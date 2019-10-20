США і Південна Корея вирішили відкласти спільні навчання

Південна Корея і США вирішили відкласти проведення спільних навчань, запланованих на кінець цього місяця, повідомляє в неділю, 17 листопада, агентство "Інтерфакс".

"Після спільних консультацій і ретельних роздумів ми з Чоном Ген Ду вирішили відкласти запланований цього місяця захід щодо спільних льотних навчань", - заявив міністр оборони США Марк Еспер на спільній пресконференції з південнокорейським колегою Чоном Ген Ду.

За словами Еспера, таке рішення - це "акт доброї волі, внесок в атмосферу, що сприяє дипломатії і просуванню миру". Він закликав КНДР у відповідь повернутися до столу переговорів без будь-яких попередніх умов. Еспер не уточнив, чи вибрали Сеул і Вашингтон нову дату для навчань.

У кінці листопада США і Південна Корея планували провести навчання меншого масштабу, ніж маневри, які зазвичай проводилися в цей час. У Пхеньяні, в свою чергу, розкритикували і менш масштабні навчання США і Південної Кореї, заявивши, що "перейменування навчань" не змінить їхнього "агресивного характеру".

З 2018 року Сеул і Вашингтон зупинили низку великих навчань, зокрема, літні навчання Ulchi Freedom Guardian (UFG) і зимові повітряні навчання Vigilant Ace, хоча сторони продовжують проводити навчання меншого масштабу для підтримання бойової готовності. Це сталося після переговорів президента США Дональда Трампа з лідером КНДР Кім Чен Ином. Однак другий саміт США-КНДР у В'єтнамі, що відбувся цього року, завершився безрезультатно.