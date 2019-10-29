 США почали процес виходу з Паризької кліматичної угоди | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.11.2019

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Новини

США почали процес виходу з Паризької кліматичної угоди

Державний секретар США Майк Помпео голосив про запуск формальної процедури виходу країни з Паризької кліматичної угоди.

Майк Помпео

Майк Помпео

Державний секретар США Майк Помпео в понеділок, 5 листопада, оголосив про запуск Вашингтоном процедури відмови від Паризької кліматичної угоди. "Сьогодні ми починаємо формальний процес виходу з Паризької угоди", - написав держсекретар в Twitter.

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Вашингтон допускає, що повернеться до угоди, якщо зможе домогтися більш вигідних для себе умов. Процес анонсованого виходу має тривати близько трьох років, зазначає Держдепартамент США. (05.08.2017)

"США пишаються тим, що лідирують у світі в аспекті скорочення будь-яких викидів (в атмосферу. - Ред.), зміцнення здатності чинити опір несприятливим умовам середовища, зростання економіки і забезпечення енергією наших громадян", - зазначив він.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп у 2017 році оголосив про вихід США з Паризької кліматичної угоди, що викликало критику міжнародної спільноти. Цей документ зобов'язував США до 2025 року скоротити викиди парникових газів на 26-28 відсотків у порівнянні з рівнем 2005 року. Згідно з умовами угоди, офіційно відмовитися від ней можна було лише 4 листопада нинішнього року.

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