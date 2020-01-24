США змінили правила надання віз для боротьби з пологовим туризмом

Американські візи з п'ятниці, 24 січня, більше не надаватимуться жінкам, котрі прагнуть в'їхати на територію США з метою так званого пологового туризму - практики поїздок до Сполучених Штатів, щоб забезпечити автоматичнеамериканське громадянство дитині, народженій на американській землі. Із відповідною заявою виступила речниця Білого дому Стефані Грішем.

Ухвалене рішення передбачає, що тимчасові візи категорії B-1 та B-2 більше не надаватимуться іноземкам, що прагнуть в'їхати в Сполучені Штати "з метою пологового туризму", йдеться у заяві.

У Білому домі назвали використання віз з цією метою "відвертою імміграційною лазівкою" та запевнили, що заборона має на меті забезпечення національної безпеки та належного функціонування імміграційної системи.

"Індустрія пологового туризму загрожує перевантаженням дорогим ресурсам лікарень, вона міцно пов'язана з кримінальною активністю, що знаходить своє відображення в судових процесах федерального рівня", - пояснили у адміністрації президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, що американська конституція гарантує автоматичне надання громадянства США будь-кому, хто був народжений на території країни. Водночас пологовий туризм суперечить американським законам.

Утім, навіть реалізація нової заборони може зіштовхнутися із низкою складнощів, пише інформаційне агентство AFP. Так, у Державному департаменті США запевнили, що консульські співробітники мають інструкцію не питати у заявниць на отримання візи про їхню вагітність чи плани завагітніти. "Також службовці не матимуть права вимагати жодних перевірок на вагітність", - додали у Держдепі.

Згідно з оцінкою відомства, тисячі дітей щороку народжуються у США жінками, які спеціально в'їхали для цього в країну з візами категорії B, і ця кількість постійно зростає. AFP, посилаючись на дані Центру імміграційних досліджень, зазначає, що з середини 2016-го до середини 2017 року 33 тисячі дітей були народжені в США завдяки пологовому туризму.

Рік тому американські правоохоронці повідомили про припинення діяльності трьох мереж, які надавали китайським громадянам допомогу у народженні їхніх дітей у Каліфорнії. За оцінкою Держдепу, такі агентства вимагають від клієнтів до 100 тисяч доларів за свої послуги.