США звинуватили Іран у нападах на нафтові танкери поблизу ОАЕ

США закидають Ірану напади на нафтові танкери поблизу берегів Об'єднаних Арабських Еміратів, які були скоєні в ніч на 13 травня. Танкери атакували за допомогою "морських мін, майже напевне з Ірану", заявив радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон у середу, 29 травня, на прес-конференції в Абу-Дабі. Радник Трампа не надав докази цього твердження, зауважує інформагенція AP.

Болтон перебуває з візитом в ОАЕ. Він написав у Twitter, що прибув до цієї країни, аби обговорити "важливі й актуальні питання регіональної безпеки".

Фахівці зі США нині беруть участь у міжнародному розслідуванні нападу на судна неподалік берегів ОАЕ. Два нафтові танкери, на які напали, належать Саудівській Аравії, один корабель - ОАЕ, ще один - Норвегії. Унаслідок нападу спалахнули пожежі, але ніхто не постраждав. Виливу нафти не відбулося.

Диверсія проти танкерів відбулася на тлі загострення напруженості в Перській затоці. Акти саботажу проти цивільних торгових суден, про які повідомляли ОАЕ, засудили провідні арабські держави, в тому числі Саудівська Аравія та Єгипет.