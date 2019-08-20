 США та РФ звинувачують один одного у гонці озброєнь | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.08.2019

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Новини

США та РФ звинувачують один одного у гонці озброєнь

Сполучені Штати та Росія звинуватили один одного у розпалюванні нової гонки озброєнь під час засідання Ради Безпеки ООН.

США та Росія звинуватили один одного у розпалюванні нової гонки озброєнь під час засідання Радбезу ООН

США та Росія звинуватили один одного у розпалюванні нової гонки озброєнь під час засідання Радбезу ООН

Представники США та Росії звинуватили один одного у розпалюванні нової гонки озброєнь під час засідання Ради Безпеки ООН у ніч на п'ятницю, 23 серпня, повідомляє агенція AFP.

Заступник російського постійного представника в ООН Дмитро Полянський заявив, що випробування нової американської ракети  кілька днів тому показало, що США "готові до нової гонки озброєнь". Росія ж, за його словами, покладається на "серйозний діалог" щодо контролю над озброєнням.

У відповідь, американський дипломат Джонатан Коен наголосив, що Росія і Китай очікують стриманості в озброєнні від США, в той час як вони самі не зменшують темпи озброєння. А останні випробування зброї у США Коен назвав такими, що не є ані провокаційним, ані дестабілізаційним".

Нагадаємо, 18 серпня США провели випробування крилатих ракет дальністю понад 500 кілометрів на острові Сан-Ніколас у Каліфорнії. Це були перші випробування після припинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД). Після цього Росія та Китай попросили скликати засідання Ради Безпеки ООН та обговорити це випробування ракети.

DW.COM

Дія ракетного договору між США та Росією завершується 2 серпня. Німеччина хоче використати головування у Раді ЄС для просування нових форм контролю над озброєннями, заявив глава МЗС ФРН Гайко Маас. (02.08.2019)

Після завершення дії ракетного договору між США та Росією Вашингтон прискорює роботу над мобільними системами ракет наземного базування. Тим часом Дональд Трамп хоче підписати нову угоду з Москвою та Пекіном. (03.08.2019)

США і НАТО звинувачували РФ у порушенні ДРСМД через виробництво ракет 9М729 (SSC-8 за класифікацією Альянсу). У Москві ж стверджували, що це не є порушенням угоди. У грудні США заявили про намір вийти з ДРСМД, однак на прохання деяких союзників по НАТО, зокрема ФРН, дали Росії ще два місяці на знищення ракет 9М729.

Оскільки цього не відбулося, то на початку лютого Вашингтон почав процедуру виходу з ДРСМД. Своєю чергою, 3 липня президент РФ Володимир Путін підписав закон про призупинення участі його країни в ДРСМД. Договір офіційно припинив діяти 2 серпня.

Договір про РСМД підписали у 1987 році генеральний секретар ЦК КПРС Михайло Горбачов і президент США Рональд Рейган. Він фіксувал відмову сторін випробовувати, виробляти і мати балістичні ракети наземного базування середньої (від однієї тисячі до 5,5 тисячі кілометрів) і малої (від 500 до тисячі кілометрів) дальності. 

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