 США, Китай і Німеччина виграють від членства у СОТ найбільше - дослідження | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.12.2019

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США, Китай і Німеччина виграють від членства у СОТ найбільше - дослідження

Членство у Світовій організації торгівлі принесло найбільше зиску США, Китаю та Німеччині, підрахували у Фонді Бертельсманна.

Штаб-квартира Світової організації торгівлі (СОТ) у швейцарській Женеві

Штаб-квартира Світової організації торгівлі у швейцарській Женеві

Найбільшими вигодонабувачами від членства у Світовій організації торгівлі (СОТ) є три його найбільші члени: США, Китай та Німеччина. Такими є результати дослідження Фонду Бертельсманна (Bertelsmann Stiftung), оприлюднені у понеділок, 30 грудня.

Саме ці країни зі значним відривом отримали найбільше прибутків, "напряму пов'язаних зі членством у торговельній організації". Для США вони, відповідно до результатів дослідження, склали 87 мільярдів доларів, для Китаю - 86 мільярдів доларів. Німеччина виграла від членства у СОТ близько 66 мільярдів доларів.

Дослідження Фонду Бертельсманна мало на меті розрахувати ефект, який СОТ справила на добробут 180 країн світу, зокрема й для 164-х її членів. Дослідники обраховували як зовнішні, так і внутрішні торговельні потоки, які стали результатом членства країн у СОТ.

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Світова організація торгівлі дозволила Китаю накладати на товари зі США "штрафні" мита обсягом 3,58 мільярда доларів щороку. Це перше подібне рішення СОТ на користь Китаю. (01.11.2019)

Світова організація торгівлі дозволила США накладати щорічно штрафні мита на товари з Євросоюзу на 7,5 мільярда доларів через субсидії, які отримував авіаконцерн Airbus. (02.10.2019)

У випадку країн, що не були членами СОТ, аналітики розрахували втрати у добробуті та внаслідок цього - у експорті. Так, з 1980 до 2016 року номінальний експорт для країн, що не належать до СОТ, скоротився в середньому до 5,5 відсотка. Водночас цей показник зріс у середньому на 14 відсотків для тих держав, що є членами організації.

"СОТ - це операційна система економіки, яка щоденно забезпечує обіг товарів і послуг у стабільному середовищі, яке спирається на чіткі правила", - зазначив Крістіан Блют (Christian Bluth), торговельний експерт Фонду Бертельсманна.

Згідно з дослідженням, від СОТ найбільше виграють країни з потужним виробництвом та експортно орієнтованою економікою. Окрім трійки лідерів рейтингу, це також Південна Корея та Мексика.

Блют однак закликав до термінового "перезавантаження" СОТ, адже 11 грудня, вперше за 25 років інсування організації, її діяльність виявилася паралізованою через недостатню кількість суддів Апеляційного органу СОТ. Така ситуація склалася через те, що США протягом двох останніх років блокували призначення суддів Апеляційного органу СОТ, до складу якого загалом мають входити семеро фахівців. 10 грудня завершились чотирирічні повноваження двох з тих трьох арбітрів, які залишались. Таким чином, Апеляційний орган СОТ більше не має кворуму для ухвалення рішень, а він є органом, який розглядає спори в межах СОТ.

1 листопада СОТ дозволила Китаю накладати на товари зі США "штрафні" мита обсягом 3,58 мільярда доларів щороку. Водночас у жовтні організація дала США можливість накладати мита на товари з Євросоюзу на 7,5 мільярда доларів через субсидії, які отримував авіаконцерн Airbus.

Дивитись відео 02:24

Що варто знати про торговельну війну між США та ЄС (25.06.2018)

Посилання в інтернеті

https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/unsere-projekte/global-economic-dynamics/projektnachrichten/usa-china-und-deutschland-profitieren-am-staerksten-von-der-wto/

Аудіо й відео до теми

Що варто знати про торговельну війну між США та ЄС (25.06.2018)  

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