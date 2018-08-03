 США збільшать контингент у Норвегії і розмістять його ближче до кордону з РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.08.2018

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Новини

США збільшать контингент у Норвегії і розмістять його ближче до кордону з РФ

Кількість морських піхотинців США, дислокованих у Норвегії, зросте більш ніж удвічі, повідомили в Осло. Американців планують також перемістити ближче до кордону з Росією.

Норвегія

Американські морські піхотинці у Норвегії

США мають намір більш ніж удвічі збільшити контингент американських морських піхотинців, дислокованих в Норвегії. Про такі плани Пентагону повідомили в середу, 15 серпня, в міністерстві оборони Норвегії в Осло, передає інформагенція Reuters.

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Влада в Осло хоче, щоб кількість військових США у Норвегії збільшилась з 330 до 700 осіб. Їх спрямують на північ країни, ближче до кордону з Росією. (13.06.2018)

Міністри оборони НАТО посилюють східний фланг. Мета - стримати та відлякати Росію. Війська не становлять їй реальної загрози, проте є сигналом Москві й заспокоєнням для Балтії. (16.06.2016)

Те, про що говорили останні 20 років, цими днями стало реальністю: американський військовий контингент прибув з тривалою місією до Польщі. (16.01.2017)

Згідно з планами, кількість американських морських піхотинців у Норвегії зросте з нинішніх 330 до 700 осіб. Крім того, передбачається також нове місце дислокації цих військовослужбовців - їх розмістять ближче до кордону з Росією, пояснили в норвезькому оборонному відомстві. У Москві такі плани обох країн-членів НАТО назвали "явно недружніми", передає Reuters.

З моменту анексії Росією Криму уряд Норвегії дедалі більше непокоїться через дії Росії у регіоні. Ще в червні цього року Осло прохало Вашингтон збільшити контингент американських військ. В уряді Норвегії також наголошують, що нарощування військової присутності США в країні не слід тлумачити як військову ескалацію, адже вона має на меті виключно навчальні цілі.

Теперішній контингент американських морпіхів прибув у Норвегію 2017 року з метою підготовки до бойових дій у зимових умовах. Передбачається, що американські військові на ротаційній основі будуть присутні в Норвегії протягом п'яти років. Спочатку рішення про розміщення військових було розраховано на півроку, але згодом було ухвалено рішення про продовження термінів їхньої присутності.

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