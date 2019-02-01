 США призупиняють участь у ракетному договорі з Росією | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.02.2019

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Новини

США призупиняють участь у ракетному договорі з Росією

З 2 лютого Вашингтон призупиняє участь у Договорі про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності. Якщо протягом шести місяців Росія не почне дотримуватися угоди, цей договір втратись силу, заявив Майк Помпео.

Майк Помпео

Майк Помпео

Держсекретар США Майк Помпео у п'ятницю, 1 лютого, заявив, що Сполучені Штати призупиняють участь у Договорі про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (ДРСМД), що був укладений 1987 року з Радянським Союзом і діяв щодо Росії як його правонаступниці. "Сполучені Штати призупиняють виконання своїх зобов'язань у рамках ДРСМД з 2 лютого", - заявив Помпео під час брифінгу в Держдепартаменті США, цитує агенція "Інтерфакс".

У той же час Помпео наголосив, що США готові до переговорів з Росією щодо контролю над озброєнням. З призупиненням участі в угоді починається шестимісячний період, протягом якого суперечку щодо рекет середньої дальності ще можуть врегулювати. Але якщо Росія до того часу не почне дотримуватися угоди, цей договір втратить силу, заявив держсекретар США, слова якого наводить агенція Reuters.

З огляду на намір США вийти з угоди канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) раніше в п'ятницю заявила, що Росія порушила договір про РСМД. Тим не менш, із Москвою, за її словами, слід і далі вести переговори. "Вікно для переговорів" має залишатися відчиненим, наголосила Меркель.

DW.COM

США погрожують виходом з Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності через порушення, які вчиняє Росія. У Кремлі всі закиди відкидають. DW відповідає на головні запитання щодо ДРСМД. (01.02.2019)

Російський президент Володимир Путін заявляє про "найнегативніші наслідки", якщо США вийдуть з договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, та обіцяє в такому разі "додаткові заходи". (18.12.2018)

Раніше цього ж дня заступник голови міністерства закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що вихід Вашингтона із ДРСМД завдасть "потужного удару по поки що наявній системі міжнародного контролю над озброєнням і непоширенням зброї масового ураження" і що російська сторона, мовляв, і надалі переконуватиме США зберегти угоду.

Нагадаємо, причиною виходу Вашингтона з укладеного ще між СРСР та США договору стали нові російські крилаті ракети наземного базування типу 9М729 (SSC-8 за класифікацією НАТО. - Ред.).

На погляд США, ракети цього типу недвозначно порушують умови договору. Натомість Росія запевняє, що дальність цих ракет менша за 500 кілометрів і вони жодним чином не порушують умови ДРСМД.

ДРСМД було підписано 8 грудня 1987 року, а чинності він набув 1 червня 1988. Ним передбачено ліквідацію цілого класу ракет. Документ, зокрема, забороняє сторонам-підписантам виробляти, випробовувати і розгортати балістичні та крилаті ракети наземного базування середньої дальності (від 1000 до 5500 кілометрів) і меншої дальності (від 500 до 1000 кілометрів), а також пускові установки для них.

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