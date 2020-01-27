 США не зменшуватимуть фінансову допомогу Україні - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.01.2020

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США не зменшуватимуть фінансову допомогу Україні - ЗМІ

США залишать на колишньому рівні фінансову допомогу Україні в проєкті бюджету на 2021 рік, повідомило американське видання Washington Post.

Білий дім, Вашингтон

Білий дім, Вашингтон

Фінансова допомога, яка виділяється США Україні, в проєкті бюджету на 2021 рік залишиться на колишньому рівні. Про це в четвер, 30 січня, повідомила газета Washington Post з посиланням на представника адміністративно-бюджетного управління при адміністрації президента США.

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Той підтвердив, що в бюджетній пропозиції адміністрації на 2021 рік зазначено допомогу на нинішньому рівні. Таким чином допомога Україні нараховуватиме 250 мільйонів доларів, виділених через Пентагон, а також 115 мільйонів доларів, виділених через програму іноземного військового фінансування Державного департаменту. Представник адміністративно-бюджетного управління при президентові США відмовився від подальших коментарів до публікації проєкту бюджету, наміченої на 10 лютого.

Зазначається, що в своїх останніх двох бюджетних пропозиціях адміністрація Трампа пропонувала скоротити програму Держдепартаменту для України до 20 мільйонів доларів. Кожного разу Конгрес відхиляв скорочення і виділяв Україні 115 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що Палата представників Конгресу США в грудні 2019 року оголосила Трампу імпічмент за зловживання владою та перешкоджання Конгресу після того, як демократи заявили, що він заморозив військову допомогу Україні в сфері безпеки, щоб чинити тиск на країну з метою домогтися початку розслідування щодо колишнього віце-президента США Джо Байдена і його сина Гантера.

Випадок із затримкою допомоги Україні став одним із основних пунктів обвинувачень на адресу Трампа на судовому процесі, що проходить у Сенаті в рамках процедури імпічменту президента.

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    Автор: Фолькер Ваґенер


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Фотогалерея: Це ж просто скандал! - Коли президент США допускається помилки

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