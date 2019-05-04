 США звинувачують режим Асада у використанні хімічної зброї в Ідлібі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.05.2019

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Новини

США звинувачують режим Асада у використанні хімічної зброї в Ідлібі

У Державного департаменту є інформація про те, що проурядові сирійські війська застосували 19 травня хімічну зброю у провінції Ідліб. США пригрозили президенту Сирії Башару Асаду реакцією.

Наслідки бойових дій в Ідлібі

Наслідки бойових дій в Ідлібі

США звинуватили війська режиму сирійського президента Башара Асада у застосуванні хімічної зброї на території країни. У вівторок, 21 травня, Держдепартамент США заявив, що на "північному заході Сирії вранці 19 травня відбулась ймовірна газова атака хлором". За даними США, хімічна зброя могла бути використана під час наступу у провінції Ідліб.

"Ми все ще збираємо інформацію про цей інцидент, але ми повторюємо наше попередження: якщо режим Асада використовує хімічну зброю, США та наші союзники реагуватимуть швидко і належним чином", - заявила речниця Держдепу Морган Ортагус. В Держдепі наголосили, що ймовірна атака є частиною насильницької кампанії режиму Асада, яка порушує режим припинення вогню, що убезпечував кілька мільйонів мирних жителів в Ідлібі.

Водночас Держдеп звинуватив Росію, яка є союзником Асада у Сирії, у проведенні кампанії з дезінформації. "Нещодавні звинувачення Росії проти "білих шоломів" та інших є частиною тривалої кампанії дезінформації, яку здійснює режим Асада і Росії для створення помилкової думки про те, що інші винні в атаках хімічною зброєю, які здійснює сам режим Асада", - наголосив Держдеп. Там також зазначили, що відповідальність Асада за скоєння хімічних атак у власній країні є беззаперечною та доведеною ООН та Організацією із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).

У сирійському конфлікті хімічна зброя була використана кілька разів. Зокрема, у квітні 2017 року внаслідок хімічної атаки від отруєння газом зарин у місті Хан-Шейхун у провінції Ідліб загинули десятки людей. У відповідь США завдали ракетного удару по авіабазі сирійської армії. Того ж місяця, за даними гуманітарних організацій, вертоліт скинув бочкову бомбу з хімікатами над сирійським містом Дума. Тоді загинули десятки людей, сотні звернулися до лікарень.

У вересні 2018 року президенти Росії Володимир Путін і Туреччини Реджеп Таїп Ердоган домовилися на зустрічі в Сочі про створення демілітаризованої зони в Ідлібі. Своєю чергою, президент США Дональд Трамп заявив, що будь-яка атака по ній стала б прикладом "безрозсудної ескалації" конфлікту і загрозою дестабілізації регіону.

DW.COM

Через удари російської авіації в Сирії загинули щонайменше десятеро мирних жителів. Міноборони РФ повідомило про знищення системи залпового вогню терористів біля населеного пункту. (20.05.2019)

Через авіаудари та наступ урядових військ на північному заході Сирії свої помешкання в останні тижні були змушені залишити вже 180 тисяч людей. Табори біженців переповнені, а багато медичних закладів - пошкоджені. (18.05.2019)

Нагадаємо, з кінця квітня російські військово-повітряні сили спільно з авіацією сирійський урядових військ завдали серії ударів з повітря в Ідлібі та Хамі. РФ разом з Іраном вважаються найближчими союзниками Асада. Дамаск стверджує, що метою цих атак є знищення об'єктів ісламістів. Втім, представники ООН і Всесвітньої організації охорони здоров'я зазначають, що від бомбардувань постраждали школи та медичні заклади.

За даними ООН, за останні тижні через ескалацію збройного протистояння в Сирії залишити свої помешкання змушені були близько 180 тисяч людей. За даними Управління ООН з координації гуманітарних питань, під час наступу урядових військ на підконтрольні повстанцям райони в провінціях Ідліб та Хама були пошкоджені 18 медичних закладів, багато шкіл та таборів біженців.

Дивитись відео 01:15

Хімічна зброя: найжахливіші випадки застосування (10.04.2018)

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