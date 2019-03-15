США запровадили санкції проти Міжнародного кримінального суду

Сполучені Штати Америки у п'ятницю, 15 березня, оголосили перші санкції проти працівників Міжнародного кримінального суду (МКС), які є причетними до потенційного розслідування дій американських солдатів в Афганістані. Обмежувальні заходи передбачають скасування американських віз будь-кому, хто братиме участь в цьому розслідуванні, або вживає заходів для його початку.

"Якщо ви несете відповідальність за розслідування, що запропоноване МКС щодо особового складу США у зв'язку з ситуацією в Афганістані, ви не повинні вважати, що ви все ще маєте або отримаєте візу, або що вам буде дозволено в'їжджати в США", - заявив державний секретар США Майк Помпео, передає агенція AFP.

Він додав, що вже були перші випадки відмови у візах в рамках цих санкцій, але не назвав, скільки людей можуть потрапити під обмежувальні заходи. "Такі візові обмеження також можуть бути використані для стримування зусиль МКС з переслідування особового складу союзників, включаючи ізраїльтян", - додав Помпео.

У відповідь на це МКС заявив, що продовжить робити свою роботу, попри заяву США. Суд зазначив, що "незалежний і неупереджений суд має важливе значення для забезпечення відповідальності за найважчі злочини відповідно до міжнародного права". В суді додали, що продовжать виконувати свою незалежну роботу, не зупиняючись, відповідно до свого мандату та загального принципу верховенство права.

Наприкінці 2016 року прокурорка МКС в Гаазі Фату Бенсуда у своєму звіті припустила, що американські військові, ймовірно, винні у щонайменше 61 випадках катування або жорсткого поводження з ув'язненими в Афганістані у 2003-2004 роках. У листопаді 2017 року вона оголосила, що запитає у суддів про дозвіл розпочати розслідування щодо можливих воєнних злочинів американських військових в Афганістані.