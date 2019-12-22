 Сюрприз для баварців: інвестор виявився податківцем Януковича | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 23.12.2019

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Європа

Сюрприз для баварців: інвестор виявився податківцем Януковича

У баварському Бад Кіссінгені протестують проти українського інвестора, який купив хокейну арену, а потім викинув з неї спортсменів. Інвестором, як з’ясувала DW, виявився податківець-втікач часів Януковича.

Баварський Бад Кіссінген - один з найвідоміших в Європі історичних курортів

Баварський Бад Кіссінген - один з найвідоміших в Європі історичних курортів

Бад Кіссінген - один з найбагатших на традиції курортів Європи із населенням 22 тисячі. Колись тут регулярно відпочивали монарші особи, одним з найвідданіших гостей був російський цар Олександр другий, який у середині XIX-го століття тричі приїздив сюди на лікування мінеральними водами разом з величезними почтами придворних. Про колишню популярність курорту серед заможних і знатних гостей зі Східної Європи донині нагадує православна церква у неовізантійському стилі, побудована на початку XX-го століття.

Влада Бад Кіссінгена подала заявку на те, щоби історичні здравниці міста були визнані культурною спадщиною ЮНЕСКО

Влада Бад Кіссінгена подала заявку на те, щоби історичні здравниці міста були визнані культурною спадщиною ЮНЕСКО

Заможний українець як спортивний меценат

Імпозантні будівлі лікувальних купалень і розкішні парки дотепер дихають історією і випромінюють велич. Утім, золоті часи Бад Кіссінгена все ж залишилися у далекому минулому. На зміну заможним курортникам прийшли "бюджетники", які лікуються коштом медичних кас. У міській скарбниці величезна діра. Останніми жертвами жорсткої економії стали любителі спорту - кілька років тому місто позбулося льодового палацу, в якому займалися численні спортивні групи і грала професійна хокейна команда "Кісінгські вовки". Влітку 2017 року мерія продала хронічно збиткову арену за 230 тисяч євро "інвестору з України" Олександру Кондрашову, який пообіцяв її модернізувати. Хто такий Олександр Кондрашов і звідки в нього гроші, керівництво не цікавилось. "Країна походження грошей на сьогодні не має значення", - зазначили у коментарі DW у пресслужбі міської влади, вказавши на позитивний досвід інших міст з іноземними інвесторами. З фінансової точки зору перспектива позбутися льодової арени була дуже привабливою. Адже земельний уряд Баварії дає мільйонні дотації "дефіцитним" містам за умови, що вони позбуваються збиткових об’єктів інфраструктури, у тому числі спортивних.

Липень 2017 року. Олександр Кондрашов підписує документи про купівлю льодової арени з мером Бад Кіссінгена Каєм Бланкенбургом. Чого мер не знає: за лічені тижні до того, Кондрашова оголосили у розшук

Липень 2017-го: Кондрашов (ліворуч) підписує документи про купівлю льодової арени з мером Бад Кіссінгена Каєм Бланкенбургом (у центрі). Чого мер не знає: за лічені тижні до того, Кондрашова оголосили у розшук

У ролі мецената спорту Кондрашов залюбки роздавав інтерв'ю місцевим ЗМІ. Його дорогий "Мерседес" не залишав сумнівів у платоспроможності, пригадують співрозмовники у Бад Кіссінгені. Тим більшим був шок, коли обіцяні гроші на модернізацію так і не з'явилися. Більше того: Олександр Кондрашов розірвав контракт про оренду з "Вовками", яким довелося грати домашні матчі в іншому місті і, зрештою, взагалі знятися зі змагань. А нещодавно Кондрашов взагалі остаточно закрив арену, викинувши на вулицю численні спортивні групи, у тому числі дитячі. Кілька тижнів тому батьки з дітьми, вдягненими у хокейні форми, навіть вийшли на демонстрацію перед мерією, вимагаючи забрати льодову арену в українця і відновити заняття.

Українська таємниця Кондрашова

Для чого було українцеві взагалі купувати льодову арену, яку він зрештою закрив? Це запитання знову і знову ставлять собі місцеві жителі. Одна з версій: йому йшлося лише про те, щоб отримати вид на проживання. Кондрашов відкрив у Німеччині фірму, на яку й оформив купівлю льодової арени, і призначив себе її директором. Таким чином, Кондрашов офіційно працевлаштований, що дійсно дає підстави офіційно осісти у Німеччині. Зокрема, саме так намагався отримати німецький дозвіл на проживання підозрюваний у газових махінаціях ексдепутат Верховної Ради Олександр Онищенко.

Переховуючись від українських правоохоронців, Онищенко призначив себе директором фірми, яка обслуговує його ранчо на півночі Німеччини і подався на отримання виду на проживання. Втікач навіть обіцяв німцям проводити міжнародні спортивні турніри, якщо йому допоможуть з документами. Утім, зрештою вид на проживання йому так і не дали, натомість Онищенко нині перебуває у німецькій в’язниці і очікує на рішення про екстрадицію.

Невже й Кондрашову є що приховувати? Відкрита база українського МВС про осіб, що переховуються від органів влади, швидко дає відповідь: Кондрашов Олександр Миколаєвич перебуває у розшуку з 29 травня 2017 року. Втікача і німецького горе-мецената, як повідомили DW у Генпрокуратурі України, підозрюють в участі у кримінальній організації експрезидента Віктора Януковича і "вчиненні у її складі тяжкого злочину проти держави, а саме організації та здійсненні шляхом зловживання службовим становищем контрольованого ухилення від сплати податків суб’єктами господарювання - платниками податку на додану вартість, так званої "державної програми", внаслідок чого державі спричинено збитки на суму понад 104 мільярди гривень. У цьому кримінальному провадженні, за даними ГПУ, вже постали перед судом 25 ексчиновників податкових органів. 

Олександра Кондрашова підозрюють в участі у злочинній організації експрезидента Віктора Януковича

Олександра Кондрашова підозрюють в участі у злочинній організації експрезидента Віктора Януковича

За версією слідства, Кондрашов був активним учасником злочинної схеми, організованої ексміністром доходів і зборів Олександром Клименком, перебуваючи з 2013 року і до анексії Росією Криму на посаді начальника головного управління міндоходів на півострові. Разом з іншими керівниками фіскальних органів у регіонах, він, вважає слідство, покривав "податкові ями", через які десятки підставних фірм фіктивно формували податковий кредит на ПДВ. Особисто Кондрашову, як свідчать дані у судовому реєстрі, приписують сприяння незаконній мінімізації податків підприємствами Криму на загальну суму близько 370 мільйонів гривень, що на той момент становило близько 37 мільйонів доларів.

DW.COM

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Зник раптово, як і з'явився

У травні 2018 року Кондрашову поштою, за офіційним місцем проживання у Києві, було повідомлено про підозру у створенні злочинної організації і зловживанні службовим становищем. Експодатківцю загрожує до 12 років позбавлення волі. Як випливає з українського судового реєстру, у лютому 2019 року Кондрашова оголосили у міжнародний розшук. DW не вдалося отримати відповідь українця на звинувачення на його адресу. Литовський номер мобільного експодатківця, який DW отримала від джерела у Бад Кіссінгені, вимкнений. Його місцеперебування невідоме. На згадку про українського інвестора-податківця під стінами закритої льодової арени залишився лише його розкішний "Мерседес".

Чому після зникнення з України Кондрашов потрапив саме до Бад Кіссінгена, у місті також ніхто не знає. Кажуть, його "зісватав" у спортивні меценати один з українських хокеїстів, який грав за місцевих "Вовків". Інші припускають зв’язки з місцевим росіянином, який активно залучає гроші східноєвропейських інвесторів у будівництво нерухомості. У пресслужбі мерії відмовилися повідомляти, чи купував нерухомість у Бад Кіссінгені Олександр Кондрашов, пославшись на конфіденційність такої інформації.

Історичний Фюрстенгоф стоїть порожній і занепадає, хоча за цього навіть давали хабаря меру

Історичний "Фюрстенгоф" стоїть порожній і занепадає, хоча за цього навіть давали хабаря меру

Не перший промах з грошима зі Східної Європи

Проблеми з "українським інвестором" Кондрашовим - вже не перший випадок, коли сподівання на гроші з країн пострадянського простору зіграли з владою Бад Кіссінгена злий жарт. 2011 року російські інвестори - крупні торгівці калійними добривами - купили історичний готель "Фюрстенгоф", в який обіцяли вкласти 50 мільйонів євро. Готель досі стоїть порожній, зате ексмер Бад Кіссінгена, який свого часу знайшов цих інвесторів, вже відсидів у в’язниці за отримання при продажі готелю росіянам майже півмільйонного хабара. Гроші, як свідчать судові документи, що є у розпорядженні DW, попередній мер Бад Кіссінгена отримав через офшори на свої закордонні рахунки. Тодішній міський голова на суді стверджував, що вважав їх "заслуженою комісією" за те, що він знайшов для міста інвесторів.

  • Österreich Semmering (DW/E. Theise)

    Українська нерухомість Австрії

    Sporthotel у Земмерінгу

    Sporthotel у традиційному курортному містечку Земмерінг з 2013 року належить українським інвесторам з Panhans Holding Group GmbH. Цій групі у Земмерінгу належать загалом чотири готелі.

  • Ringhotel у Земмерінгу

    Українська нерухомість Австрії

    Проблемна інвестиція Ringhotel

    Дотепер інвестиції українців у Земмерінгу виявилися провальними. За п'ять років вони принесли багатомільйонні збитки. Ringhotel, так само як і санаторій, який також купили інвестори з України, деякий час тому закрився як нерентабельний.

  • Skikurort Semmering in Österreich (DW/E. Theise)

    Українська нерухомість Австрії

    "Гранд отель Панганс"

    Grand Hotel Panhans - найбільший з чотирьох готелів, які купили українці у Земмерінгу. У зв'язку з його купівлею 2012 року ведеться слідство за підозрою у відмиванні грошей. Українські інвестиції пов'язані з власниками гірськолижного курорту "Буковель".

  • Österreich Wien - Hotel Prinz Eugen (DW/L. Akryshora)

    Українська нерухомість Австрії

    Готель Prinz Eugen

    Інвестують у готельний бізнес і інші українці. Prinz Eugen - один з двох готелів у Відні, які належать групі вихідців з Донецька. Співвласницею готелю є Світлана Ємельянова - колишня дружина судді Вищого господарського суду України Артура Ємельянова. За готель українці заплатили 4,5 мільйона євро. На момент купівлі готелю 2012 року, подружжя ще було у шлюбі.

  • Österreich Wien - Hotel Kavalier (DW/L. Akryshora)

    Українська нерухомість Австрії

    Готель Kavalier

    Ще 4,5 мільйона Світлана Ємельянова і партнери витратили на купівлю готелю Kavalier - так само у грудні 2012 року. 2015 року Ліхтенштейн заморозив 13 мільйонів швейцарських франків на рахунках Ємельянової за підозрою у відмиванні коштів. Ліхтенштейнці припускали, що гроші пов'язані з незаконною діяльністю судді Ємельянова. Утім, українська прокуратура не надала доказів і гроші розморозили.

  • Ukrainische Immobilien in Wien (DW/E. Theise)

    Українська нерухомість Австрії

    Маєток Клюєвих

    Колишній депутат від Партії регіонів Сергій Клюєв з родиною має помешкання у містечку Тульбінґеркоґель поблизу Відня. Формально Клюєви винаймають цю віллу площею у 558 кв. метрів у компанії GBM Handels- und Vertretungs GmbH, що входила до групи компаній Кюєвих SLAV.

  • Wien Gasometer (Imago/viennaslide)

    Українська нерухомість Австрії

    "Газометр" Клюєвих

    2006 року брати Андрій і Сергій Клюєви купили два з чотирьох корпусів комплексу "Газометр". Зіркова команда архітекторів перетворила історичні будівлі з газових резервуарів на елітну ділову і житлову нерухомість. 2015 року Клюєви продали цей актив за 15 мільйонів євро, обійшовши санкції ЄС за допомогою офшорів.

  • Ukrainische Immobilien in Wien (DW/E. Theise)

    Українська нерухомість Австрії

    Квартирне питання: Азаров купує квариру Клюєва

    2010 року підконтрольна Клюєву-молодшому компанія GBM продала за 650 тисяч євро будинок у цьому віденському житловому комплексі іншому депутату Партії регіонів - Олексію Азарову.

  • Ukrainische Immobilien in Wien (DW/E. Theise)

    Українська нерухомість Австрії

    Вілла Азарова-молодшого

    Як і інша нерухомість Олексія Азарова, ця вілла у затишному районі Деблінґ оформлена на компанію L.A.D.A. Holding Anstalt з Ліхтенштейна. Азаров заплатив за будинок 2,1 мільйона євро. 2016 року, за повідомленнями австрійської преси, вілла продавалася за 5 мільйонів євро. Утім, згідно з документами, досі не продана.

  • Ukrainische Immobilien in Wien (DW/E. Theise)

    Українська нерухомість Австрії

    Колишня ділянка Азарова

    До вілли Азарова-молодшого на Штрельґассе у Відні примикає ділянка площею у 12 соток на вулиці Цукеркандльґассе, яка також належала українцеві. Раніше тут був старовинний маєток. 2015 року, щойно з сина екс-прем'єра зняли санкції ЄС, він продав його. Нові власники знесли будинок і будують тут комплекс на 12 квартир. Ще неіснуючі помешкання вже частково продані, квартири коштуть до 1,4 млн. євро.

  • Ukrainische Immobilien in Wien (DW/E. Theise)

    Українська нерухомість Австрії

    Ласі шматки для ріелторів

    У престижних, тихих і зелених районах Відня земельні ділянки - ласі шматки для торгівців нерухомістю. На цьому місці донедавна стояв старовинний будинок у цілком пристойному стані. Його викупила фірма, яка спеціалізується на продажі віденських квартир багатіям зі Східної Європи і... зруйнувала. Вочевидь, невдовзі тут постане багатоквартирний будинок.

  • Ukrainische Immobilien in Wien (DW/E. Theise)

    Українська нерухомість Австрії

    Газова нерухомість Азарова-Курченка

    Три квартири у цьому будинку на Вурцінґерґассе також належали Азаровим. 2015 року нерухомість оформили на фірму Geolog Gas- and Oil Trading, яка торік перебрала контроль над мережею газових заправок у Німеччині. Раніше заправки належали Олексію Азарову і "младоолігарху" часів Януковича Сергію Курченку. Сьогодні власником заправок і нерухомості виступає партнер Курченка Костянтин Пивоваров.

  • Ukrainische Immobilien in Wien (DW/E. Theise)

    Українська нерухомість Австрії

    Угода на 20 мільйонів

    Цей будинок у самому центрі Відня тривалий час належав мільярдеру Дмитру Фірташу. Декілька років тому він продав цю нерухомість за 20,5 мільйона євро. Після ремонту майже всі квартири у будинку розкупили заможні українці і росіяни. Одна з останніх вільних квартир площею 250 кв. метрів коштує 3,5 мільйони євро.

  • Ukrainische Immobilien in Wien (DW/E. Theise)

    Українська нерухомість Австрії

    Житло Дмитра Фірташа

    Сам мільярдер, за даними австрійської преси, проживає у цій віллі на 1300 квадратів у районі Гітцінґ, поблизу імператорського палацу і парку Шенбрунн. Власник підтвердив: її орендує дружина олігарха Лада Фірташ. 2009 року інвестор купив будинок за 4,5 мільйона євро у колишнього зятя президента Казахстану Рахата Алієва. Кілька років тому розкішно облаштована вілла продавалася за 25 мільйонів євро.

  • Skikurort Semmering in Österreich (DW/E. Theise)

    Українська нерухомість Австрії

    Непримітні фірми, анонімна нерухомість

    Українці є власниками сотень фірм в Австрії. Чимало з них створені виключно для оформлення прав власності на нерухомість. Показовими є декілька фірм, зареєстрованих у цій непримітній будівлі у промзоні на околиці Відня. Засновником і дикретором є українець Віктор Б. Спавжні власники ховаються за офшорами у Белізі і на Кіпрі. У нерухомість через фірми-фантоми вкладено близько 20 мільйонів євро.

    Автор: Євген Тейзе


DW.COM

Українська нерухомість Австрії

Українські олігархи, політики і навіть судді чи їхні родини залюбки вкладають гроші в австрійську нерухомість. Добірка прикладів того, як гроші відомих українців опинилися в Австрії. (19.12.2017)  

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Докладно

Баварський Бад Кіссінген - один з найвідоміших в Європі історичних курортів

Український податківець-втікач шокував баварців

У баварському Бад Кіссінгені протестують проти українця, який купив хокейну арену, а потім викинув з неї спортсменів.  

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