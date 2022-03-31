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Сільське господарство

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "сільське господарство".

Сільське господарство є галуззю економіки первинного сектора. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Українські аграрії на передовій: як проходить посівна під час війни

Українські аграрії на передовій: як проходить посівна під час війни 31.03.2022

Незважаючи на бойові дії у низці регіонів та ракетні обстріли, в Україні триває посівна кампанія. В яких умовах працюють аграрії - у матеріалі DW.

Посівна в умовах війни: українські фермери працюють попри обстріли (30.03.2022) 30.03.2022

Українські фермери розпочали посівну попри обстріли, перебої з пальним і подекуди брак робочої сили. Як українські селяни збираються прогодувати не лише Україну, а й світ?
Міністр агрополітики Лещенко - про перспективи нинішньої посівної та експорту української агропродукції

Міністр агрополітики Лещенко - про перспективи нинішньої посівної та експорту української агропродукції 23.03.2022

Як Україна шукає ресурси для проведення посівної та прокладає нові логістичні маршрути для екпорту агропродукції в держави ЄС та інші країни задля уникнення голоду у світі, в інтерв'ю DW розповів Роман Лещенко.
Індія користується війною в Україні, щоби зміцнити позиції на ринку зернових - ЗМІ

Індія користується війною в Україні, щоби зміцнити позиції на ринку зернових - ЗМІ 16.03.2022

На тлі війни в Україні уряд Індії намірився зміцнити власні позиції на світовому ринку збіжжя. У планах індійських урядовців - розбудова інфраструктури, пише Reuters.

Гідропоніка: як створити ферму на балконі (03.02.2022) 04.02.2022

Без ґрунту і з більшим врожаєм. Гідропоніка стає дедалі популярнішою. Ось як можна вирощувати здорову та екологічно чисту їжу в себе вдома.

У Японії створили мініГЕС вагою лише 18 кілограмів (21.01.2022) 24.01.2022

Японський винахідник створив мінігенератор, здатний освітлювати цілу вулицю. Він важить лише 18 кг і працює за принципом гідроелектростанції.

Сови як вартові виноградників (11.01.2022) 11.01.2022

Органічне вино користується дедалі більшим попитом, проте під час його виробництва не можна застосовувати пестициди. Винахідливі виноградарі шукають нові методи боротьби зі шкідниками. На допомогу приходять... сови.

Комахи замість пестицидів рятують рослини від шкідників (04.01.2022) 04.01.2022

Замість пестицидів овочі рятують від шкідників... комахи. Вже 100 видів комах "працевлаштовані" у сільському господарстві. Найбільший виробник помідорів у Франції "найняв" клопів, аби оберігати овочі від тлі.
Німці більше платитимуть за продукти харчування заради клімату?

Німці більше платитимуть за продукти харчування заради клімату? 03.01.2022

Німці мають їсти більше біопродуктів, менше напівфабрикатів, вимагає міністр сільського господарства ФРН Джем Ездемір. На думку "зеленого" політика, ціна на продукти має відображати екологічну реальність.
Зеленський підписав антиахметівський закон

Зеленський підписав "антиахметівський" закон 19.12.2021

Підписаний президентом України Володимиром Зеленським закон серед іншого передбачає підвищення обсягу ренти на видобуток залізної руди. У парламенті очікують поповнення бюджету від податку на 3,5 мільярда гривень.
У Раді зареєстрували 24 постанови про скасування антиахметівського закону

У Раді зареєстрували 24 постанови про скасування "антиахметівського" закону 03.12.2021

Верховна Рада планує розглянути постанови про скасування закону, яким запроваджене податкове зобов'язання для власників земельних паїв та підвищено ренту на видобуток залізної руди.
Рекордні ціни на сало, цукор і олію: що відбувається (відео)

Рекордні ціни на сало, цукор і олію: що відбувається (відео) 03.12.2021

Цієї осені в Україні різко подорожчав національний продукт - сало. А за весь рік рекордно зросли в ціні цукор і соняшникова олія. DW з’ясовувала, чому в Україні настільки дорожчають харчі.

Рекордні ціни на сало, цукор і олію: що відбувається? (02.12.2021) 03.12.2021

Цієї осені в Україні різко подорожчав національний продукт - сало. А за весь рік рекордно зросли в ціні цукор і соняшникова олія. DW з’ясовувала, чому в Україні настільки дорожчають харчі.
10 мільярдів у бюджет: Рада ухвалила нове податкове зобов'язання для селян

10 мільярдів у бюджет: Рада ухвалила нове податкове зобов'язання для селян 30.11.2021

Верховна Рада ухвалила законодавчі зміни, якими для власників сільськогосподарських паїв передбачений новий вид податкового зобов'язання. Селяни платитимуть незалежно від того, чи вдалося їм виростити врожай.

Як німецький селянин застосовує хай-тек у фермерстві (29.11.2021)

Як німецький селянин застосовує хай-тек у фермерстві (29.11.2021) 29.11.2021

З ранку до ночі важко працювати на фермі не потрібно, якщо устаткувати стайню найсучаснішими технологіями. Не вірите? Тоді дивіться, як застосовує хай-тек німецький фермер!

Будинок для похилих… корів (27.10.2021) 27.10.2021

У Німеччині є будинок перестарілих для... корів. Його власниця рятує старих тварин, яких мали відправити на бійню. Тут корови спокійно доживають свій вік, оточені любов'ю і турботою.
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