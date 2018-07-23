США планують надати Україні 250 мільйонів доларів на оборону

На посилення безпеки України із бюджету США може бути виділено 250 мільйонів доларів. Про це йдеться в документі за підсумками публічних слухань законопроекту щодо бюджету США на військові потреби у 2019 році, опублікованому в четвер, 26 липня, на офіційному сайті Палати представників Конгресу США.

У ньому сказано, що на допомогу урядові України у сфері безпеки та розвідки має бути виділено 250 мільйонів доларів США. При цьому 50 мільйонів із цієї суми будуть направлені на придбання летальних видів озброєння.

Законопроект має ще бути схвалений в Сенаті США та підписаний президентом Дональдом Трампом.

Раніше повідомлялося, що питання надання Україні фінансової допомоги обговорювалося в травні цього року.

Крім того, в квітні цього року Сполучені Штати Америки вперше поставили в Україну летальні протитанкові ракетні комплекси (ПТРК) Javelin.