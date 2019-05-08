 США продадуть зброї на вісім мільярдів доларів з метою стримування Ірану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.05.2019

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Новини

США продадуть зброї на вісім мільярдів доларів з метою стримування Ірану

На тлі зростання напруженості з Іраном Вашингтон продасть озброєння Йорданії, Об'єднаним Арабським Еміратам та Саудівської Аравії. Рішення прийнято в обхід Конгресу США.

Державний секретар США Майк Помпео

Державний секретар США Майк Помпео

Держсекретар США Майк Помпео в п'ятницю, 24 травня, розпорядився схвалити продаж озброєнь Йорданії, Об'єднаним Арабським Еміратам та Саудівської Аравії на суму більше восьми мільярдів доларів, йдеться у повідомленні на сайті Держдепу. За його словами, йдеться про 22 поставки зброї "з метою стримування агресії Ірану і розбудови партнерського потенціалу самооборони". Як розповів Помпео, мають бути продані розвідувальне обладнання, боєприпаси та "інше спорядження".

"Ці продажі будуть підтримувати наших союзників, посилювати стабільність на Близькому Сході та допомагати цим країнам стримувати та захищати себе від Ісламської Республіки Іран", - йдеться у заяві Помпео.

 

Рішення про продаж зброї було прийнято без згоди з Конгресом згідно зі статтею 36 про контроль над експортом озброєнь. Вона дозволяє президенту США "в разі екстреної необхідності" термінового укладення угоди з експорту озброєнь в інтересах національної безпеки зробити це без узгодження з Конгресом. Для цього необхідне схвалення держсекретаря США. Держдепартамент США має негайно повідомити Конгресу про поставки зброї, зазначив Помпео.

Він також наголосив, що дане рішення є одноразовим і не повинно вплинути на відносини Держдепартаменту з Конгресом. Раніше сенатський комітет з міжнародних справ прийняв рішення заблокувати продаж зброї Саудівській Аравії та ОАЕ вартістю два мільярда доларів, побоюючись, що вона може бути використана в Ємені.

Як повідомлялося, у відповідь на загострення суперечки між Вашингтоном і Тегераном США відправили в регіон авіаносну ударну групу на чолі з авіаносцем "Авраам Лінкольн" і групу бомбардувальників B-52. Також США наказали державним службовцям, які не виконують надзвичайних завдань, залишити Ірак, а американські війська в Іраку та Сирії були приведені у стан підвищеної боєготовності.

У відповідь на такі дії в Корпусі вартових ісламської революції заявили про готовність дати відсіч Вашингтону. Втім Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що війни Ірану з США не буде. Своєю чергою міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф відкинув можливість нової війни в Перській затоці, оскільки, на його думку, "ніхто не може протистояти Ірану в регіоні". Він додав, що Дональд Трамп теж не хоче конфлікту, але "люди навколо нього підштовхують його до війни". 24 травня Дональд Трамп заявив, що Вашингтон спрямовує в регіон 1,5 тисячі солдатів з міркувань безпеки.

DW.COM

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 Відносини між Тегераном і Вашингтоном загострилися після того, як Іран відмовився від виконання частини зобов'язань в рамках ядерної угоди. Раніше США вийшли з цієї угоди в односторонньому порядку та запровадили санкції проти нафтового й банківського секторів іранської економіки.

У відповідь на останні кроки Тегерана Вашингтон оголосив також про запровадження санкцій проти металургійної та гірничовидобувної галузей Ірану. В ЄС, своєю чергою, закликали Іран повернутися до виконання пунктів ядерної угоди й попередили про можливість застосування санкцій в разі відмови Тегерана зробити це.

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