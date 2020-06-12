США не вважають ядерні переговори з Північною Кореєю провальними

Державний департамент США заперечив провал ядерних переговорів із Північною Кореєю у суботу у Швеції, про що раніше заявила делегація з Пхеньяна. "Перші коментарі делегації КНДР не відображають змісту або духу сьогоднішньої восьмигодинної дискусії", - заявила речниця Держдепу Морган Ортагус у неділю, 6 жовтня.

Представниця Держдепу наголосила, що американська сторона представила креативні ідеї та провела "хороші дискусії" зі своїми північнокорейськими колегами. За її даними, сторони обговорили важливість більш інтенсивних контактів для розв'язання суперечливих питань, пов'язаних з північнокорейською ядерною проблемою.

У Держдепі визнали, що "неможливо за одну суботу подолати наслідки 70 років війни, а також ворожості на Корейському півострові". Вашингтон запропонував провести через два тижні ще одні переговори у Стокгольмі. Своєю чергою голова північнокорейської делегації Кім Мен Гіл запропонував відкласти проведення переговорів до грудня, передає агенція AP.

Як повідомлялося, делегація Північної Кореї залишилася незадоволеною переговорами із США. Кім Мен Гіл повідомив, що американська сторона обіцяла гнучкий підхід, нові методи та креативні рішення, але нічого не запропонувала. Під час зустрічі він зазначив, що обидві країни зможуть обговорити кроки щодо денуклеаризації, якщо Вашингтон "щиро відреагує" на попередні заходи Пхеньяна, які включають припинення випробувань ракет великої дальності. Він назвав північнокорейську позицію "практичною та розумною".

Це була перша зустріч представників обох країн на робочому рівні після домовленості президента США Дональда Трампа та лідера КНДР Кім Чен Ина про відновлення переговорів стосовно ядерної програми Пхеньяна у червні цього року. За підсумками першої зустрічі Дональда Трампа і Кім Чен Ина, яка відбулася у червні 2018 року в Сінгапурі, був підписаний спільний документ, який зобов'язує КНДР до повної денуклеаризації Корейського півострова. На саміті лідерів Південної і Північної Кореї, що пройшов у вересні того ж року в Пхеньяні, КНДР зобов'язалася остаточно закрити випробувальний ракетний полігон "Сохе" і припинити експлуатацію розташованої на ньому пускової установки.

28 лютого цього року другий в історії саміт між лідерами США та КНДР, який відбувався у в'єтнамському Ханої, завершився без жодних домовленостей. Після нього Майк Помпео заявив, що Вашингтон очікує "повернення за стіл переговорів для продовження цієї розмови". Однак у КНДР пригрозили припинити переговори, якщо Вашингтон "не змінить свій підхід до санкцій проти Пхеньяна". Під час зустрічі лідерів США та КНДР у червні було вирішено відновити переговори. Після цього Північна Корея неодноразово проводила ракетні випробування.