 США планують надати Україні 250 мільйонів доларів на оборону | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.07.2018

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Новини

США планують надати Україні 250 мільйонів доларів на оборону

Палата представників Конгресу США підтримала надання Україні фінансової допомоги на оборону.

Палата представників Конгресу США підтримала надання Україні чергової допомоги на оборону

На посилення безпеки України із бюджету США може бути виділено 250 мільйонів доларів. Про це йдеться в документі за підсумками публічних слухань законопроекту щодо бюджету США на військові потреби у 2019 році, опублікованому в четвер, 26 липня, на офіційному сайті Палати представників Конгресу США.

У ньому сказано, що на допомогу урядові України у сфері безпеки та розвідки має бути виділено 250 мільйонів доларів США. При цьому 50 мільйонів із цієї суми будуть направлені на придбання летальних видів озброєння.

Законопроект має ще бути схвалений в Сенаті США та підписаний президентом Дональдом Трампом.

Раніше повідомлялося, що питання надання Україні фінансової допомоги обговорювалося в травні цього року.

Крім того, в квітні цього року Сполучені Штати Америки вперше поставили в Україну летальні протитанкові ракетні комплекси (ПТРК) Javelin.

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Як працює протитанковий ракетний комплекс Javelin? (02.04.2018)

DW.COM

У США пропонують надати Україні 250 мільйонів доларів на оборону

Комітет з питань збройних сил Палати представників Конгресу США запропонував надати Україні в 2019 році 250 мільйонів доларів на оборону, повідомило посольство України в США. (08.05.2018)  

В Україні відбулись перші випробування Javelin

Президент України Петро Порошенко повідомив про перші випробування ракетних комплексів Javelin, які надали Сполучені Штати Америки. (22.05.2018)  

США схвалили продаж Україні протитанкових ракет Javelin

У США схвалили продаж Україні протитанкових ракет Javelin. Постачання зброї очікується протягом двох місяців. Українців також навчать користуватися ракетними комплексами. (02.03.2018)  

Аудіо й відео до теми

Як працює протитанковий ракетний комплекс Javelin? (02.04.2018)  

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