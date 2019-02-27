США придумали новий спосіб стримувати російський енергосектор

США ще більше підсилюють тиск на російський енергетичний сектор. Палата представників Конгресу США схвалила 25 березня законопроект під номером H.R. 1616, за який проголосувала переважна більшість членів палати: трохи менше 400 проти 24.

Коротка назва законопроекту - "Про європейську енергетичну безпеку та диверсифікацію". Перша мета, яку сформулював автор законопроекту, республіканець Адам Кінзінгер, полягає в тому, щоб допомогти "скоротити залежність європейських країн від поставок енергоносіїв з країн, таких як Російська Федерація, які використовують енергетичну залежність (інших, - Ред.) для неналежного політичного впливу" . Росія, за словами Кінзінгера, використовує природний газ "для примусу, придушення і впливу на інші країни".

Друга проголошена мета законопроекту, який підтриманий обома партіями в Конгресі - республіканцями і демократами - полягає в тому, щоб сприяти європейцям в зміцненні їхньої енергетичної безпеки. "Європейські країни" при цьому в законопроекті - це не тільки країни ЄС, але і східноєвропейські держави, такі як Молдова і Україна.

Вашингтон: допомогти європейцям і підтримати своїх експортерів

Зрештою, законодавці хочуть своєю ініціативою стимулювати потік американських інвестицій в енергоінфраструктуру в Європі і збільшити експорт енергоносіїв і технологій з США. На ці цілі, за оцінкою бюджетного відомства Конгресу, держдепартамент США може витратити впродовж найближчих десяти років, до 2029 року, близько одного мільярда доларів. Для цієї мети передбачається створити "Фонд протидії російському впливу".

За оцінкою агентства Bloomberg, 580 мільйонів буде витрачено вже до 2022 року. Але навіть мільярд доларів - сума не дуже велика, коли йдеться про інвестиції в енергетичні проекти: таких грошей навряд чи вистачить на реалізацію самостійного великого інвест-проекту, але цілком вистачить, щоб надати додаткове фінансування вже наявному, кажуть експерти.

У тексті законодавчої ініціативи сформульовані різні можливості для застосування коштів: від підтримки розвитку газотранспортної інфраструктури до інвестицій у відновлювані джерела енергії. На практиці найімовірнішим може стати спільне фінансування терміналів з прийому зрідженого газу в країнах Балтії та Польщі, вважає експерт з питань Росії, професор університету в австрійському Інсбруку Ґергард Манґотт (Gerhard Mangott).

Між європейцями в питанні газу єдності немає

У Євросоюзі сьогодні немає єдності, коли справа доходить до імпорту енергоносіїв: так само, як європейці не можуть узгодити спільну позицію, наприклад, щодо газопроводу "Північний потік-2", вони розходяться в думках щодо імпорту скрапленого газу (СПГ) з США.

Незважаючи на те, що законопроект проголошує своєю метою "допомагати ЄС", керівництво Євросоюзу, радше за все, буде розглядати цей крок американських законодавців як недружній по суті, припустив Ґергард Манґотт: "Це ще одна спроба втрутитися в європейську політику енергобезпеки, так, немов європейці самі були б не в змозі про неї подбати". Водночас нові члени ЄС, такі як Польща і країни Балтії, на думку експерта, з задоволенням приймуть пропозицію Вашингтона.

При цьому східні європейці готові платити за СПГ зі США в середньому на 20 відсотків більше, ніж за поставки російського газу, з політичних міркувань, каже Манґотт: "Для Польщі, України і країн Балтії важливіше незалежність від Росії. Цю обставину використовують США, щоб збільшити власний експорт енергоносіїв". Він, утім, вважає відкритим питання, чи захочуть американські експортери скрапленого газу направляти танкери саме в Європу, а не в Азію, де, в свою чергу, вищі ціни на газ. Для Росії новий законопроект, за його словами, не становить великої загрози, але посилить тренд на ослаблення енергетичних зв'язків східноєвропейських країн з Росією.

Очікується, що законопроект, ініційований обома партіями, підтримають у Сенаті, який контролюють республіканці. Те, що президент США Дональд Трамп поставить підпис під документом, теж вважається ймовірним.