США планують надати Україні 250 мільйонів доларів на оборону

Палата представників Конгресу США підтримала надання Україні фінансової допомоги на оборону.
На посилення безпеки України із бюджету США може бути виділено 250 мільйонів доларів. Про це йдеться в документі за підсумками публічних слухань законопроекту щодо бюджету США на військові потреби у 2019 році, опублікованому в четвер, 26 липня, на офіційному сайті Палати представників Конгресу США.
У ньому сказано, що на допомогу урядові України у сфері безпеки та розвідки має бути виділено 250 мільйонів доларів США. При цьому 50 мільйонів із цієї суми будуть направлені на придбання летальних видів озброєння.
Законопроект має ще бути схвалений в Сенаті США та підписаний президентом Дональдом Трампом.
Раніше повідомлялося, що питання надання Україні фінансової допомоги обговорювалося в травні цього року.
Крім того, в квітні цього року Сполучені Штати Америки вперше поставили в Україну летальні протитанкові ракетні комплекси (ПТРК) Javelin.
Комітет з питань збройних сил Палати представників Конгресу США запропонував надати Україні в 2019 році 250 мільйонів доларів на оборону, повідомило посольство України в США. (08.05.2018)
Президент України Петро Порошенко повідомив про перші випробування ракетних комплексів Javelin, які надали Сполучені Штати Америки. (22.05.2018)