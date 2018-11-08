 США розширили санкції щодо РФ через Україну | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.11.2018

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Новини

США розширили санкції щодо РФ через Україну

До санкційного переліку додано три фізичні особи та дев'ять компаній. У списку зокрема, кілька санаторіїв і фірм анексованого Росією Криму.

Міністерство фінансів США

Міністерство фінансів США

Міністерство фінансів США в четвер, 8 листопада, оголосило про розширення санкційних списків через дії РФ в Україні, та анексію Криму. Штрафні заходи запроваджено щодо ще трьох фізичних та дев'ятьох юридичних осіб.

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Москва становить "чітку і наявну" загрозу для Заходу, яка тільки погіршується, заявив представник команди держсекретаря США. У Брюсселі він закликав Євросоюз не послаблювати санкції. (06.11.2018)

Список міністерства фінансів США з російськими юридичними та фізичними особами, на яких поширюються санкції, поповнили п'ять підприємств та організацій і три фізичних особи. (11.06.2018)

Радник США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що Росія має припинити втручання у справи США та забратися з українських Криму та Донбасу. Наразі США вирішують, чи накладати на РФ подальші санкції. (26.10.2018)

Згідно з прес-релізом на сайті мінфіну США, під санкції потрапили громадяни України Олександр Басов і Андрій Сушко, а також громадянин Росії Володимир Зарицький. У переліку юридичних осіб, на яких поширюються санкції, є так зване міністерство держбезпеки самопроголошеної "Луганської народної республіки", кримські санаторії "Ай-Петрі", "Дюльбер", "Місхор", санаторно-курортний комплекс "Mriya Resort & Spa", АТ "КримТЕЦ", ТОВ "Південний проект", ТОВ "Керуюча компанія інфраструктурних проектів" і ТОВ "Гарант-СВ".

Раніше цього ж дня запровадження зазначених санкцій анонсував під час телефонного брифінгу спецпредставник США щодо України Курт Волкер, інформує агенція "Інтерфакс-Україна". За його словами, ці санкції стосуються фізичних і юридичних осіб, які підтримують спроби Росії інтегрувати український Крим шляхом приватних інвестицій і приватних проектів, або причетних до серйозних порушень. 

Перший указ щодо запровадження санкцій за дії, які "підривають демократичні процеси в Україні; загрожують її миру, безпеці, стабільності, суверенітету і територіальній цілісності і сприяють незаконному привласненню її активів" тодішній президент США Барак Обама підписав у 2014 році. Три наступні укази розширювали застосування санкцій за агресивні дії щодо України. Санкції вже продовжувалися кілька разів. За чинного президента США Дональда Трампа санкції щодо РФ були продовжені до 6 березня 2019 року.

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Нові санкції США щодо Росії: проти кого і за що? (27.08.2018)

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