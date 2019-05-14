США можуть надіслати додаткові війська на Близький Схід - Пентагон

США розглядають можливість розміщення додаткових військ на Близькому Сході. Про це в четвер, 23 травня, заявив виконувач обов'язків міністра оборони Патрік Шанахан.

При цьому він, однак, відмовився повідомити конкретну кількість військових. "Це не 10 тисяч і це не 5 тисяч. Це не точно", - сказав Шанахан, спростовуючи повідомлення в медіа, в яких наводилися дані про посилення контингенту в регіоні. Утім, він визнав, що спрямування на Близький Схід додаткових військових є можливим.

За словами Шанахана, Пентагон реагує на запити командирів, адже американські війська виконують багато завдань у різних країнах регіону, включно з країнами, що межуть з Іраном. При цьому завданням США є "стримування, про війну не йдеться", зазначив виконувач обов'язків міністра оборони.

Нагадаємо, що 13 травня американське видання New York Times повідомило, що Пентагон може спрямувати на Близький Схід 120 тисяч військових у випадку загострення ситуації навколо ядерної програми Ірану.