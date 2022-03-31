Сільське господарство

Міністр агрополітики Лещенко - про перспективи нинішньої посівної та експорту української агропродукції

Як Україна шукає ресурси для проведення посівної та прокладає нові логістичні маршрути для екпорту агропродукції в держави ЄС та інші країни задля уникнення голоду у світі, в інтерв'ю DW розповів Роман Лещенко.