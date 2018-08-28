 США не фінансуватимуть агентство ООН з допомоги палестинським біженцям | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.09.2018

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Новини

США не фінансуватимуть агентство ООН з допомоги палестинським біженцям

США не хочуть брати на себе "дуже непропорційний розподіл" фінансування UNRWA, заявили у Держдепартаменті. Раніше США фінансували близько третини бюджету агентства.

Лікарня UNRWA у таборі для біженців у місті Газа

Лікарня UNRWA у таборі для біженців у місті Газа

Сполучені Штати Америки припинять фінансувати Близькосхідне агентство ООН для допомоги палестинським біженцям та організації робіт (UNRWA). Як заявили у п'ятницю, 31 серпня, у Державному департаменті США, країна більше не бажає брати на себе "дуже непропорційний розподіл" фінансування організації.

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Міністр оборони Ізраїлю обіцяє збудувати сотні нових поселень на Палестинських територіях після ножового нападу палестинця на трьох ізраїльтян. (27.07.2018)

У ГА ООН 120 країн проголосували за резолюцію, яка засуджує насильство щодо жителів палестинських територій. Представник Ізраїлю заявив, що його країну намагаються позбавити "права на самооборону". (14.06.2018)

Річний бюджет агентства раніше становив близько 1,1 мільярда доларів США, з яких близько третини покривали США - у 2017 році Вашингтоном було виділено 365 мільйонів доларів. Цього року Вашингтон надав агентству лише 60 мільйонів доларів. У Держдепі закинули UNRWA, що агентство "нескінченно та стрімко розширює коло осіб, які отримують допомогу". Раніше в адміністрації президента США Дональда Трампа заявляли, що саме палестинці блокують мирний процес у конфлікті з Ізраїлем. 

У UNRWA висловили "глибокий жаль та розчарування" у зв'язку з рішенням США, проте відкинули закиди на свою адресу. Також у агентстві наголосили, що шукатимуть нових донорів, а також намагатимуться залучити додаткове фінансування від своїх нинішніх партнерів серед країн Перської затоки, Європи та Азії, повідомляє агентство dpa.

Близькосхідне агентство ООН для допомоги палестинським біженцям та організації робіт було створене у 1949 році. Воно опікується підтримкою палестинських біженців в Сирії, Лівані, на Західному березі річки Йордан і в Секторі Гази.

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