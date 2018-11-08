США розширили санкції щодо РФ через Україну

Міністерство фінансів США в четвер, 8 листопада, оголосило про розширення санкційних списків через дії РФ в Україні, та анексію Криму. Штрафні заходи запроваджено щодо ще трьох фізичних та дев'ятьох юридичних осіб.

Згідно з прес-релізом на сайті мінфіну США, під санкції потрапили громадяни України Олександр Басов і Андрій Сушко, а також громадянин Росії Володимир Зарицький. У переліку юридичних осіб, на яких поширюються санкції, є так зване міністерство держбезпеки самопроголошеної "Луганської народної республіки", кримські санаторії "Ай-Петрі", "Дюльбер", "Місхор", санаторно-курортний комплекс "Mriya Resort & Spa", АТ "КримТЕЦ", ТОВ "Південний проект", ТОВ "Керуюча компанія інфраструктурних проектів" і ТОВ "Гарант-СВ".

Раніше цього ж дня запровадження зазначених санкцій анонсував під час телефонного брифінгу спецпредставник США щодо України Курт Волкер, інформує агенція "Інтерфакс-Україна". За його словами, ці санкції стосуються фізичних і юридичних осіб, які підтримують спроби Росії інтегрувати український Крим шляхом приватних інвестицій і приватних проектів, або причетних до серйозних порушень.

Перший указ щодо запровадження санкцій за дії, які "підривають демократичні процеси в Україні; загрожують її миру, безпеці, стабільності, суверенітету і територіальній цілісності і сприяють незаконному привласненню її активів" тодішній президент США Барак Обама підписав у 2014 році. Три наступні укази розширювали застосування санкцій за агресивні дії щодо України. Санкції вже продовжувалися кілька разів. За чинного президента США Дональда Трампа санкції щодо РФ були продовжені до 6 березня 2019 року.