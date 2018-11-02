США запровадили санкції за фінансування "Корпусу вартових Ісламської революції"

Міністерство фінансів США у вівторок, 26 березня, оголосило нові санкції проти 25 осіб та підприємств з Ірану, Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів, яких звинувачують у причетності до схеми, через яку міністерство оборони Ірану та "Корпус вартових Ісламської революції" отримали понад мільярд доларів.
За даними міністерства фінансів США, іранський уряд створив цю схему, щоб обійти американські санкції та отримати доступ до міжнародної фінансової системи. Міністр фінансів США Стівен Мнучін звинуватив уряд Ірану в "фінансуванні тероризму та інших видах дестабілізаційної діяльності в регіоні".
До санкційного списку увійшла низка банків та фінансових установ, які Вашингтон пов'язує з "Корпусом вартових Ісламської революції", зокрема Ansar Bank, Atlas Exchange та Iranian Atlas Company. Згідно з новими санкціями, всі активи в США, які належать підсанкційним особам та підприємствам, будуть заморожені. Американським компаніям та громадянам буде заборонено вести бізнес з підсанкційними підприємствами.
Нагадаємо, що в травні 2018 року президент США Дональд Трамп вийшов з ядерної угоди, яку провідні світові держави та Іран уклали 2016 року. Відтоді США відновили санкції проти Тегерану. Іран та європейські держави надалі дотримуються угоди.
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На кого націлені санкції США?
Іран
Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.
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На кого націлені санкції США?
Північна Корея
Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.
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На кого націлені санкції США?
Сирія
Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.
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На кого націлені санкції США?
Росія
У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.
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На кого націлені санкції США?
Куба
Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.
Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк