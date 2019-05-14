США можуть надіслати додаткові війська на Близький Схід - Пентагон

США розглядають можливість розміщення додаткових військ на Близькому Сході. Про це в четвер, 23 травня, заявив виконувач обов'язків міністра оборони Патрік Шанахан.
При цьому він, однак, відмовився повідомити конкретну кількість військових. "Це не 10 тисяч і це не 5 тисяч. Це не точно", - сказав Шанахан, спростовуючи повідомлення в медіа, в яких наводилися дані про посилення контингенту в регіоні. Утім, він визнав, що спрямування на Близький Схід додаткових військових є можливим.
За словами Шанахана, Пентагон реагує на запити командирів, адже американські війська виконують багато завдань у різних країнах регіону, включно з країнами, що межуть з Іраном. При цьому завданням США є "стримування, про війну не йдеться", зазначив виконувач обов'язків міністра оборони.
Нагадаємо, що 13 травня американське видання New York Times повідомило, що Пентагон може спрямувати на Близький Схід 120 тисяч військових у випадку загострення ситуації навколо ядерної програми Ірану.
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На кого націлені санкції США?
Іран
Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.
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На кого націлені санкції США?
Північна Корея
Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.
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На кого націлені санкції США?
Сирія
Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.
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На кого націлені санкції США?
Росія
У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.
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На кого націлені санкції США?
Куба
Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.
Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк