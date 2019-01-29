США потерпають від аномального холоду

У деяких американських штатах зафіксовано температуру до мінус 40 градусів до Цельсієм. Влада попереджає населення про загрозу для життя.
Окремі регіони Сполучених Штатів потерпають від аномально низької температури. Станом на четвер, 31 січня, різке похолодання спостерігається в таких штатах, як Іллінойс, Індіана, Айова, Канзас, Мічиган, Міннесота, Міссурі, Небраска, Північна Дакота, Південна Дакота, Огайо та Вісконсін, передає агенція новин dpa.
У деяких регіонах стовпчики термометрів опускалися до позначки майже 40 градусів за Цельсієм нижче нуля. На додачу в окремих штатах спостерігається досить висока швидкість вітру, тож місцями мороз там відчувається значно сильніше. Місцева влада закликала населення не виходити з помешкань без нагальної потреби й якомога довше перебувати в теплі. У штатах Іллінойс, Вісконсін та Міннесота влада оголосила стан катастрофи.
Серед міст, котрі найбільше потерпають від морозів, опинився й мегаполіс Чикаго. 31 січня в місті очікують до мінус 33 градусів за Цельсієм. Це - майже рекорд, адже дещо нижче за всю історію спостережень стовпчики термометрів опускалися лише 1994 року. Влада міста вжила негайних заходів для забезпечення безхатченків додатковими пунктами обігріву та харчуванням.
У багатьох регіонах закрили школи та інші навчальні заклади, а авіакомпанії скасували понад 3000 рейсів. 30 січня залізнична компанія Amtrak скасувала потяги сполученням до Чикаго.
Потерпають навіть автобудівники
Аномально низькі температури позначилися й на автомобільній галузі США. Компанія General Motors повідомила про тимчасове припинення виробництва на 11 заводах та одному центрі з розробок, розташованими в штаті Мічиган. Крім того, готовність тимчасово припинити виробництво на своїх підприємствах через холоди оголосила компанія Ford, а також інші підприємства автомобільної галузі США.