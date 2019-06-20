 США прагнуть створити коаліцію для патрулювання вод біля Ірану і Ємену | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.07.2019

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Новини

США прагнуть створити коаліцію для патрулювання вод біля Ірану і Ємену

Протягом наступних двох тижнів Вашингтон хоче створити військову коаліцію для захисту вод від Ірану та Ємену після атак на танкери і безпілотник.

США хочуть, щоб військова коаліція захищала води від Ірану та Ємену

США хочуть, щоб військова коаліція захищала води від Ірану та Ємену

Після нещодавньої атаки на танкери в Оманській протоці, у якій Вашингтон звинувачує Тегеран, Сполучені Штати Америки оголосили про наміри створити військову коаліцію, учасники якої патрулюватимуть стратегічні води біля Ірану та Ємену. Її планують створити протягом наступних двох тижнів завдяки залученню союзників, поінформував голова Об'єднаного комітету начальників штабів Джозеф Данфорд у вівторок ввечері, 9 липня.

Згідно із нещодавно затвердженим планом, США нададуть свої кораблі військово-морських сил для командного складу коаліції та проводитимуть спостереження у регіоні. Водночас передбачається, що кораблі союзників США патрулюватимуть води довкола кораблів командування та супроводжуватимуть ті торгові судна, які ходять під прапорами союзників. 

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"Зараз ми ведемо переговори з низкою країн, щоб зрозуміти, чи зможемо разом створити коаліцію, яка б забезпечила свободу навігації в Ормузькій протоці (з'єднує Османську з Перською затоками, поблизу Ірану. - Ред.) та у Баб-ель-Мандебській протоці (між Африкою та Аравійським півостровом, біля Ємену. - Ред.)", - цитує Reuters генерала Данфорда.

За його словами, протягом найближчих двох тижнів США визначать, "які країни мають політичну волю підтримати цю ініціативу", і після цього почнеться безпосередня співпраця з військовими цих країн для визначення конкретних можливостей цієї коаліції.

Як зазначає Reuters, Іран вже давно погрожує закрити Ормузьку протоку, через яку транспортується майже п'ята частина нафти всього світу. У Тегерані погрожують запровадити цю заборону, якщо йому заборонять експортувати свою нафту. Саме ці обмеження розглядали в адміністрації президента США Дональда Трампа з метою тиску на країну, щоб схилити її до переговорів щодо ядерної програми.

Водночас через Баб-ель-Мандебську протоку щодня транспортується близько чотирьох мільйонів барелів нафти та різні товари. Сполучені Штати, Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати вже давно заявляли про стурбованість через напади у цьому регіоні повстанців-хуситів, які мають підтримку Ірану. 

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    Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.

    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


DW.COM

На кого націлені санкції США?

США посідають центральне місце у світовій торгівлі та інколи використовують свою позицію, щоб покарати суперників. DW зібрала докупи основні санкції, які США запровадили щодо Ірану, Куби, Росії, Північної Кореї та Сирії. (21.08.2018)  

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