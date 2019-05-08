 США наказали частині американських держслужбовців залишити Ірак | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.05.2019

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Новини

США наказали частині американських держслужбовців залишити Ірак

Державний департамент США наказав американським державним службовцям, які не виконують надзвичайних завдань, залишити Ірак.

Посольство США в Багдаді

Посольство США в Багдаді (фото з архіву)

Державний департамент США в середу, 15 травня, видав наказ залишити Ірак "державним службовцям, які не виконують надзвичайних завдань". Про це повідомило посольство США в Іраку.

При цьому в американському посольстві в Багаді та в консульстві в Ербілі буде тимчасово припинено надання звичайних візових послуг. "Уряд США має обмежені можливості надавати послуги надзвичайного характеру американським громадянам в Іраку", - йдеться в повідомленні посольства.

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Ні Тегеран, ані Вашингтон не прагнуть війни, заявив верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї, додавши утім, що США намагаються послабити його країну. (14.05.2019)

США вивчають можливість передислокації 120 тисяч військових на Близький Схід у випадку ескалації кризи навколо іранської ядерної програми, повідомляє New York Times. Про вторгнення до Ірану, однак, не йдеться. (14.05.2019)

Напередодні через "загрозу" з боку Ірану в стан підвищеної боєготовності були приведені американські війська в Іраку та Сирії. Ситуація в регіоні загострилася після того, як Тегеран оголосив, що призупиняє низку зобов'язань за ядерною угодою 2015 року.

Нагадаємо, що угоду між Іраном, Сполученими Штатами, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною було укладено у 2015 році у Відні з метою зупинити ядерну програму Тегерана в обмін на послаблення міжнародних економічних санкцій, що були накладені на Іран.

Проте на початку травня 2018 року американський президент Дональд Трамп оголосив про вихід США з угоди. Згодом США відновили санкції проти Ірану.

 

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