США потерпають від аномального холоду

Окремі регіони Сполучених Штатів потерпають від аномально низької температури. Станом на четвер, 31 січня, різке похолодання спостерігається в таких штатах, як Іллінойс, Індіана, Айова, Канзас, Мічиган, Міннесота, Міссурі, Небраска, Північна Дакота, Південна Дакота, Огайо та Вісконсін, передає агенція новин dpa.

У деяких регіонах стовпчики термометрів опускалися до позначки майже 40 градусів за Цельсієм нижче нуля. На додачу в окремих штатах спостерігається досить висока швидкість вітру, тож місцями мороз там відчувається значно сильніше. Місцева влада закликала населення не виходити з помешкань без нагальної потреби й якомога довше перебувати в теплі. У штатах Іллінойс, Вісконсін та Міннесота влада оголосила стан катастрофи.

Серед міст, котрі найбільше потерпають від морозів, опинився й мегаполіс Чикаго. 31 січня в місті очікують до мінус 33 градусів за Цельсієм. Це - майже рекорд, адже дещо нижче за всю історію спостережень стовпчики термометрів опускалися лише 1994 року. Влада міста вжила негайних заходів для забезпечення безхатченків додатковими пунктами обігріву та харчуванням.

У багатьох регіонах закрили школи та інші навчальні заклади, а авіакомпанії скасували понад 3000 рейсів. 30 січня залізнична компанія Amtrak скасувала потяги сполученням до Чикаго.

Потерпають навіть автобудівники

Аномально низькі температури позначилися й на автомобільній галузі США. Компанія General Motors повідомила про тимчасове припинення виробництва на 11 заводах та одному центрі з розробок, розташованими в штаті Мічиган. Крім того, готовність тимчасово припинити виробництво на своїх підприємствах через холоди оголосила компанія Ford, а також інші підприємства автомобільної галузі США.