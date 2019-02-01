Сюмар: Жодна політична сила не повинна встановити контроль над "Суспільним"

Важливо, щоб після звільнення Зураба Аласанії жодна політична сила не отримала контроль над НСТУ перед президентськими виборами, вважає голова комітету свободи слова Верховної Ради Вікторія Сюмар.
Рішення наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) щодо дострокового розірвання контракту з головою правління НСТУ Зурабом Аласанією є "відверто несподіваним", заявила народна депутатка, голова комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар.
"Найбільш важливим нині лишається питання, аби перед виборами президента жодна політична сила не отримала контролю на суспільним мовником, задача якого - бути альтернативою приватним каналам, контрольованим олігархами, і надавати суспільству об'єктивну та актуальну інформацію", - зазначила Вікторія Сюмар в коментарі DW. За її словами, комітет, який вона очолює, не має жодної можливості втручатися в роботу НСТУ та її наглядової ради.
"Ми лише звертали увагу керівника НСТУ та його правління на необхідність актуалізації програм суспільного мовника, зокрема, збільшення суспільно-політичного блоку, незалежних дебатів на актуальні для країни теми", - додала народна депутатка. Вона також зазначила, що на "Суспільному" таки відбулося багато позитивних змін у бік незалежності і якісного культурного контенту.
Як повідомлялося раніше, за рішення достроково розірвати контракт з головою правління НСТУ Зурабом Аласанією проголосували дев'ять членів наглядової ради з 12-ти. Причини - поки не відомі.