 США та Китай погодили відновлення торговельних переговорів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.06.2019

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Новини

США та Китай погодили відновлення торговельних переговорів

Після тарифної війни між країнами лідери Сполучених Штатів та Китаю хочуть відновити переговори про торгівлю.

США та Китай погодилися відновити торговельні переговори

США та Китай погодилися відновити торговельні переговори

Президент США Дональд Трамп та лідер Китаю Сі Цзіньпін домовилися відновити переговори про торгівлю під час зустрічі на саміті Великої двадцятки в Осаці у суботу, 29 червня.

Обидві країни відновлять переговори "на основі рівності і взаємної поваги", повідомляє офіційне інформаційне агентство "Сіньхуа" після зустрічі президентів, передає AFP. Крім того, за інформацією ЗМІ, Трамп погодився не накладати нових мит на китайську продукцію.

"Китай і Сполучені Штати можуть як перемагати завдяки співпраці, так програти через боротьбу", - заявив Сі Цзіньпін Дональду Трампу, інформує "Сіньхуа". За словами китайського лідера, нещодавно він підтримував тісний контакт з господарем Білого дому через телефонний зв'язок та листування, додавши, що хотів би обмінятися думками з Трампом щодо наступного кроку у відносинах країн.

Ми хочемо "сприяти китайсько-американським відносинам, заснованим на координації, співпраці і стабільності", - сказав Сі Цзіньпін. Водночас Дональд Трамп заявив, що зустріч з головою КНР була "чудовою", і переговори з Китаєм, за його словами, ще тривають. Трамп пообіцяв надати більше інформації на найближчій прес-конференції.

Торговельна суперечка між КНР та США

DW.COM

У відповідь на підвищення Вашингтоном мит на китайські товари Пекін вдався до аналогічних дій та збільшив тарифи на продукцію із США на загальну суму 60 мільярдів доларів. (31.05.2019)

Торговельний представник США Роберт Лайтхайзер заявив, що Китай на переговорах відійшов від взятих на себе зобов'язань. За його словами, наступний етап переговорів усе ж відбудеться, але не вплине на підвищення мит. (07.05.2019)

Нагадаємо, у травні 2019 року президент США Дональд Трамп оголосив про підвищення з 10 до 25 відсотків ставок ввізного мита на китайські товари. Пізніше він розпорядився також розпочати процес розширення митних зборів на майже весь імпорт товарів з Китаю до США, яких поки що не стосувалися попередні підвищення ставок ввізного мита. У відповідь Пекін вдався до аналогічних дій та збільшив тарифи на продукцію зі США на загальну суму 60 мільярдів доларів.

Крім того, міністерство торгівлі США внесло китайську телекомунікаційну компанію Huawei та пов'язані з нею фірми в чорний список за "діяльність, яка суперечить національній безпеці" країни. Після цього КНР оголосила про намір створити власний чорний список компаній та осіб, яким буде заборонено працювати з китайськими фірмами.

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