США погрожують Німеччині виведенням частини військ

Незадовго до запланованої поїздки президента Дональда Трампа США до Європи у Вашингтоні знову заговорили про можливе часткове виведення своїх військ з Німеччини. "Це дійсно образливо - очікувати, що платники податків у США надалі оплачуватимуть роботу понад 50 тисяч американців у Німеччині, тоді як німці використовують своє позитивне сальдо зовнішньої торгівлі для внутрішніх цілей", - заявив посол США в Німеччині Річард Гренелл в інтерв'ю інформагенції dpa.

До цього посолка США в Польщі Джорджетт Мосбахер написала у Twitter про ймовірність переміщення американських військ із Німеччини до Польщі. "Польща виконує зобов'язання з витрат на оборону перед НАТО на рівні двох відсотків ВВП. Німеччина цього не робить. Нам хотілося б, щоб американські війська були передислоковані з Німеччини до Польщі", - написала вона.

У червні під час візиту президента Польщі Анджея Дуди до Вашингтону Дональд Трамп заявив, що США розглядають можливість передислокувати дві тисячі американських військових з Німеччини до Польщі.

Трамп зазначив, що Польща пропонує побудувати "базу світового рівня" для американських військовослужбовців. Вони перебуватимуть у країні на ротаційній основі. За даними Варшави, нині у Польщі знаходяться близько 4500 американських вояків.

Найбільше військових США у Європі

У Німеччині базується найбільша кількість американських військових у Європі. Розташований у ФРН іноземний військовий контингент США є другим за розміром у світі після Японії.

Всього в Німеччині розміщені 35 тисяч американських солдатів. Крім того, у роботі американських військових об'єктів в ФРН задіяні 17 тисяч американських та 12 тисяч німецьких цивільних осіб. Десятки тисяч інших робочих місць залежать від дислокації військових та цивільних США у Німеччині.

З приходом до влади в США Дональда Трампа Вашингтон уже неодноразово закидав Берліну надто низькі видатки на оборону. Попри те, що цього року вони становлять 1,36 відсотка ВВП країни, це набагато менше від цільової позначки для країни НАТО у два відсотки ВВП. Уряд у Берліні заявляв раніше про мету підняти цей показник до 1,5 відсотка у 2024 році.

У другій половині серпня Дональд Трамп має відвідати Європу, зокрема для участі в саміті Великої сімки у Франції. Крім того, заплановані його візити до країн-сусідок Німеччини Данії та Польщі.