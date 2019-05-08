США наказали частині американських держслужбовців залишити Ірак

Державний департамент США в середу, 15 травня, видав наказ залишити Ірак "державним службовцям, які не виконують надзвичайних завдань". Про це повідомило посольство США в Іраку.

При цьому в американському посольстві в Багаді та в консульстві в Ербілі буде тимчасово припинено надання звичайних візових послуг. "Уряд США має обмежені можливості надавати послуги надзвичайного характеру американським громадянам в Іраку", - йдеться в повідомленні посольства.

Напередодні через "загрозу" з боку Ірану в стан підвищеної боєготовності були приведені американські війська в Іраку та Сирії. Ситуація в регіоні загострилася після того, як Тегеран оголосив, що призупиняє низку зобов'язань за ядерною угодою 2015 року.

Нагадаємо, що угоду між Іраном, Сполученими Штатами, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною було укладено у 2015 році у Відні з метою зупинити ядерну програму Тегерана в обмін на послаблення міжнародних економічних санкцій, що були накладені на Іран.

Проте на початку травня 2018 року американський президент Дональд Трамп оголосив про вихід США з угоди. Згодом США відновили санкції проти Ірану.