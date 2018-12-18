США розширили санкції щодо Росії

США розширили санкційний список щодо Росії. Як повідомили в середу, 19 грудня, на сайті міністерства фінансів США, до списку потрапили чотири російські компанії та 18 приватних осіб, зокрема головний бухгалтер російської компанії, нібито задіяної в інформаційній війні.

У той же час санкції щодо компаній Rusal Plc, EN+ та ESE, які належать російському магнату Олегу Дерипасці, скасують. Такий крок у фінансовому департаменті США пояснили тим, компанії погодились на реструктуризацію, що передбачає зменшення частки Дерипаски. Сам бізнесмен залишиться під дією санкцій.

Нові санкції, як заявили в американському мінфіні, пов'язані із втручанням у вибори в США, хакерським зламом сайту Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) та іншими злочинними діяннями.