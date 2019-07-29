 США проведуть консультації щодо ″нормандського формату″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.08.2019

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Новини

США проведуть консультації щодо "нормандського формату"

США, Німеччина та Франція цього тижня планують консультації щодо "нормандському формату", повідомив спецпредставник США Курт Волкер.

Курт Волкер

Курт Волкер (фото з архіву)

Представники США, Німеччини та Франції найближчим часом планують провести консультації щодо "нормандського формату. Про це в неділю, 11 серпня, спеціальний представник США з питань України Курт Волкер повідомив "Голосу Америки". Волкер також зазначив, що він перебуває у тісних контактах з європейськими партнерами, і черговий раунд консультацій має відбутись цього тижня.

DW.COM

Зовнішньополітичні радники лідерів країн "нормандської" четвірки зустрінуться у липні, повідомили Володимир Зеленський та Анґела Меркель. Глави двох держав також наголосили на збереженні санкцій щодо РФ. (18.06.2019)

Після зустрічі зонішньополітичних радників лідерів "нормандської" четвірки німецька сторона зазначила, що переговори базувалися на останніх позитивних зрушеннях на Сході України. (13.07.2019)

Наразі до складу так званої "нормандської четвірки" входять Україна, Німеччина, Франція та РФ. У липні цього року президент України Володимир Зеленський запропонував російському колезі Володимиру Путіну провести у Мінську перемовини щодо врегулювання на Донбасі за участі лідерів США, Німеччини, Франції та Великобританії. Таким чином, до зустрічей у "нормандського форматі" Зеленський волів би залучити США і Великобританію.

Нагадаємо, що переговори в "нормандському форматі" на рівні лідерів України, Німеччини, Франції та Росії востаннє відбулися в жовтні 2016 року в Берліні. У травні 2019 року президент Франції Еммануель Макрон заявив про намір найближчим часом організувати переговори щодо конфлікту на Донбасі на рівні глав держав. У липні 2019 року у Парижі зовнішньополітичні радники лідерів України, Німеччини, Франції та Росії провели зустріч з метою відновлення роботи "нормандського формату".

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    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

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  • Потрібні мирні переговори

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

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  • Нарешті мир?

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

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    Автор: Дженніфер Ваґнер


DW.COM

Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

Зайцеве - село на лінії фронту на Донбасі. Тут залишилося мало людей. Ті, що залишилися, прагнуть миру. Але до нього, судячи з усього, ще дуже далеко. Фоторепортаж DW. (09.04.2019)  

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