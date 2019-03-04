США не хочуть продавати Туреччині винищувачі через купівлю зброї в Росії

США можуть відмовитися від постачання Туреччині винищувачів F-35, якщо та придбає систему протиракетної оборони S-400 російського виробництва. Про це заявив журналістам під час брифінгу у Вашингтоні у вівторок, 5 березня, речник Державного департаменту США Роберт Палладіно, інформує Reuters.

"Ми чітко застерегли Туреччину, що потенційна купівля нею (російських. - Ред.) S-400 спричинить перегляд участі Туреччини у програмі щодо продажу F-35, а також інших можливих майбутніх поставок зброї до Туреччини", - наголосив Палладіно.

У лютому 2019 року міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявляв, що купівля Туреччиною російських зенітно-ракетних комплексів S-400 - це вже "вирішена справа". Водночас президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зазначив, що Анкара готова виступити з роз'ясненнями своєї позиції у Конгресі США, і висловив надію, що Вашингтон погодиться відступити від своєї жорсткої позиції.