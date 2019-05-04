США звинувачують режим Асада у використанні хімічної зброї в Ідлібі

США звинуватили війська режиму сирійського президента Башара Асада у застосуванні хімічної зброї на території країни. У вівторок, 21 травня, Держдепартамент США заявив, що на "північному заході Сирії вранці 19 травня відбулась ймовірна газова атака хлором". За даними США, хімічна зброя могла бути використана під час наступу у провінції Ідліб.

"Ми все ще збираємо інформацію про цей інцидент, але ми повторюємо наше попередження: якщо режим Асада використовує хімічну зброю, США та наші союзники реагуватимуть швидко і належним чином", - заявила речниця Держдепу Морган Ортагус. В Держдепі наголосили, що ймовірна атака є частиною насильницької кампанії режиму Асада, яка порушує режим припинення вогню, що убезпечував кілька мільйонів мирних жителів в Ідлібі.

Водночас Держдеп звинуватив Росію, яка є союзником Асада у Сирії, у проведенні кампанії з дезінформації. "Нещодавні звинувачення Росії проти "білих шоломів" та інших є частиною тривалої кампанії дезінформації, яку здійснює режим Асада і Росії для створення помилкової думки про те, що інші винні в атаках хімічною зброєю, які здійснює сам режим Асада", - наголосив Держдеп. Там також зазначили, що відповідальність Асада за скоєння хімічних атак у власній країні є беззаперечною та доведеною ООН та Організацією із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).

У сирійському конфлікті хімічна зброя була використана кілька разів. Зокрема, у квітні 2017 року внаслідок хімічної атаки від отруєння газом зарин у місті Хан-Шейхун у провінції Ідліб загинули десятки людей. У відповідь США завдали ракетного удару по авіабазі сирійської армії. Того ж місяця, за даними гуманітарних організацій, вертоліт скинув бочкову бомбу з хімікатами над сирійським містом Дума. Тоді загинули десятки людей, сотні звернулися до лікарень.

У вересні 2018 року президенти Росії Володимир Путін і Туреччини Реджеп Таїп Ердоган домовилися на зустрічі в Сочі про створення демілітаризованої зони в Ідлібі. Своєю чергою, президент США Дональд Трамп заявив, що будь-яка атака по ній стала б прикладом "безрозсудної ескалації" конфлікту і загрозою дестабілізації регіону.

Нагадаємо, з кінця квітня російські військово-повітряні сили спільно з авіацією сирійський урядових військ завдали серії ударів з повітря в Ідлібі та Хамі. РФ разом з Іраном вважаються найближчими союзниками Асада. Дамаск стверджує, що метою цих атак є знищення об'єктів ісламістів. Втім, представники ООН і Всесвітньої організації охорони здоров'я зазначають, що від бомбардувань постраждали школи та медичні заклади.

За даними ООН, за останні тижні через ескалацію збройного протистояння в Сирії залишити свої помешкання змушені були близько 180 тисяч людей. За даними Управління ООН з координації гуманітарних питань, під час наступу урядових військ на підконтрольні повстанцям райони в провінціях Ідліб та Хама були пошкоджені 18 медичних закладів, багато шкіл та таборів біженців.