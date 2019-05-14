 США можуть надіслати додаткові війська на Близький Схід - Пентагон | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.05.2019

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Новини

США можуть надіслати додаткові війська на Близький Схід - Пентагон

США можуть розмістити додаткові війська на Близькому Сході, повідомив виконувач обов'язків міністра оборони Патрік Шанахан.

США можуть надіслати додаткові війська на Близький Схід

Американські військові (фото з архіву)

США розглядають можливість розміщення додаткових військ на Близькому Сході. Про це в четвер, 23 травня, заявив виконувач обов'язків міністра оборони Патрік Шанахан.

DW.COM

Президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану "настанням кінця" і закликав Тегеран ніколи не грозити Вашингтону. (20.05.2019)

США вивчають можливість передислокації 120 тисяч військових на Близький Схід у випадку ескалації кризи навколо іранської ядерної програми, повідомляє New York Times. Про вторгнення до Ірану, однак, не йдеться. (14.05.2019)

При цьому він, однак, відмовився повідомити конкретну кількість військових. "Це не 10 тисяч і це не 5 тисяч. Це не точно", - сказав Шанахан, спростовуючи повідомлення в медіа, в яких наводилися дані про посилення контингенту в регіоні. Утім, він визнав, що спрямування на Близький Схід додаткових військових є можливим.

За словами Шанахана, Пентагон реагує на запити командирів, адже американські війська виконують багато завдань у різних країнах регіону, включно з країнами, що межуть з Іраном. При цьому завданням США є "стримування, про війну не йдеться", зазначив виконувач обов'язків міністра оборони.

Нагадаємо, що 13 травня американське видання New York Times повідомило, що Пентагон може спрямувати на Близький Схід 120 тисяч військових у випадку загострення ситуації навколо ядерної програми Ірану.

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    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


DW.COM

На кого націлені санкції США?

США посідають центральне місце у світовій торгівлі та інколи використовують свою позицію, щоб покарати суперників. DW зібрала докупи основні санкції, які США запровадили щодо Ірану, Куби, Росії, Північної Кореї та Сирії. (21.08.2018)  

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