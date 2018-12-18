 США розширили санкції щодо Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.12.2018

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Новини

США розширили санкції щодо Росії

США додали до санкційного списку ще 18 осіб та чотири компанії з Росії. Водночас були скасовані обмеження щодо трьох компаній російського бізнесмена Олега Дерипаски.

До санкційного списку США потрапили ще 18 росіян і чотири російські компанії

До санкційного списку США потрапили ще 18 росіян і чотири російські компанії

DW.COM

ФБР і мін'юст США прагнули зробити Олега Дерипаску своїм інформатором. Утім, як повідомляють джерела видання The New York Times, спроби виявились безуспішними. (02.09.2018)

Російський бізнесмен Олег Дерипаска вийшов з ради директорів алюмінієвої компанії "Русал". Разом з ним керівництво компанії залишили ще кілька членів. (25.05.2018)

США розширили санкційний список щодо Росії. Як повідомили в середу, 19 грудня, на сайті міністерства фінансів США, до списку потрапили чотири російські компанії та 18 приватних осіб, зокрема головний бухгалтер російської компанії, нібито задіяної в інформаційній війні.

У той же час санкції щодо компаній Rusal Plc, EN+ та ESE, які належать російському магнату Олегу Дерипасці, скасують. Такий крок у фінансовому департаменті США пояснили тим, компанії погодились на реструктуризацію, що передбачає зменшення частки Дерипаски. Сам бізнесмен залишиться під дією санкцій.

Нові санкції, як заявили в американському мінфіні, пов'язані із втручанням у вибори в США, хакерським зламом сайту Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) та іншими злочинними діяннями.

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