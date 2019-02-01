Сюмар: Жодна політична сила не повинна встановити контроль над "Суспільним"

Рішення наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) щодо дострокового розірвання контракту з головою правління НСТУ Зурабом Аласанією є "відверто несподіваним", заявила народна депутатка, голова комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар.

"Найбільш важливим нині лишається питання, аби перед виборами президента жодна політична сила не отримала контролю на суспільним мовником, задача якого - бути альтернативою приватним каналам, контрольованим олігархами, і надавати суспільству об'єктивну та актуальну інформацію", - зазначила Вікторія Сюмар в коментарі DW. За її словами, комітет, який вона очолює, не має жодної можливості втручатися в роботу НСТУ та її наглядової ради.

"Ми лише звертали увагу керівника НСТУ та його правління на необхідність актуалізації програм суспільного мовника, зокрема, збільшення суспільно-політичного блоку, незалежних дебатів на актуальні для країни теми", - додала народна депутатка. Вона також зазначила, що на "Суспільному" таки відбулося багато позитивних змін у бік незалежності і якісного культурного контенту.

Як повідомлялося раніше, за рішення достроково розірвати контракт з головою правління НСТУ Зурабом Аласанією проголосували дев'ять членів наглядової ради з 12-ти. Причини - поки не відомі.