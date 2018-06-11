США та Південна Корея почали спільні військові навчання

Попри застереження з боку Пхеньяна, США та Південна Корея у понеділок, 5 серпня, розпочали щорічні спільні військові навчання. Сеул "підтримує свою готовність проти будь-яких військових дій Північної Кореї", заявив під час виступу в парламенті міністр оборони Південної Кореї Чон Гьон Ду, цитує агенція AFP.

Деталі маневрів, які цього року будуть переважно віртуальними, не розголошують. Зазначається лише, що вони включатимуть перевірку здатності Південної Кореї перебрати на себе оперативний контроль у воєнний час. Безпекова угода з США передбачає, що у разі збройного конфлікту командування об'єднаними силами обох країн має очолити американський генерал, однак Сеул вже давно наполягає на зміні цього пункту.

Як повідомлялося, наприкінці липня Північна Корея запустила дві ракети малої дальності, які пролетіли 430 кілометрів у напрямку Японського моря. Лідер країни Кім Чен Ин заявив тоді, що ці ракети були "урочистим попередженням" з огляду на заплановані спільні військові навчання Південної Кореї та США. Оглядачі вважають, що спільні військові навчання двох країн можуть призвести до відтермінування переговорів щодо ядерної програми Північної Кореї.

Щорічні спільні військові навчання США та Південної Кореї завжди викликали погрози з боку КНДР. Після першого саміту президента США та північнокорейського лідера у червні 2018 року Дональд Трамп скасував заплановані маневри Ulchi Freedom Guardian. Окрім того, у березні масштаб великих щорічних навчань Foal Eagle та Key Resolve було зменшено.

Нагадаємо, на першому саміті президента США Дональда Трампа і північнокорейського лідера Кім Чен Ина 12 червня 2018 року в Сінгапурі був підписаний спільний документ, який зобов'язував КНДР рухатися до повної денуклеаризації Корейського півострова, але не містив конкретних кроків задля досягнення цієї мети. На саміті лідерів Південної і Північної Кореї у вересні того ж року в Пхеньяні КНДР зобов'язалася остаточно закрити випробувальний ракетний полігон Сохе і припинити експлуатацію розміщеної на ньому пускової установки.

Друга зустріч лідерів США та КНДР у лютому 2019 року у В'єтнамі завершилася без досягнення жодного конкретного прогресу в питанні ядерної програми КНДР. Дональд Трамп втретє зустрівся з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином 30 червня у демілітаризованій зоні на кордоні двох Корей. Проте третій повноцінний саміт двох лідерів поки не запланований.