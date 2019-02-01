 Сюмар: Жодна політична сила не повинна встановити контроль над ″Суспільним″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.02.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Сюмар: Жодна політична сила не повинна встановити контроль над "Суспільним"

Важливо, щоб після звільнення Зураба Аласанії жодна політична сила не отримала контроль над НСТУ перед президентськими виборами, вважає голова комітету свободи слова Верховної Ради Вікторія Сюмар.

Телевізор (символічне фото)

Рішення наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) щодо дострокового розірвання контракту з головою правління НСТУ Зурабом Аласанією є "відверто несподіваним", заявила народна депутатка, голова комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар.

"Найбільш важливим нині лишається питання, аби перед виборами президента жодна політична сила не отримала контролю на суспільним мовником, задача якого - бути альтернативою приватним каналам, контрольованим олігархами, і надавати суспільству об'єктивну та актуальну інформацію", - зазначила Вікторія Сюмар в коментарі DW. За її словами, комітет, який вона очолює, не має жодної можливості втручатися в роботу НСТУ та її наглядової ради.

DW.COM

Дипломати вважають, що безперешкодна робота суспільного мовника є ключовою напередодні виборів в Україні. За інформацією НСТУ, для оплати всіх трансляцій необхідно 330 мільйонів гривень на рік. (27.09.2018)

Трансляцію телеканалу "UA:Перший" відключили через борги. Український уряд обіцяв, але так і не виділив гарантовані законом 1,5 мільярда гривень. Що чекає на суспільне мовлення в Україні? (25.09.2018)

"Ми лише  звертали увагу керівника НСТУ та його правління на необхідність актуалізації програм суспільного мовника, зокрема, збільшення суспільно-політичного блоку, незалежних дебатів на актуальні для країни теми", - додала народна депутатка. Вона також зазначила, що на "Суспільному" таки відбулося багато позитивних змін у бік незалежності і якісного культурного контенту.

Як повідомлялося раніше, за рішення достроково розірвати контракт з головою правління НСТУ Зурабом Аласанією проголосували дев'ять членів наглядової ради з 12-ти. Причини - поки не відомі.

Дивитись відео 02:46
Now live
02:46 хв

Суспільне мовлення: хто саботує реформу? (12.09.2016)

Аудіо й відео до теми

Суспільне мовлення: хто саботує реформу? (12.09.2016)  

Також за темою

Ukraine Zurab Alasania

Наглядова рада НСТУ звільнила Аласанію 31.01.2019

За рішення достроково розірвати контракт з головою правління НСТУ Зурабом Аласанією проголосували 9 членів назлядової ради з 12-ти. Причини - поки невідомі.

Hamburg - Frau schaut TV in Hotel

Телеканалу "UA:Перший" відключили аналогове мовлення за борги - Аласанія 25.09.2018

Заборгованість НСТУ склала майже 70 мільйонів гривень. Мовник повідомляє, що не має жодної фінансової можливості оплатити послуги трансляції.

Bulgarien verschiedene TV-Kanäle

Перший рік Суспільного: творча свобода з фінансовими обмеженнями 23.05.2018

У перший рік реформи суспільне мовлення України змінило редакційну політику, скоротило штат, запустило нові проекти, однак досі залишається на "фінансовому гачку" влади. Чи вдасться йому позбавитися політичного впливу?

Реклама

Докладно

Заступниця держсекретаря США з контролю над озброєннями і питань міжнародної безпеки Андреа Томпсон

Заступниця держсекретаря США: Росія відновила гонку озброєнь

Андреа Томпсон вважає Росію винною у провалі Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності. 

Сі Цзіньпін

Чому ліберальний Захід саме зараз усвідомив небезпеку Китаю?

Торговельна війна Трампа та тиск на Huawei - наслідки змін ставлення до лідера КНР Сі Цзіньпіна та його політики. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  