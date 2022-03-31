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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "сільське господарство".
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Як Україна шукає ресурси для проведення посівної та прокладає нові логістичні маршрути для екпорту агропродукції в держави ЄС та інші країни задля уникнення голоду у світі, в інтерв'ю DW розповів Роман Лещенко.