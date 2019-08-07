 США погрожують Німеччині виведенням частини військ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.08.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

США погрожують Німеччині виведенням частини військ

Німеччина - друга країна у світі після Японії за кількістю розміщених за кордоном американських солдатів. Трамп погрожує зменшити військовий контингент через небажання Берліна збільшувати витрати на оборону.

У США заявили, що можуть частково вивести свої війська з Німеччини

У США заявили, що можуть частково вивести свої війська з Німеччини

Незадовго до запланованої поїздки президента Дональда Трампа США до Європи у Вашингтоні знову заговорили про можливе часткове виведення своїх військ з Німеччини. "Це дійсно образливо - очікувати, що платники податків у США надалі оплачуватимуть роботу понад 50 тисяч американців у Німеччині, тоді як німці використовують своє позитивне сальдо зовнішньої торгівлі для внутрішніх цілей", - заявив посол США в Німеччині Річард Гренелл в інтерв'ю інформагенції dpa.

До цього посолка США в Польщі Джорджетт Мосбахер написала у Twitter про ймовірність переміщення американських військ із Німеччини до Польщі. "Польща виконує зобов'язання з витрат на оборону перед НАТО на рівні двох відсотків ВВП. Німеччина цього не робить. Нам хотілося б, щоб американські війська були передислоковані з Німеччини до Польщі", - написала вона.

У червні під час візиту президента Польщі Анджея Дуди до Вашингтону Дональд Трамп заявив, що США розглядають можливість передислокувати дві тисячі американських військових з Німеччини до Польщі.

Трамп зазначив, що Польща пропонує побудувати "базу світового рівня" для американських військовослужбовців. Вони перебуватимуть у країні на ротаційній основі. За даними Варшави, нині у Польщі знаходяться близько 4500 американських вояків.

DW.COM

За словами президент США Дональда Трампа, військових до Польщі передислокують з Німеччини. Варшава має побудувати для них "базу світового рівня". (12.06.2019)

Німецькі військові потрібні в Сирії для завдань з логістики, навчання місцевих солдатів і технічної підтримки, заявив спецпредставник уряду США по Сирії. (07.07.2019)

Уряд Німеччини критично ставиться до військово-морської місії під проводом США в Ормузькій протоці. Водночас у Берліні можуть погодитися на подібну місію, в якій будуть лише європейські держави. (31.07.2019)

Найбільше військових США у Європі

У Німеччині базується найбільша кількість американських військових у Європі. Розташований у ФРН іноземний військовий контингент США є другим за розміром у світі після Японії.

Всього в Німеччині розміщені 35 тисяч американських солдатів. Крім того, у роботі американських військових об'єктів в ФРН задіяні 17 тисяч американських та 12 тисяч німецьких цивільних осіб. Десятки тисяч інших робочих місць залежать від дислокації військових та цивільних США у Німеччині.

З приходом до влади в США Дональда Трампа Вашингтон уже неодноразово закидав Берліну надто низькі видатки на оборону. Попри те, що цього року вони становлять 1,36 відсотка ВВП країни, це набагато менше від цільової позначки для країни НАТО у два відсотки ВВП. Уряд у Берліні заявляв раніше про мету підняти цей показник до 1,5 відсотка у 2024 році.

У другій половині серпня Дональд Трамп має відвідати Європу, зокрема для участі в саміті Великої сімки у Франції. Крім того, заплановані його візити до країн-сусідок Німеччини Данії та Польщі. 

Дивитись відео 01:14

Скільки країни-члени НАТО витрачають на оборону? (16.02.2017)

Аудіо й відео до теми

Скільки країни-члени НАТО витрачають на оборону? (16.02.2017)  

Також за темою

Wolfgang Büchele

У ФРН застерегли, що санкції США проти "Північного потоку-2" вдарять по союзниках Вашингтона 07.08.2019

Представники німецького бізнесу сподіваються, що в США буде більше підтримки на користь трансатлантичної єдності та проти санкцій щодо європейських кампаній, які беруть участь у будівництві російського газогону.

Heiko Maas

Кінець ракетної угоди: у Берліні побоюються нової гонки ядерних озброєнь 02.08.2019

Дія ракетного договору між США та Росією завершується 2 серпня. Німеччина хоче використати головування у Раді ЄС для просування нових форм контролю над озброєннями, заявив глава МЗС ФРН Гайко Маас.

US-Präsident Trump begrüßt den polnischen Präsidenten Duda im Weißen Haus in Washington

США можуть передислокувати дві тисячі військових до Польщі 12.06.2019

За словами президент США Дональда Трампа, військових до Польщі передислокують з Німеччини. Варшава має побудувати для них "базу світового рівня".

Реклама

Докладно

default

Електрошокер у поліції: "приборкувач" чи загроза життю?

Елетрошокер стає частиною екіпіровки німецької патрульної поліції. Чи небезпечне їх застосування для життя?  

Німецький автомобіль у порту Бремена перед відправленням на експорт

Розмитнення автівки по-німецьки (відео)

Українські митники послуговуються німецькими каталогами вартості машин "Шваке" для вирахування мита.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  