 США заморозили мільярди доларів міжнародної допомоги - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.08.2019

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США заморозили мільярди доларів міжнародної допомоги - ЗМІ

Адміністрація президента США Дональда Трампа хоче переглянути обсяг коштів, які виділяються країною на міжнародну допомогу. Це може призвести до її різкого скорочення.

У Трампа хочуть переглянути обсяг грошей, які виділяються США на міжнародну допомогу

Адміністрація Дональда Трампа хоче переглянути обсяг грошей, які виділяються США на міжнародну допомогу

Адміністрація президента США Дональда Трампа наказала переглянути кошти, які країна виділила на міжнародну фінансову допомогу - попри те, що її вже схвалив Конгрес. Це може призвести до різких скорочень видатків на програми у сферах охорони здоров'я, миротворчих місій, контролю за наркотиками, повідомляє агенція Reuters у середу, 7 серпня.

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Через закінчення 30 вересня фінансового року адміністрація Трампа вимагає провести облік грошей, які ще не були витрачені на міжнародну допомогу, та заморозити їх до кінця перевірки. Офіс управління та бюджету Білого дому відправив листи Державному департаменту й Агентству США з міжнародного розвитку з вимогою доповісти про невикористані кошти, затверджені Конгресом для різних програм. До цього вони повинні бути заморожені. У Конгресі припускають, що йдеться про замороження від двох до чотирьох мільярдів доларів.

Зазначається, що невикористані кошти планувалося витратити на внески до міжнародних організацій, участь у миротворчих операціях у світі, міжнародний контроль над наркотиками, розвиток країн, на допомогу країнам Європи, Євразії та Центральної Азії, економічну підтримку, фінансування іноземних армій, а також програм, пов'язаних із здоров'ям у світі. 

Раніше члени Конгресу - як демократи, так і деякі республіканці - виступали проти неодноразових зусиль адміністрації Трампа скоротити обсяг грошей, які США витрачають на міжнародну допомогу. 

  • Екскаватор на кордоні США з Мексикою

    Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики

    Трамп розбирається у будівництві

    "Я збудую великий мур уздовж нашого кордону на півдні - ніхто не будує мури краще за мене. Мексика профінансує цю стіну", - заявив майбутній президент США під час передвиборчої кампанії. Досі він будував передусім багатоповерхівки та готелі.Мур на кордоні - перший пункт з десяти у його плані щодо міграційної політики.

  • Огорожа на кордоні між США та Мексикою

    Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики

    Кінець у нікуди

    Кордон між США та Мексикою має довжину 3200 кілометрів, причому на близько 1100 кілометрах вже зведено огорожу. Кордон пролягає між чотирма американськими та шістьма мексиканськими штатами, він проходить через пустелі і великі міста. Через погану досяжність невелика частина кордону у штаті Нью-Мексико залишається відкритою. Інші ділянки патрулюють прикордонні служби.

  • Огорожа на кордоні США і Мексики (Фото: dpa)

    Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики

    Нездоланний сталевий гігант

    Кількість нелегальних мігрантів сягає приблизно 350 тисяч щороку - значна частина походить з Мексики. У США нелегали живуть "у тіні". Деяких мексиканців приймають та терплять, але їхні родини не отримують візи. Послуги нелегальних перевізників для більшості надто дорогі. Мігранти мріють про краще життя, роботу та більше грошей для їхніх сімей.

  • Паркан на кордоні США з Мексикою (Фото: picture alliance / ZUMAPRESS.com)

    Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики

    Лише маленький дотик

    Сім'ї залишаються розділеними - обійняти рідних неможливо. Іноді лише вдається просунути руку через щілину в огорожі. Надія скоро побачитися у США вмирає після обрання президентом Дональда Трампа.

  • Правоохоронець патрулює на кордоні США з Мексикою (Фото: AP)

    Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики

    Від протекціонізму до упереджень

    "Коли Мексика відправляє сюди своїх людей, їдуть не найкращі", - сказав Трамп під час передвиборчої кампанії. - Вони присилають людей, у яких чимало проблем. Вони привозять наркотики, злочини, серед них - ґвалтівники. Є, можливо, і хороші люди". Трамп хоче відправити додому нелегалів, щонайменше злочинців. Незважаючи на погрози, мексиканці все одно наважуються на небезпечні подорожі до США.

  • Хрести на кордоні США та Мексики. (Фото: Reuters/D.A. Garcia )

    Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики

    Пустеля, кордон і назад

    Для деяких мексиканців мрія завершується на кордоні - вони опиняються за ґратами. Іншим доводиться платити життям. Медіа критикують, правоохоронці стріляють через кордон по території Мексики. Шість непричетних мексиканців було вбито, відповідальних не покарано. Тільки в 2015 році лише одному представнику прикордонної служби США було виголошено обвинувачення з боку федерального прокурора.

  • Огорожа на кордоні Мексики зі США (Getty Images/AFP/F.J. Brown)

    Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики

    З гвинтівкою проти небажаних гостей

    Американських фермер Джим Чілтон охороняє свою територію. Його ферма площею 200 тисяч квадратних метрів розташована на південному сході штату Аризона та межує безпосередньо з Мексикою. Між ними - лише колючий дріт. Чілтон відчуває себе відповідальним за безпеку у цьому місці і за потреби готовий задіяти свою гвинтівку.

  • Кордон між Мексикою та США на березі Тихого океану (Фото: dpa)

    Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики

    Курйозний кінець

    "Мур-тортілья" - так, дещо зневажливо, називають частину огорожі завдовжки 22,5 кілометра між прикордонним переходом "Отай-Меса", що у Сан-Дієго (Каліфорнія), та Тихим океаном.

    Автор: Сабріна Пабст, Наталія Соколовська


DW.COM

Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики

Дональд Трамп не відмовляється від своєї ідеї спорудження великого муру між Мексикою та США. Тим часом на кордоні між країнами вже кілька років триває зведення огорожі зі сталі та колючого дроту. (25.01.2017)  

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