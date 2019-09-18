 США перекидають війська до Саудівської Аравії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.09.2019

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Новини

США перекидають війська до Саудівської Аравії

США оголосили про перекидання військ до Саудівської Аравії після нападу на нафтову компанію королівства. Однак у Вашингтоні поки що не кажуть, скільки солдатів передислокують до цієї країни.

Американські військові в районі Перської затоки (архівне фото)

Американські військові в районі Перської затоки (архівне фото)

Сполучені Штати оголосили, що перекинуть свої війська на територію Саудівської Аравії. Міністр оборони США Марк Еспер заявив у п'ятницю, 20 вересня, що відповідне рішення було ухвалене на прохання Ер-Ріяда після нападу на нафтову компанію королівства.

За словами Еспера, президент США Дональд Трамп погодився на оборонну місію, зокрема для посилення протиповітряної оборони королівства. "Президент схвалив застосування сил США, яке матиме оборонний характер", - цитує міністра агентство новин dpa.

DW.COM

Президент США Дональд Трамп вирішив посилити санкції щодо Тегерана. Тим часом Саудівська Аравія звинуватила Іран в організації обстрілів нафтопереробних заводів. (18.09.2019)

Військова коаліція на чолі із Саудівською Аравією атакувала об'єкти єменських хуситів. Цій військовій операції передував напад дронів на саудівську нафтову компанію, відповідальність за який взяли на себе хусити. (20.09.2019)

Саудівська Аравія приєднується до коаліції США для патрулювання вод біля Ірану і Ємену. Раніше Великобританія, Австралія і Бахрейн також погодилися долучитися до цієї місії. (18.09.2019)

Кількість солдатів, яких передислокують до цієї країни, поки невідома. Однак голова Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США Джозеф Данфорд заявив, що йдеться "не про тисячі" військовослужбовців.

Крім того, будуть прискорені поставки зброї до Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів.

Нагадаємо, у ніч на 15 вересня безпілотники атакували нафтопереробні комплекси саудівської державної компанії Saudi Aramco. Внаслідок нападів добовий видобуток нафти в Саудівській Аравії скоротився на 5,7 мільйона барелів, тобто більш ніж наполовину. Відповідальність за атаки на ці об'єкти взяли на себе єменські хусити. Однак держсекретар США Майк Помпео поклав відповідальність за атаки на Іран. Марк Еспер напередодні також заявив, що все вказує на відповідальність Тегерана за напади.

Раніше хусити неодноразово обстрілювали територію Саудівської Аравії, використовуючи безпілотники, балістичні та крилаті ракети, отримані з Ірану або виготовлені за допомогою іранських фахівців. Тегеран є союзником хуситів.

Крім того, нещодавно Саудівська Аравія заявила, що долучиться до коаліції на чолі із Сполученими Штатами для патрулювання стратегічних вод біля Ірану та Ємену. Патрулювання охоплюватиме Ормузьку і Баб-ель-Мандебську протоки, а також Оманську та Перську затоки.

  • Торгівля золотом та дорогоцінними металами

    На кого націлені санкції США?

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    Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.

  • Гвинтівка M-16. Експорт зброї до Північної Кореї заборонений

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    Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.

  • Людські руки, занурені в нафту

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    Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.

  • Кримське вино

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    У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.

  • Пара туристів позує навпроти графіті, Гавана, Куба

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    Куба

    Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.

    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


DW.COM

На кого націлені санкції США?

США посідають центральне місце у світовій торгівлі та інколи використовують свою позицію, щоб покарати суперників. DW зібрала докупи основні санкції, які США запровадили щодо Ірану, Куби, Росії, Північної Кореї та Сирії. (21.08.2018)  

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