США почали процес виходу з Паризької кліматичної угоди

Державний секретар США Майк Помпео в понеділок, 5 листопада, оголосив про запуск Вашингтоном процедури відмови від Паризької кліматичної угоди. "Сьогодні ми починаємо формальний процес виходу з Паризької угоди", - написав держсекретар в Twitter.

"США пишаються тим, що лідирують у світі в аспекті скорочення будь-яких викидів (в атмосферу. - Ред.), зміцнення здатності чинити опір несприятливим умовам середовища, зростання економіки і забезпечення енергією наших громадян", - зазначив він.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп у 2017 році оголосив про вихід США з Паризької кліматичної угоди, що викликало критику міжнародної спільноти. Цей документ зобов'язував США до 2025 року скоротити викиди парникових газів на 26-28 відсотків у порівнянні з рівнем 2005 року. Згідно з умовами угоди, офіційно відмовитися від ней можна було лише 4 листопада нинішнього року.