США запровадили санкції за фінансування "Корпусу вартових Ісламської революції"

Міністерство фінансів США у вівторок, 26 березня, оголосило нові санкції проти 25 осіб та підприємств з Ірану, Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів, яких звинувачують у причетності до схеми, через яку міністерство оборони Ірану та "Корпус вартових Ісламської революції" отримали понад мільярд доларів.

За даними міністерства фінансів США, іранський уряд створив цю схему, щоб обійти американські санкції та отримати доступ до міжнародної фінансової системи. Міністр фінансів США Стівен Мнучін звинуватив уряд Ірану в "фінансуванні тероризму та інших видах дестабілізаційної діяльності в регіоні".

До санкційного списку увійшла низка банків та фінансових установ, які Вашингтон пов'язує з "Корпусом вартових Ісламської революції", зокрема Ansar Bank, Atlas Exchange та Iranian Atlas Company. Згідно з новими санкціями, всі активи в США, які належать підсанкційним особам та підприємствам, будуть заморожені. Американським компаніям та громадянам буде заборонено вести бізнес з підсанкційними підприємствами.

Нагадаємо, що в травні 2018 року президент США Дональд Трамп вийшов з ядерної угоди, яку провідні світові держави та Іран уклали 2016 року. Відтоді США відновили санкції проти Тегерану. Іран та європейські держави надалі дотримуються угоди.