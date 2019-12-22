Сюрприз для баварців: інвестор виявився податківцем Януковича

Бад Кіссінген - один з найбагатших на традиції курортів Європи із населенням 22 тисячі. Колись тут регулярно відпочивали монарші особи, одним з найвідданіших гостей був російський цар Олександр другий, який у середині XIX-го століття тричі приїздив сюди на лікування мінеральними водами разом з величезними почтами придворних. Про колишню популярність курорту серед заможних і знатних гостей зі Східної Європи донині нагадує православна церква у неовізантійському стилі, побудована на початку XX-го століття.

Влада Бад Кіссінгена подала заявку на те, щоби історичні здравниці міста були визнані культурною спадщиною ЮНЕСКО

Заможний українець як спортивний меценат

Імпозантні будівлі лікувальних купалень і розкішні парки дотепер дихають історією і випромінюють велич. Утім, золоті часи Бад Кіссінгена все ж залишилися у далекому минулому. На зміну заможним курортникам прийшли "бюджетники", які лікуються коштом медичних кас. У міській скарбниці величезна діра. Останніми жертвами жорсткої економії стали любителі спорту - кілька років тому місто позбулося льодового палацу, в якому займалися численні спортивні групи і грала професійна хокейна команда "Кісінгські вовки". Влітку 2017 року мерія продала хронічно збиткову арену за 230 тисяч євро "інвестору з України" Олександру Кондрашову, який пообіцяв її модернізувати. Хто такий Олександр Кондрашов і звідки в нього гроші, керівництво не цікавилось. "Країна походження грошей на сьогодні не має значення", - зазначили у коментарі DW у пресслужбі міської влади, вказавши на позитивний досвід інших міст з іноземними інвесторами. З фінансової точки зору перспектива позбутися льодової арени була дуже привабливою. Адже земельний уряд Баварії дає мільйонні дотації "дефіцитним" містам за умови, що вони позбуваються збиткових об’єктів інфраструктури, у тому числі спортивних.

Липень 2017-го: Кондрашов (ліворуч) підписує документи про купівлю льодової арени з мером Бад Кіссінгена Каєм Бланкенбургом (у центрі). Чого мер не знає: за лічені тижні до того, Кондрашова оголосили у розшук

У ролі мецената спорту Кондрашов залюбки роздавав інтерв'ю місцевим ЗМІ. Його дорогий "Мерседес" не залишав сумнівів у платоспроможності, пригадують співрозмовники у Бад Кіссінгені. Тим більшим був шок, коли обіцяні гроші на модернізацію так і не з'явилися. Більше того: Олександр Кондрашов розірвав контракт про оренду з "Вовками", яким довелося грати домашні матчі в іншому місті і, зрештою, взагалі знятися зі змагань. А нещодавно Кондрашов взагалі остаточно закрив арену, викинувши на вулицю численні спортивні групи, у тому числі дитячі. Кілька тижнів тому батьки з дітьми, вдягненими у хокейні форми, навіть вийшли на демонстрацію перед мерією, вимагаючи забрати льодову арену в українця і відновити заняття.

Українська таємниця Кондрашова

Для чого було українцеві взагалі купувати льодову арену, яку він зрештою закрив? Це запитання знову і знову ставлять собі місцеві жителі. Одна з версій: йому йшлося лише про те, щоб отримати вид на проживання. Кондрашов відкрив у Німеччині фірму, на яку й оформив купівлю льодової арени, і призначив себе її директором. Таким чином, Кондрашов офіційно працевлаштований, що дійсно дає підстави офіційно осісти у Німеччині. Зокрема, саме так намагався отримати німецький дозвіл на проживання підозрюваний у газових махінаціях ексдепутат Верховної Ради Олександр Онищенко.

Переховуючись від українських правоохоронців, Онищенко призначив себе директором фірми, яка обслуговує його ранчо на півночі Німеччини і подався на отримання виду на проживання. Втікач навіть обіцяв німцям проводити міжнародні спортивні турніри, якщо йому допоможуть з документами. Утім, зрештою вид на проживання йому так і не дали, натомість Онищенко нині перебуває у німецькій в’язниці і очікує на рішення про екстрадицію.

Невже й Кондрашову є що приховувати? Відкрита база українського МВС про осіб, що переховуються від органів влади, швидко дає відповідь: Кондрашов Олександр Миколаєвич перебуває у розшуку з 29 травня 2017 року. Втікача і німецького горе-мецената, як повідомили DW у Генпрокуратурі України, підозрюють в участі у кримінальній організації експрезидента Віктора Януковича і "вчиненні у її складі тяжкого злочину проти держави, а саме організації та здійсненні шляхом зловживання службовим становищем контрольованого ухилення від сплати податків суб’єктами господарювання - платниками податку на додану вартість, так званої "державної програми", внаслідок чого державі спричинено збитки на суму понад 104 мільярди гривень. У цьому кримінальному провадженні, за даними ГПУ, вже постали перед судом 25 ексчиновників податкових органів.

Олександра Кондрашова підозрюють в участі у злочинній організації експрезидента Віктора Януковича

За версією слідства, Кондрашов був активним учасником злочинної схеми, організованої ексміністром доходів і зборів Олександром Клименком, перебуваючи з 2013 року і до анексії Росією Криму на посаді начальника головного управління міндоходів на півострові. Разом з іншими керівниками фіскальних органів у регіонах, він, вважає слідство, покривав "податкові ями", через які десятки підставних фірм фіктивно формували податковий кредит на ПДВ. Особисто Кондрашову, як свідчать дані у судовому реєстрі, приписують сприяння незаконній мінімізації податків підприємствами Криму на загальну суму близько 370 мільйонів гривень, що на той момент становило близько 37 мільйонів доларів.

Зник раптово, як і з'явився

У травні 2018 року Кондрашову поштою, за офіційним місцем проживання у Києві, було повідомлено про підозру у створенні злочинної організації і зловживанні службовим становищем. Експодатківцю загрожує до 12 років позбавлення волі. Як випливає з українського судового реєстру, у лютому 2019 року Кондрашова оголосили у міжнародний розшук. DW не вдалося отримати відповідь українця на звинувачення на його адресу. Литовський номер мобільного експодатківця, який DW отримала від джерела у Бад Кіссінгені, вимкнений. Його місцеперебування невідоме. На згадку про українського інвестора-податківця під стінами закритої льодової арени залишився лише його розкішний "Мерседес".

Чому після зникнення з України Кондрашов потрапив саме до Бад Кіссінгена, у місті також ніхто не знає. Кажуть, його "зісватав" у спортивні меценати один з українських хокеїстів, який грав за місцевих "Вовків". Інші припускають зв’язки з місцевим росіянином, який активно залучає гроші східноєвропейських інвесторів у будівництво нерухомості. У пресслужбі мерії відмовилися повідомляти, чи купував нерухомість у Бад Кіссінгені Олександр Кондрашов, пославшись на конфіденційність такої інформації.

Історичний "Фюрстенгоф" стоїть порожній і занепадає, хоча за цього навіть давали хабаря меру

Не перший промах з грошима зі Східної Європи

Проблеми з "українським інвестором" Кондрашовим - вже не перший випадок, коли сподівання на гроші з країн пострадянського простору зіграли з владою Бад Кіссінгена злий жарт. 2011 року російські інвестори - крупні торгівці калійними добривами - купили історичний готель "Фюрстенгоф", в який обіцяли вкласти 50 мільйонів євро. Готель досі стоїть порожній, зате ексмер Бад Кіссінгена, який свого часу знайшов цих інвесторів, вже відсидів у в’язниці за отримання при продажі готелю росіянам майже півмільйонного хабара. Гроші, як свідчать судові документи, що є у розпорядженні DW, попередній мер Бад Кіссінгена отримав через офшори на свої закордонні рахунки. Тодішній міський голова на суді стверджував, що вважав їх "заслуженою комісією" за те, що він знайшов для міста інвесторів.