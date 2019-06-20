США прагнуть створити коаліцію для патрулювання вод біля Ірану і Ємену

Після нещодавньої атаки на танкери в Оманській протоці, у якій Вашингтон звинувачує Тегеран, Сполучені Штати Америки оголосили про наміри створити військову коаліцію, учасники якої патрулюватимуть стратегічні води біля Ірану та Ємену. Її планують створити протягом наступних двох тижнів завдяки залученню союзників, поінформував голова Об'єднаного комітету начальників штабів Джозеф Данфорд у вівторок ввечері, 9 липня.

Згідно із нещодавно затвердженим планом, США нададуть свої кораблі військово-морських сил для командного складу коаліції та проводитимуть спостереження у регіоні. Водночас передбачається, що кораблі союзників США патрулюватимуть води довкола кораблів командування та супроводжуватимуть ті торгові судна, які ходять під прапорами союзників.

"Зараз ми ведемо переговори з низкою країн, щоб зрозуміти, чи зможемо разом створити коаліцію, яка б забезпечила свободу навігації в Ормузькій протоці (з'єднує Османську з Перською затоками, поблизу Ірану. - Ред.) та у Баб-ель-Мандебській протоці (між Африкою та Аравійським півостровом, біля Ємену. - Ред.)", - цитує Reuters генерала Данфорда.

За його словами, протягом найближчих двох тижнів США визначать, "які країни мають політичну волю підтримати цю ініціативу", і після цього почнеться безпосередня співпраця з військовими цих країн для визначення конкретних можливостей цієї коаліції.

Як зазначає Reuters, Іран вже давно погрожує закрити Ормузьку протоку, через яку транспортується майже п'ята частина нафти всього світу. У Тегерані погрожують запровадити цю заборону, якщо йому заборонять експортувати свою нафту. Саме ці обмеження розглядали в адміністрації президента США Дональда Трампа з метою тиску на країну, щоб схилити її до переговорів щодо ядерної програми.

Водночас через Баб-ель-Мандебську протоку щодня транспортується близько чотирьох мільйонів барелів нафти та різні товари. Сполучені Штати, Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати вже давно заявляли про стурбованість через напади у цьому регіоні повстанців-хуситів, які мають підтримку Ірану.