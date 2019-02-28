США можуть припинити підтримку міжнародної коаліції в Ємені

Сенат США в середу, 13 березня, ухвалив резолюцію про припинення підтримки збройними силами США міжнародної коаліції в Ємені під керівництвом Саудівської Аравії, котра веде бойові дії проти збройних формувань повстанців-шиїтів.

Згідно з текстом резолюції, оприлюдненому на сайті Конгресу, президенту США пропонується протягом 30-и днів видати указ про виведення американських підрозділів, які беруть участь в бойових діях в Ємені. У резолюції також наголошується, що військові підрозділи США не можуть брати участь в бойових діях в Ємені, якщо Конгресом не буде ухвалено рішення про оголошення війни або надано спеціальний дозвіл на використання збройних сил.

Трамп може ветувати резолюцію

Один з ініціаторів резолюції, сенатор-демократ Берні Сандерс, назвав її ухвалення "історичним днем". "Сьогодні Сенат повернув собі конституційну відповідальність за оголошення війни - влади, яка належить тільки Конгресу, а не президенту", - написав Сандерс у своєму мікроблозі Twitter.

Резолюція Сенату має пройти процедуру схвалення в Палаті представників, що очікується. У свою чергу, президент Трамп уже пригрозив накласти на резолюцію вето. У заяві Білого дому зазначається, що резолюція є хибною, оскільки шкодить боротьбі з екстремізмом і ставить під питання повноваження президента як головнокомандувача.

Нагадаємо, що конфлікт в Ємені триває з вересня 2014 року. Країна поділена між шиїтами-хуситами, котрих підтримує Іран, та адміністрацією президента Абд-Раббу Мансура Хаді, яка базується в Адені. Його уряд підтримує коаліція на чолі зі Саудівською Аравією. Колишній президент США Барак Обама дав згоду на "логістичну і розвідувальну підтримку" країнам арабської коаліції.