційних списках, отримував 100-відсотків власності фірми і автоматично позбувався тягаря санкцій, накладених на Іванющенка.

18 грудня 2015 року фірма звернулась до контролюючих органів Швейцарії по дозвіл переказати з рахунків підсанкційної кіпрської фірми, якій належить бізнес-центр, 6,7 мільйона франків на рахунки ще однієї офшорної фірми. Дозвіл невдовзі було наданий.

Як випливає з судових документів, бенефіціаром фірми, на рахунки якої переказали кошти, є дружина Юрія Іванющенка - Ірина. Сума переказу, за поясненнями учасників угоди, включала у себе накопичені за час дії санкцій дивіденди, повернення боргу партнера перед Іванющенком і, власне, 50 тисяч за половину фірми.

За крок від розблокування нерухомості

Юрій Іванющенко і його неназваний партнер переказали 6,7 мільйона франків на швейцарський рахунок Ірини Іванющенко і одразу звернулися до влади країни з клопотанням про зняття арешту з нерухомості вартістю у майже 22 мільйони франків.

Утім, швейцарські контролюючі органи останньої миті передумали і влітку 2016 року розпорядилися визнати переоформлення нерухомості на іншого власника недійсним, а гроші повернути назад - на рахунки кіпрської фірми Іванющенка і його партнера. У Федеральному відомстві юстиції однак відмовилися відповісти на запитання DW, чому транзакцію було дозволено, а потім скасовано.

Утім, Іванющенки не здавалися і за два роки судової тяганини щодо визнання продажу нерухомості дійсним дійшли до Федерального суду. На початку серпня цього року найвища судова інстанція Швейцарії попередньо поставила крапку у цій епопеї: майно фірми, яка контролює бізнес-центр Іванющенків, залишається заблокованим.

"Двічі заблоковані" рахунки дружини

Паралельно зі спробами розблокувати нерухомість адвокати Іванющенків вирішували ще одне завдання: розблокувати всі швейцарські рахунки, зокрема той, на які й були переказані гроші від нерухомості. Переказ коштів з рахунків підсанкційної фірми Іванющенка на рахунок його дружини спершу не викликав заперечень у контролюючих органів. Адже гроші і на рахунку дружини залишалися заблокованими: на нього було накладено "подвійний" арешт.

Вперше ці кошти заарештували за поданням швейцарської прокуратури у квітні 2014 року в рамках розслідування за підозрою Іванющенків у відмиванні грошей. Ці кошти могли бути розблоковані будь-якої миті, якщо прокуратурі у Цюріху не вдалося би у розумні терміни довести злочинне походження коштів.

Однак наприкінці грудня 2015 року Федеральне відомство юстиції Швейцарії розпорядилося накласти ще один арешт на рахунки Івнющенків - тепер вже на запит про правову допомогу від України: у Києві екс-депутата підозрюють у незаконному збагаченні.

Дружина - раптом не дружина

Фірма Ірини Іванющенко кілька років у швейцарських судах домагалася зняття арешту з рахунків. Мовляв, Іванющенки вже давно розлучені і рахунки дружини не мають нічого спільного з чоловіком, проти якого ведеться слідство в Україні та Швейцарії. Адвокати також вказували на те, що доказів незаконного походження коштів Іванющенків у швейцарського слідста немає.

Крім того, адвокати фірм Іванющенків у жовтні 2017 року подали довідки з України, згідно з якими суди зобов'язали генпрокуратуру закрити українські кримінальні справи. Утім, українські прокурори у листі до швейцарських колег запевнили, що кримінальні справи не закрито. Кілька місяців тому Федеральний суд Швейцарії відмовив Іванющенкам у розблокуванні рахунків, доки в Україні не завершиться розслідування кримінальних справ або не буде винесено судовий вирок.

Всі документи вже в Україні

У лютому цього року, швейцарські правоохоронці передали українським колегам інформацію про всі рахунки і майно Іванющенків. Швейцарія, як повідомили раніше DW у Федеральному відомстві юстиції, готова повернути Україні заблоковані активи соратника Януковича, якщо в українських судах буде доведено незаконне походження коштів.

Сам же Юрій Іванющенко, поки тривають судові баталії в Україні та Швейцарії, на даний час, вочевидь, живе з родиною у Монако. Саме у цьому князівстві на узбережжі Середземного моря, за даними реєстрів компаній Монако і Великобританії, зареєстроване місце проживання дружини екс-депутата і його сина Арсена.