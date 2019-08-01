США шукають союзників для місії проти Ірану: Австралія поки не дає згоди

Вашингтон прагне залучити Канберру до спільного протистояння Ірану. "Ми сподіваємося, що Австралія співпрацюватиме з нами у деяких найнагальніших зовнішньополітичних викликах сучасності на кшталт зусиль щодо стабілізації в Сирії, недопущення відновлення тероризму в Афганістані та протистояння неспровокованим атакам Ісламської Республіки Іран на міжнародне судноплавство в Ормузькій протоці", - заявив держсекретар США Майк Помпео журналістам під час візиту до Австралії в неділю, 4 серпня, цитує агенція новин dpa.

Утім, австралійська влада поки не взяла на себе жодних зобов'язань. "Запит (щодо місії в Ормузькій протоці. - Ред.), зроблений США, є дуже серйозним та складним. Тому зараз ми маємо дуже серйозно його розглянути. Жодне рішення ще не ухвалене", - повідомила міністерка оборони Австралії Лінда Рейнольдс. Вона додала, що уряд при ухваленні рішення щодо участі у військовій місії під проводом США в Ормузькій протоці виходитиме з національних інтересів країни.

Своєю чергою міністр оборони США Марк Еспер, який також перебуває з візитом в Австралії, повідомив, що Вашингтон вже отримав позитивні відповіді щодо участі у місії від деяких союзників та очікує ще кілька відповідей найближчим часом, передає агенція AP.

Адміністрація президента США Дональда Трампа звинувачує Тегеран у нападах на комерційні кораблі в районі Перської затоки. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Джозеф Данфорд повідомив, що Пентагон розробив спеціальний план, за яким збройні сили США мають забезпечувати розвідувальною інформацією щодо ситуації в регіоні кораблі союзників, які здійснюватимуть патрулювання. Раніше німецький уряд висловив сумнів щодо можливої участі країни у військово-морській місії в Ормузькій протоці під проводом Вашингтона.