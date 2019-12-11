США розширили обмеження на імпорт сталі та алюмінію

Адміністрація президента США Дональда Трампа розширила номенклатуру виробів зі сталі та алюмінію, які підпадатимуть під дію підвищених імпортних мит, запроваджених у 2018 році. Виключенням з нових правил є продукція зі сталі з таких країн, як Аргентина, Австралія, Бразилія, Канада, Мексика та Південна Корея. Можливість для імпорту товарів з алюмінію за старими нормами збереглася для Аргентини, Австралії, Канади та Мексики. Нові правила набули чинності 8 лютого.

Трамп проти імпортних лазівок

Нові правила розповсюджуватимуться на такі товари, як сталеві цвяхи, скоби, дроти та кабелі. Ще наприкінці січня Трамп заявив, що імпортери збільшили ввезення цих виробів для того, аби обійти підвищені імпортні мита на сталь і алюміній, запроваджені 2018 року.

Американські мита на сталь вдарили по індустрії у всьому світі, зокрема й у ЄС

Саме тому, вважав американський президент, попередні мита не мали очікуваного позитивного ефекту для виробників у США. Так, завантаження потужностей американських виробництв досі залишається нижчим за цільовий показник у 80 відсотків, навіть попри загальне зниження імпорту відповідних товарів у США, пише інформаційна агенція dpa.

Мита для "національної безпеки"

Нагадаємо, 1 червня 2018 року США підвищили митні ставки на імпорт сталі до 25 відсотків та до 10 відсотків - на імпорт алюмінію. Трамп пояснив це рішення міркуваннями захисту "національної безпеки" та американських виробників.

Через обмежувальні заходи 2018 року Європейський Союз назвав дії Трампа "протекціонізмом" та звернувся зі скаргою до Світової організації торгівлі (СОТ), а низка країн запровадила підвищені мита на товари з США.

Пізніше Канаді вдалося домогтися скасування підвищених американських мит для своєї продукції в обмін на дії для запобігання імпорту китайської сталі в США через канадську територію та скасування власних торговельних обмежень на американські товари.