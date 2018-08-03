США запровадять проти Росії нові санкції через застосування "Новачка"

США запровадять нові санкції проти Росії через отруєння у Великобританії екс-розвідника ГРУ Сергія Скрипаля. У адміністрації Сполучених Штатів вирішили, що уряд РФ використав хімічну зброю в порушення міжнародного права або застосовував летальну хімічну зброю проти власних громадян, йдеться у заяві речниці Державного департаменту США Хізер Науерт, поширеній у середу, 8 серпня. Вона зазначила, що санкції почнуть діяти приблизно 22 серпня.

Ці санкції передбачені законодавством США. Утім, для їхнього запровадження необхідне визнання урядом застосування хімічної чи біологічної зброї. Конгрес подав запит на нього ще у березні, але протягом відведених двох місяців відповіді не отримав. Після цього, в кінці липня, голова комітету з закордонних справ Палати представників Ед Ройс закликав президента США Дональда Трампа визначитися, передає видання NBC News.

Видання повідомило, що санкції будуть запроваджені двома етапами. Перший має обмежити експорт та фінансування, але це буде переважно збігатися із застосованими раніше заходами. Другий етап можуть застосувати через три місяці - якщо Росія не виконає певні умови, наприклад, це інспекції на її території. Тоді, зокрема, можуть обмежити польоти до США для російської державної авіакомпанії "Аерофлот", уточнює NBC News.

Екс-розвідника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію виявили непритомними 4 березня в Солсбері. Слідство та експерти ОЗХЗ повідомили, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу "Новачок", розробленою в СРСР. Лондон звинуватив Москву в скоєнні хіматаки на британській території та вислав з країни ряд російських дипломатів.

На знак солідарності кілька десятків країн слідом за Великобританією вислали російських дипломатів. Серед інших, до акції приєдналися США, Німеччина, Україна та НАТО. До дзеркальних кроків у відповідь вдалась і Росія, виславши зі своєї території відповідну кількість дипломатів. Росія категорично відкидає звинувачення в отруєнні.

У червні в британському містечку Еймсбері двоє британців були госпіталізовані в критичному стані. Результати дослідження лабораторії міністерства оборони Портон-Даун показали отруєння "Новачком". Вплив нервово-паралітичної речовини призвів до загибелі потерпілої жінки.