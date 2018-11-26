 США очікують від Китаю ″нульових мит″ на американські автомобілі | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 03.12.2018

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Економіка

США очікують від Китаю "нульових мит" на американські автомобілі

Радник Дональда Трампа з економічних питань Ларрі Кудлоу заявив, що США очікують від Китаю повного скасування мит на американські автомобілі.

Радник Трампа з економічних питань Ларрі Кудлов

Радник Трампа з економічних питань Ларрі Кудлов

Вашингтон і Пекін не мають "конкретної угоди" щодо мит Китаю на імпорт американських автомобілів, заявив у понеділок, 3 грудня, радник президента США Дональда Трампа з економічних питань Ларрі Кудлоу. Але при цьому він "очікує, що ці мита знизяться до нуля", цитує агенція AP.

2 грудня увечері Трамп написав у своєму Twitter, що Китай має "знизити і скасувати" свої 40-відсоткові мита на авто. Китай поки не підтвердив намірів цього зробити. У Китаї діють 15-відсоткові мита на всі автомобілі, що імпортуються з-за кордону, але раніше цього року Пекін підвищив до 40 відсотків мита на автівки зі США у відповідь на американські мита на китайські товари.

У розмові з журналістами Кудлоу також висловив сподівання, що Китай "швидко" скасує мита на американську сільськогосподарську продукцію, згідно з досягнутими на минулих вихідних домовленостями між лідерами двох країн, зазначає AFP. Радник Трампа додав, що китайські чиновники неодноразово заявляли, що торговельні зобов'язання, оголошені після зустрічі Дональда Трампа з головою КНР Сі Цзиньпіном на полях саміту G20 в Буенос-Айресі 1 грудня, будуть запроваджені "негайно". Але досі, мовляв, незрозуміло, коли це відбудеться.

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За підсумками зустрічі Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна США погодилися відкласти на 90 днів підвищення мит на китайські товари, заплановане на 1 січня. За цей час сторони намагатимуться досягти нової торговельної угоди. (02.12.2018)

Китай зацікавлений у торговельній годі зі США, повідомив американський президент Дональд Трамп. Угода має бути корисною для Сполучених Штатів. (03.11.2018)

Нагадаємо, після зустрічі Трампа з Сі Цзиньпіном Білий дім на 90 днів відклав підвищення штрафних мит на китайські товари з 10 до 25 відсотків, заплановане з 1 січня. Китай, своєю чергою, утримається від запланованих кроків у відповідь. Сторони також домовилися протягом 90 днів не накладати нових торговельних обмежень і досягти нової взаємовигідної торговельної угоди.

Як повідомлялося раніше, Вашингтон наклав штрафні мита на китайські товари вартістю 250 мільярдів доларів. Китай відповів своїми митами на товари на загальну суму 110 мільярдів. Причиною конфлікту стало прагнення Дональда Трампа зменшити американське від'ємне сальдо в торгівлі з Китаєм. Крім того, Вашингтон закидає Пекіну використання нечесних методів у торгівлі, примус американських фірм до експорту технологій у Китай, а також крадіжки інтелектуальної власності.

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