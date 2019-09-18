США перекидають війська до Саудівської Аравії

Сполучені Штати оголосили, що перекинуть свої війська на територію Саудівської Аравії. Міністр оборони США Марк Еспер заявив у п'ятницю, 20 вересня, що відповідне рішення було ухвалене на прохання Ер-Ріяда після нападу на нафтову компанію королівства.

За словами Еспера, президент США Дональд Трамп погодився на оборонну місію, зокрема для посилення протиповітряної оборони королівства. "Президент схвалив застосування сил США, яке матиме оборонний характер", - цитує міністра агентство новин dpa.

Кількість солдатів, яких передислокують до цієї країни, поки невідома. Однак голова Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США Джозеф Данфорд заявив, що йдеться "не про тисячі" військовослужбовців.

Крім того, будуть прискорені поставки зброї до Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів.

Нагадаємо, у ніч на 15 вересня безпілотники атакували нафтопереробні комплекси саудівської державної компанії Saudi Aramco. Внаслідок нападів добовий видобуток нафти в Саудівській Аравії скоротився на 5,7 мільйона барелів, тобто більш ніж наполовину. Відповідальність за атаки на ці об'єкти взяли на себе єменські хусити. Однак держсекретар США Майк Помпео поклав відповідальність за атаки на Іран. Марк Еспер напередодні також заявив, що все вказує на відповідальність Тегерана за напади.

Раніше хусити неодноразово обстрілювали територію Саудівської Аравії, використовуючи безпілотники, балістичні та крилаті ракети, отримані з Ірану або виготовлені за допомогою іранських фахівців. Тегеран є союзником хуситів.

Крім того, нещодавно Саудівська Аравія заявила, що долучиться до коаліції на чолі із Сполученими Штатами для патрулювання стратегічних вод біля Ірану та Ємену. Патрулювання охоплюватиме Ормузьку і Баб-ель-Мандебську протоки, а також Оманську та Перську затоки.