США перестали допомагати Саудівській Аравії у війні в Ємені

Сполучені Штати припинили заправляти літаки коаліції під приводом Саудівської Аравії, які беруть участь в бойових діях в Ємені. Саудівська Аравія відмовилась від цієї допомоги у п'ятницю, 9 листопада, повідомивши Вашингтон, що знайшла інші можливості для заправки літаків.

Міністр оборони США Джим Маттіс заявив, що він підтримує це рішення, передає агенція Reuters. В США вже деякий час ведуться дискусії щодо доцільності підтримки коаліції під приводом Саудівської Аравії, яка веде війну в Ємені. Критика посилилась після вбивства у саудівському консульстві в Стамбулі журналіста Джамалля Хашоггі, в якому звинувачують Саудівську Аравію.

Війна в Ємені точиться між повстанцями-хуситами, яких підтримує Іран, та міжнародно визнаним урядом, який користується військовою підтримкою саудитів. Близько двох мільйонів жителів країни стали біженцями або внутрішньо переміщеними особами. Війна призвела до тяжкої гуманітарної кризи в Ємені, зокрема до епідемії холери та браку харчових продуктів. У війні загинуло вже понад 10 тисяч осіб.