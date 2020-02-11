США та ЄС занепокоєні через військову ескалацію на Донбасі

США занепокоєні через атаку проросійських сепаратистів на українські позиції на Донбасі та закликають Російську Федерацію дотримуватися взятих на себе в Мінську і в рамках "нормандського саміту" зобов'язань. "Ми глибоко занепокоєні сьогоднішніми повідомленнями про ескалацію конфлікту на Донбасі й наполегливо закликаємо Росію дотримуватися своїх мінських і нормандських зобов'язань", - повідомило у вівторок, 18 лютого, посольство США в Україні на своїй сторінці у Facebook.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков також обговорив загострення на Донбасі із координатором Держдепартаменту США з питань боротьби з тероризмом Нейтаном Сейлсом і тимчасовим повіреним у справах США в Україні Крістіною Квін.

Водночас американський уряд висловив співчуття у зв'язку із загиблим та загостренням ситуації на фронті. "Уряд США висловлює щире співчуття українському народові у зв'язку з атакою проросійських сил та загостренням ситуації на ділянці фронту, що на Луганщині. Для США залишається пріоритетним питання територіальної цілісності України", - заявив Нейтан Сейлс, повідомили в МВС України.

Брюссель закликає РФ вплинути на сепаратистів на Донбасі

В Євросоюзі також висловили своє занепокоєння через події в районі Золотого. "Ці наступальні спроби збройних формувань, підтримуваних Росією, повністю суперечать узгодженому режиму припинення вогню, який досі не дотримується повністю. Повна імплементація мінських домовленостей та заходів, узгоджених на "нормандському саміті" в Парижі, є надзвичайно важливою. Ми очікуємо, що Росія повністю і негайно використає свій вплив на збройні формування, які підтримує", - повідомив DW речник ЄС з питань закордонних справ і безпекової політики.

В Москві кажуть, що не знають, що відбулось

У Кремлі своєю чергою заявили, що не знають причин ескалації на Сході України. "Ми не маємо у своєму розпорядженні деталей цього зіткнення, ми не знаємо, що спровокувало це зіткнення, ми читали повідомлення про те, що мають місце жертви з обох сторін. У зв'язку з чим ми висловлюємо співчуття", - сказав прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передає російська агенція ТАСС.

Увечері на засіданні Ради безпеки ООН Україна порушить питання ескалації ситуації поблизу Золотого, повідомив тим часом прессекретар постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко. За його словами, українську делегацію очолюватиме заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця.

Як повідомлялося, зранку 18 лютого відбувся наступ збройних формувань проросійських сепаратистів на позиції з'єднань об'єднаних сил на Донбасі поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Попасна та Хутір Вільний. Під час наступу проросійські сили застосували заборонені Мінськими угодами озброєння, в районі Новотошківського вони здійснили 56 пострілів по українських позиціях з озброєння танку. Внаслідок атаки загинув один український військовослужбовець, ще троє вояків дістали поранень, а двоє були контужені.