США проведуть консультації щодо "нормандського формату"

Представники США, Німеччини та Франції найближчим часом планують провести консультації щодо "нормандського формату. Про це в неділю, 11 серпня, спеціальний представник США з питань України Курт Волкер повідомив "Голосу Америки". Волкер також зазначив, що він перебуває у тісних контактах з європейськими партнерами, і черговий раунд консультацій має відбутись цього тижня.

Наразі до складу так званої "нормандської четвірки" входять Україна, Німеччина, Франція та РФ. У липні цього року президент України Володимир Зеленський запропонував російському колезі Володимиру Путіну провести у Мінську перемовини щодо врегулювання на Донбасі за участі лідерів США, Німеччини, Франції та Великобританії. Таким чином, до зустрічей у "нормандського форматі" Зеленський волів би залучити США і Великобританію.

Нагадаємо, що переговори в "нормандському форматі" на рівні лідерів України, Німеччини, Франції та Росії востаннє відбулися в жовтні 2016 року в Берліні. У травні 2019 року президент Франції Еммануель Макрон заявив про намір найближчим часом організувати переговори щодо конфлікту на Донбасі на рівні глав держав. У липні 2019 року у Парижі зовнішньополітичні радники лідерів України, Німеччини, Франції та Росії провели зустріч з метою відновлення роботи "нормандського формату".