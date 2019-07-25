США заморозили мільярди доларів міжнародної допомоги - ЗМІ

Адміністрація президента США Дональда Трампа наказала переглянути кошти, які країна виділила на міжнародну фінансову допомогу - попри те, що її вже схвалив Конгрес. Це може призвести до різких скорочень видатків на програми у сферах охорони здоров'я, миротворчих місій, контролю за наркотиками, повідомляє агенція Reuters у середу, 7 серпня.

Через закінчення 30 вересня фінансового року адміністрація Трампа вимагає провести облік грошей, які ще не були витрачені на міжнародну допомогу, та заморозити їх до кінця перевірки. Офіс управління та бюджету Білого дому відправив листи Державному департаменту й Агентству США з міжнародного розвитку з вимогою доповісти про невикористані кошти, затверджені Конгресом для різних програм. До цього вони повинні бути заморожені. У Конгресі припускають, що йдеться про замороження від двох до чотирьох мільярдів доларів.

Зазначається, що невикористані кошти планувалося витратити на внески до міжнародних організацій, участь у миротворчих операціях у світі, міжнародний контроль над наркотиками, розвиток країн, на допомогу країнам Європи, Євразії та Центральної Азії, економічну підтримку, фінансування іноземних армій, а також програм, пов'язаних із здоров'ям у світі.

Раніше члени Конгресу - як демократи, так і деякі республіканці - виступали проти неодноразових зусиль адміністрації Трампа скоротити обсяг грошей, які США витрачають на міжнародну допомогу.