 США перестали допомагати Саудівській Аравії у війні в Ємені | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.11.2018

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Новини

США перестали допомагати Саудівській Аравії у війні в Ємені

Саудівська Аравія відмовилась від допомоги американських військових у дозаправці літаків, які ведуть бойові дії в Ємені. США підтримали це рішення.

Бойовик літак ВПС Саудівської Аравії

Бойовик літак ВПС Саудівської Аравії

Сполучені Штати припинили заправляти літаки коаліції під приводом Саудівської Аравії, які беруть участь в бойових діях в Ємені. Саудівська Аравія відмовилась від цієї допомоги у п'ятницю, 9 листопада, повідомивши Вашингтон, що знайшла інші можливості для заправки літаків.

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Міністр оборони США Джим Маттіс заявив, що він підтримує це рішення, передає агенція Reuters. В США вже деякий час ведуться дискусії щодо доцільності підтримки коаліції під приводом Саудівської Аравії, яка веде війну в Ємені. Критика посилилась після вбивства у саудівському консульстві в Стамбулі журналіста Джамалля Хашоггі, в якому звинувачують Саудівську Аравію.

Війна в Ємені точиться між повстанцями-хуситами, яких підтримує Іран, та міжнародно визнаним урядом, який користується військовою підтримкою саудитів. Близько двох мільйонів жителів країни стали біженцями або внутрішньо переміщеними особами. Війна призвела до тяжкої гуманітарної кризи в Ємені, зокрема до епідемії холери та браку харчових продуктів. У війні загинуло вже понад 10 тисяч осіб.

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